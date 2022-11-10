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"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, который упростит устройство на работу подростков

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, который упростит устройство на работу подростков

Автор:
10 ноября 2022 13:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   дети   закон   интересное   опека   подростки   работа   работа с 14 лет   фото   
941
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Сейчас, чтобы ребёнок с 14 лет пошёл куда-либо работать, нужно согласие не только родителей, но и органов опеки. В Госдуму внесли законопроект, упрощающий устройство на работу детей: теперь не придётся ходить в органы опеки. Разбираемся, что это значит.

Итак, сейчас, чтобы подросток с 14 лет устроился на работу должны быть соблюдены все условия, такие как:

  • Согласие родителя или опекуна
  • Медицинский осмотр
  • Работа не должна приносить никакого вреда
  • Ребёнок должен работать в свободное от учёбы время
  • У работника должно быть общее образование (то есть хотя бы 9 классов)

10 ноября "Единая Россия" внесла законопроект, согласно которому 14-летнего подроста устроить на работу будет проще.


Согласно поправкам в Трудовой кодекс РФ, не будет обязательным получать согласие органов опеки и попечительства при заключении трудового договора и при его расторжении. Предлагаются и условия освобождения работодателя от проведения предварительного медосмотра несовершеннолетнего работника — если имеются результаты проведения профилактического медицинского осмотра незначительного срока давности, уточняет RT.

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«В условиях экономического санкционного давления недружественных Российской Федерации государств работа, а значит, доход подростка — это еще и финансовая поддержка семьи, воспитание в нем чувства ответственности», — говорится в пояснительной записке.

Там же отмечается, что дети могут получить первый трудовой опыт и помочь семье в сложном материальном положении.

Как ни странно, но многие россияне поддержали этот законопроект. По мнению многих, сейчас подростки стали ленивые и очень несамостоятельные. Если теперь им легче будет устроиться на работу, то возможно это как-то повиляет на само поколение.

Не обошлось и без юмора:

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Госдума   дети   закон   интересное   опека   подростки   работа   работа с 14 лет   фото   
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14  комментариев
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5k
Котэ 50 минут назад
да и взрослым то работу не вдруг найти, молодёжи только в доставку или рекламу раздавать, так то везде таджики.
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Показать 1 ответ
594
Sergius SPb 5 минут назад
Ну правильно. Кому в РФ работать-то?
- Кризис рождаемости. Старение населения.
- Миграция за бугор за работой и спокойной жизнью. Много народа уезжает.
- Мигранты из Средней Азии не бесконечны.
- Добавили войну на Украине где вышибает здоровых мужиков.
Итог. Кому работать на дядю капиталиста? Детятки. Их и нае.ть легче. Прорыв?
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4k
Феликс Дзержинский 15 минут назад
Партия "Едрёная Россиия" знает, что детей проще на деньги кинуть.
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7k
Николай 16 минут назад
.... эммм это что за условие наличие неполного среднего образования??? ВТФ, просто исходя из свойства времени пойдя в 6 лет в школу, 9 классов окончить получится только в 15 ну с некоторыми интервалами в 14, и только так, и по итогу получим что пошедшие в 7 лет только с +-16... ну и что там упростили... я с 14 лет работал без неполного среднего, мусор ходил собирал от тогда еще ЖЭКа, старые постройки ветхие сарайки и прочее разбирали, после пожаров так же мелкие сооружения, остатки... упрощатели
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9k
Ф Ив Полчаса назад
Подростки должны в первую очередь учиться.
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0
ztaywer 38 минут назад
не будет обязательным получать согласие органов опеки и попечительства при заключении трудового договора и при его расторжении.
------------------
то, что ребенка возможно будет кто-то принуждать к устройству на работу, уже никого не волнует
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2k
Kariya 42 минуты назад
Подростки любят деньги. Если работать, чтоб себе деньги зарабатывать, это одно,а для семьи это уже другое, я видел и десятилетних, памфлеты раздающих, у меня и свои едва не с детсада мечтали о богатстве и думали, как это достигнуть, с разными вариантами от сбора металлолома до криптовалюты. Работа для подростка самый безопасный вариант, чем то, что они сами себе могут нафантазировать и попытаться осуществить. Но лентяи, конечно, фантазии это одно, а как денежку получить за то что посуду помыл или пропылесосил или пятерку, так это слишком мало денешек за такой титанический труд дается))
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0
ztaywer Kariya Полчаса назад
только учитывайте - что всегда за послаблением порядка следует увеличение нарушений
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26k
Ego sum qui sum 51 минуту назад
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382
Feto13 53 минуты назад
Пошла руда.
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ztaywer Feto13 Полчаса назад
капиталистам понадобилась новая бесправная рабочая сила, поэтому скоро и другие ограничения начнут отменять
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PokemonKa
Pika-Pika?
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