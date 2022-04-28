Немного занимательных цифр и странных фактов

Обошел черный медведь (весом в 230 кг) по прозвищу Хэнк-Танк в штате Калифорния.

"Он просто сидит и ест. Ни на кого не нападает, не рычит, не корчит гримасы. Смотрит на вас и ест, совершенно спокойно", - рассказала журналистам домовладелица Энн Брайант, которая лично повидала Хэнка.