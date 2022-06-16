Девочка получила ожоги, играя с растением в городском парке

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Рука 4-летней девочки покрылась волдырями после прикосновения к самому опасному растению Британии.
Четырехлетняя девочка получила тяжелые ожоги руки после контакта с гигантским борщевиком во время игры в парке в Болтоне, пригороде Манчестера. После инцидента она была госпитализирована. Этот случай побудил руководство детского сада, куда ходил ребенок, призвать родителей показать своим детям, как выглядит опасное растение.
На снимке, опубликованном дошкольной группой начальной школы Харди Милл, видна обожженная рука девочки. В заявлении школы говорится: «К сожалению, один из наших детей контактировал с этим растением во время перемены и попал в больницу с ожогами второй степени. «Пожалуйста, следите за этим растением в своем саду и когда гуляете со своими детьми. Это растение , в частности, растет в парке Лонгсайт. Было бы полезно показать вашим детям, как выглядит это растение, чтобы они могли избежать контакта с ним».
На снимке, опубликованном дошкольной группой начальной школы Харди Милл, видна обожженная рука девочки. В заявлении школы говорится: «К сожалению, один из наших детей контактировал с этим растением во время перемены и попал в больницу с ожогами второй степени. «Пожалуйста, следите за этим растением в своем саду и когда гуляете со своими детьми. Это растение , в частности, растет в парке Лонгсайт. Было бы полезно показать вашим детям, как выглядит это растение, чтобы они могли избежать контакта с ним».
В связи с повышением температуры британцев предупреждают об опасном растении, которое появляется в парках и скверах. Гигантский борщевик может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, в частности, сильное раздражение кожи, поскольку его токсины проникают глубоко в клетки. Сорняк может вырасти до 4 метров в высоту, при этом каждое гигантское растение борщевика может раскидывать листья и корни на расстояние около двух метров, что делает его очень инвазивным.
Борщевик Heracleum mantegazzianum, он был завезен в Великобританию в XIX веке из Евразии. Внешне он похож на петрушку, огромную по размерам. Эксперты сообщают, что сок растения очень опасен, поскольку содержит органические токсичные химические соединения, называемые фурокумаринами. Токсины вызывают сильные ожоги и оставляют шрамы. Жертвы борщевика страдают от болезненных волдырей и сыпи, при этом у жертв часто поднимается температура. В долгосрочной перспективе борщевик может обезобразить кожу, стянув ее или отметив фиолетовыми пятнами. Иногда жертвы борщевика страдают от раздражения кожи в течение месяцев или даже лет после контакта с растением.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А в принципе я рвал по малолетству и вообще ничего не было. Не так уж он соком брызжет