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Немного занимательных цифр и странных фактов

Немного занимательных цифр и странных фактов

Автор:
28 апреля 2022 16:01
Сообщество : Факты
Метки: данные   деньги   животные   забавное   интересное   происшествия   факты   
781
14
Сколько лет искали потерянную на пьянке вставную челюсть и сколько домов вскрыл медведь в поисках еды.
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Источник:

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Метки: данные   деньги   животные   забавное   интересное   происшествия   факты   
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3  комментария
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7k
hairov 2 часа назад
40 домов обошел черный медведь...
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16k
scorpick Полчаса назад
Одну минуту.
Столько времени мне нужно, чтобы придумать и написать здесь какую-нибудь хрень.
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17k
Corvus Corax 53 минуты назад
Комментарий к фото
Судя по рунам - нихрена это не шиллинг, даже не скеллинг...
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