Девочка получила ожоги, играя с растением в городском парке

Четырехлетняя девочка получила тяжелые ожоги руки после контакта с гигантским борщевиком во время игры в парке в Болтоне, пригороде Манчестера. После инцидента она была госпитализирована. Этот случай побудил руководство детского сада, куда ходил ребенок, призвать родителей показать своим детям, как выглядит опасное растение.

На снимке, опубликованном дошкольной группой начальной школы Харди Милл, видна обожженная рука девочки. В заявлении школы говорится: «К сожалению, один из наших детей контактировал с этим растением во время перемены и попал в больницу с ожогами второй степени. «Пожалуйста, следите за этим растением в своем саду и когда гуляете со своими детьми. Это растение , в частности, растет в парке Лонгсайт. Было бы полезно показать вашим детям, как выглядит это растение, чтобы они могли избежать контакта с ним».