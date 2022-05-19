Аномальный холод в новогоднюю ночь 1979 года

Не обошлось и без чрезвычайных происшествий. Накануне Нового года в беду попала группа южных лыжников из города Павлодара Казахской ССР.

Двадцать учащихся 7-10 классов приехали в Тетюши утром 29 декабря, чтобы совершить лыжный поход "по ленинским местам" до Казани. Но 120-километровый путь по замёрзшему руслу Волги в условиях мороза оказался для непосильным для подростков. Учительница отправила двух детей обратно в Тетюши за помощью. Мальчики заночевали в заброшенном домике лесника, где утром 30 декабря их нашёл местный тракторист. Он тут же сообщил о замерзающих детях в Тетюшское РОВД. Школьников подобрали в разных местах, но спасти удалось не всех. 13-летняя Марина, которая много помогала другим детям, замерзла насмерть в овраге не дождавшись эвакуации.