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Девочка получила ожоги, играя с растением в городском парке

Девочка получила ожоги, играя с растением в городском парке

Автор:
16 июня 2022 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Великобритания   борщевик   манчестер   ожоги   опасность   парк   происшествия   факты   
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Рука 4-летней девочки покрылась волдырями после прикосновения к самому опасному растению Британии.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   борщевик   манчестер   ожоги   опасность   парк   происшествия   факты   
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4  комментария
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46k
Элек Мек 16 минут назад
Его и России как грязи.
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Andrey Kondor 6 минут назад
Вырубить не судьба
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26k
Андрей Иванов 24 минуты назад
Фигня, у нас девки в пионерлагере в походе нарвали букетов из него и фотографировались в зарослях. В купальниках. Ну вообщем через неделю всё уже было хорошо. Просто надо смазать (хотя бы маслом, но есть специальные средства) и забинтовать, чтоб свет не попадал, ожоги получаются под воздействием солнечного света.

А в принципе я рвал по малолетству и вообще ничего не было. Не так уж он соком брызжет
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