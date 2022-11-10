"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, который упростит устройство на работу подростков

Итак, сейчас, чтобы подросток с 14 лет устроился на работу должны быть соблюдены все условия, такие как:

Согласие родителя или опекуна

Медицинский осмотр

Работа не должна приносить никакого вреда

Ребёнок должен работать в свободное от учёбы время

У работника должно быть общее образование (то есть хотя бы 9 классов)

10 ноября "Единая Россия" внесла законопроект, согласно которому 14-летнего подроста устроить на работу будет проще.

Согласно поправкам в Трудовой кодекс РФ, не будет обязательным получать согласие органов опеки и попечительства при заключении трудового договора и при его расторжении. Предлагаются и условия освобождения работодателя от проведения предварительного медосмотра несовершеннолетнего работника — если имеются результаты проведения профилактического медицинского осмотра незначительного срока давности, уточняет RT.