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Аномальный холод в новогоднюю ночь 1979 года

Аномальный холод в новогоднюю ночь 1979 года

Автор:
19 мая 2022 18:10
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   история   люди   мороз   погода   происшествия   факты   
2152
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На территории СССР в конце декабря 1978 года ударили просто нечеловеческие морозы. Речь шла не только о том, как праздновать Новый год. Многие оказались на грани выживания.
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   мороз   погода   происшествия   факты   
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20  комментариев
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1M
Великий Немой 2 часа назад
Автор сам при этом не присутствовал! Да, было холодновато, но никаких "граней выживания" не было!
В России бывали и более сильные морозы, но это - РОССИЯ! И старики, как всегда, вспомнят и более тяжёлые времена!
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2k
Александр 14 минут назад
10. Хатанга - Красноярский край: -59 С
9. Норильск - Красноярский край: -50 C
8. Олекминск - Якутия: -60,1 С
7. Вилюйск - Якутия: -60,9 С
6. Нерюнгри - Якутия: -61 С
5. Ванавара - Красноярский край: -61 С
4. Ербогачен - Иркутская область: -61,2 С
3. Якутск - Якутия: -64,4 С
2. Верхоянск - Якутия: -67,7 С
1. Оймякон - Якутия: -71,2 С

В Якутии есть поселок, который отстаивает право называться самым холодным в мире. Называется он Оймякон. Жители поселка утверждают, что когда-то здесь была зафиксирована самая низкая температура -82 С – в 1916 году люди не жили, а выживали в условиях невообразимого холода.
На низкие температуры поселка влияет очень высокая широта села, а также значительная удаленность от океана с превалирующим резко континентальным климатом.
Т.к. Оймякон находится на высоте более 700 м. над уровнем моря, на него влияет высокая поясность. На протяжении зимы в эту точку стекаются массы холодного воздуха, поскольку село находится в котловине.
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4k
Egoro 17 минут назад
Точно, помню, мне 12 лет было. Пошли на ëлку с горки кататься, с там безлюдно, вместо толпы человек 50 от силы. Тобольск Тюменской области, -46.
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2k
Дмитрий Эквадор Лоха 24 минуты назад
Просто тогда тестировали "оружие управление погодой", которое применили весной этого года, чтобы европа была вынуждена закупать побольше газа
...мне Жириновский перед смертью рассказал)))
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474
Павел Солдатов Дмитрий Эквадор Лоха 13 минут назад
Тогда точно достоверная информация)))
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2k
BAMBRA Полчаса назад
А у меня самое яркое воспоминание - в Москве на новеньких чешских трамваях от мороза полопалась краска. Долго потом облезлыми катали.
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33k
turyst 51 минуту назад
Вот мне тогда хорошо было.
Окружающая среда была около плюс 37 градусов по Цельсию.

Ага. "Как щас помню." (С)
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2k
Ослик Иа на позитиве 57 минут назад
Часто вспоминаю те морозы... Дело было (где то) 30-го числа, декабря - месяца... Я в шестом классе и соответственно нужно было идти в школу - на новогодний утренник с подарком, на коий наши родители скидывались. Вот мы с однокашниками и поперлись, не зная сколько там завернуло. А идти нужно было из нашей деревни до остановки полтора км = дождаться автобуса, который ходил раз в час = дойти от остановки до школы около километра. Стояли, ждали автобуса, как "манны небесной", думали приедет "ЛАЗ" теплый, а приехал "ЛУАЗ"... В школу пришли, а там типа: "-Вы чего приперлись в такой мороз? На учебу, в "минус"25 - половины нет, а здесь: пришли - пожалуйста... Но ладно, проходите."
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7k
hairov Час назад
В Башкирии тогда ниже 50-ти было. Был маленький, помню все стекла внутри квартиры в деревянных рамах покрылись наростами льда. Казалось прикольно.
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10k
кот базилий Час назад
Земляк в отпуск поехал (в Москву), вернулся с отмороженными ушами. Запомнилось.
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42k
Карандаш 2 часа назад
Значит говоришь стены изнутри покрывались инеем?
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3k
Сергей 2 часа назад
Помню тот Новый год. Родители с родственниками, оставив нас дома поперлись пешком (автобусы ведь не ходили) к родне более чем за три километра. Вечером следующего дня все вернулись так же пешком пьяные и довольные...
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25k
Ваня 2 часа назад
честно я не помню эти морозы...
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21k
Sergey Timonin 3 часа назад
помню этот мороз
В Самаре за 45 было
Местами страшно было ходить, деревья буквально взрывались с пушечным грохотом.
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