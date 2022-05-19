Аномальный холод в новогоднюю ночь 1979 года

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На территории СССР в конце декабря 1978 года ударили просто нечеловеческие морозы. Речь шла не только о том, как праздновать Новый год. Многие оказались на грани выживания.
В декабре 1978 года в западной части Советского Союза снега не было долго. А 28 декабря антициклон с Карского моря принёс в северную часть страны резкое похолодание, которое быстро распространилось по европейской территории РСФСР. Синоптики называют это "ультраполярным вторжением".
В Москве, в ночь на 30 декабря, температура упала до минус 37,2 градусов по Цельсию. В некоторых местах доходило и до минус 40. Жители подмосковных Волоколамска и Дмитрова наблюдали на своих термометрах минус 43 градуса. В Ленинграде мороз стал рекордным с 1722 года - минус 34,7 градуса. На Урале и в Татарстане было минус 48.
В Архангельской, Челябинской, Костромской областях, Коми АССР температура упала до минус 50-55 градусов.
В Архангельской, Челябинской, Костромской областях, Коми АССР температура упала до минус 50-55 градусов.
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Этот страшный период продлился недолго, к счастью - в новогоднюю ночь в Москве температура держалась минус 31,5 градуса, но уже 1 января стало теплее. В дни морозов по телевидению родителей просили не выпускать детей на улицу, а население просили не злоупотреблять спиртным. Предприятия работали в штатном режиме, только на нескольких был сокращён рабочий день.
Холода спровоцировали аварии - трубы не выдерживали попыток коммунальщиков увеличить температуру воды и просто лопались.
Люди кутались в несколько слоёв одежды, плотно завешивали окна и двери и несмотря на то, что власти призывали экономить ресурсы, включали горящий газ, духовки и электрокамины. Но стены всё равно изнутри покрывались инеем.
Холода спровоцировали аварии - трубы не выдерживали попыток коммунальщиков увеличить температуру воды и просто лопались.
Люди кутались в несколько слоёв одежды, плотно завешивали окна и двери и несмотря на то, что власти призывали экономить ресурсы, включали горящий газ, духовки и электрокамины. Но стены всё равно изнутри покрывались инеем.
Особенно тяжело пришлось тем, кто ехал на международных поездах - из-за обрывов проводов они подолгу стояли. Поезда из Ленинграда в Москву в морозные дни прибывали с четырёхчасовым опозданием. На праздничных столах редко можно было увидеть привычные ситро, шампанское и лимонады - они полопались в магазинных складах. Не во все булочные был завезён хлеб.
Мороз нанёс колоссальный ущерб сельскому хозяйству СССР, ведь вымерзло множество садов, страна в 1979 году недосчиталась вишен, слив, яблок и груш.
Мороз нанёс колоссальный ущерб сельскому хозяйству СССР, ведь вымерзло множество садов, страна в 1979 году недосчиталась вишен, слив, яблок и груш.
Не обошлось и без чрезвычайных происшествий. Накануне Нового года в беду попала группа южных лыжников из города Павлодара Казахской ССР.
Двадцать учащихся 7-10 классов приехали в Тетюши утром 29 декабря, чтобы совершить лыжный поход "по ленинским местам" до Казани. Но 120-километровый путь по замёрзшему руслу Волги в условиях мороза оказался для непосильным для подростков. Учительница отправила двух детей обратно в Тетюши за помощью. Мальчики заночевали в заброшенном домике лесника, где утром 30 декабря их нашёл местный тракторист. Он тут же сообщил о замерзающих детях в Тетюшское РОВД. Школьников подобрали в разных местах, но спасти удалось не всех. 13-летняя Марина, которая много помогала другим детям, замерзла насмерть в овраге не дождавшись эвакуации.
Двадцать учащихся 7-10 классов приехали в Тетюши утром 29 декабря, чтобы совершить лыжный поход "по ленинским местам" до Казани. Но 120-километровый путь по замёрзшему руслу Волги в условиях мороза оказался для непосильным для подростков. Учительница отправила двух детей обратно в Тетюши за помощью. Мальчики заночевали в заброшенном домике лесника, где утром 30 декабря их нашёл местный тракторист. Он тут же сообщил о замерзающих детях в Тетюшское РОВД. Школьников подобрали в разных местах, но спасти удалось не всех. 13-летняя Марина, которая много помогала другим детям, замерзла насмерть в овраге не дождавшись эвакуации.
А ещё одно происшествие чуть не обернулось очередным Чернобылем. Во втором блоке белоярской АЭС Свердловской области случилось ЧП. В ночь на 30 декабря в этих местах похолодало до минус 48 градусов, из-за чего повредилось фланцевое соединение на напорном трубопроводе масляного насоса. Масло, распылённое в машинном зале, загорелось. Из-за потери кабелей энергетики лишились контроля над управлением вторым блоком АЭС. Пламя получилось потушить только через 12 часов. К счастью, реактор не пострадал и не случилось выброса радиоактивных веществ. На восстановление второго блока ушло полгода.
Источник:
АНТИФИШКИ
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1. Оймякон - Якутия: -71,2 С
В Якутии есть поселок, который отстаивает право называться самым холодным в мире. Называется он Оймякон. Жители поселка утверждают, что когда-то здесь была зафиксирована самая низкая температура -82 С – в 1916 году люди не жили, а выживали в условиях невообразимого холода.
На низкие температуры поселка влияет очень высокая широта села, а также значительная удаленность от океана с превалирующим резко континентальным климатом.
Т.к. Оймякон находится на высоте более 700 м. над уровнем моря, на него влияет высокая поясность. На протяжении зимы в эту точку стекаются массы холодного воздуха, поскольку село находится в котловине.
Окружающая среда была около плюс 37 градусов по Цельсию.
Ага. "Как щас помню." (С)
В Самаре за 45 было
Местами страшно было ходить, деревья буквально взрывались с пушечным грохотом.