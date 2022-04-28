Немного занимательных цифр и странных фактов

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Сколько лет искали потерянную на пьянке вставную челюсть и сколько домов вскрыл медведь в поисках еды.
158 миллионов рублей
Мэрия Москвы выделит такое количество денег, для создания мобильного приложения для отслеживания городских происшествий.
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1%
Вот на столько сократилось число постов с обсценной лексикой, через год после принятия закона "О запрете мата в интернете".
35 тысяч рублей
Это размер штрафа, который выплатит журнал о поэзии Prosodia за матерную цитату из письма Тургенева.
8 лет
Голодал клещ-долгожитель, который жил в лаборатории американского учёного. Клещ дожил до 27 лет, тем самым поставив новый рекорд.
120 тысяч биткоинов
Украл, по версии американских прокуроров, гражданин России Илья Лихтенштейн, когда взломал криптобиржу Bitfinex.
17 часов
Ровно столько провела в заложниках пенсионерка из Иллинойса, чьё исчезновение заметили только потому что она не отправила ежедневный отчёт в игре Wordle.
11 лет
Нужно было властям Испании, чтобы при помощи анализа ДНК отыскать вставную челюсть британца, которую он потерял после обильных алкогольных возлияний.
250 тысяч фунтов
Защитник Курт Зум выплатит эти деньги футбольному клубу "Вест Хэм Юнайтед" за видео, где он пнул своего бенгальского кота. Кота-то за что?!
40 лет
Было сотрудникам IBM, которых руководство компании назвало при внутренней переписке ничего не понимающими динозаврами. И уволило.
40 домов
Обошел черный медведь (весом в 230 кг) по прозвищу Хэнк-Танк в штате Калифорния.
"Он просто сидит и ест. Ни на кого не нападает, не рычит, не корчит гримасы. Смотрит на вас и ест, совершенно спокойно", - рассказала журналистам домовладелица Энн Брайант, которая лично повидала Хэнка.
"Он просто сидит и ест. Ни на кого не нападает, не рычит, не корчит гримасы. Смотрит на вас и ест, совершенно спокойно", - рассказала журналистам домовладелица Энн Брайант, которая лично повидала Хэнка.
20 тысяч долларов
Именно столько заработала жительница Северной Каролины на продаже картин, которые нарисовала её овчарка.
17 лет
Потратил житель Великобритании на брожения с металлоискателем, прежде чем найти в поле древний шиллинг, стоимостью в 10 тысяч фунтов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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