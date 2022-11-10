"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, который упростит устройство на работу подростков

Сейчас, чтобы ребёнок с 14 лет пошёл куда-либо работать, нужно согласие не только родителей, но и органов опеки. В Госдуму внесли законопроект, упрощающий устройство на работу детей: теперь не придётся ходить в органы опеки. Разбираемся, что это значит.
Итак, сейчас, чтобы подросток с 14 лет устроился на работу должны быть соблюдены все условия, такие как:
- Согласие родителя или опекуна
- Медицинский осмотр
- Работа не должна приносить никакого вреда
- Ребёнок должен работать в свободное от учёбы время
- У работника должно быть общее образование (то есть хотя бы 9 классов)
10 ноября "Единая Россия" внесла законопроект, согласно которому 14-летнего подроста устроить на работу будет проще.
Согласно поправкам в Трудовой кодекс РФ, не будет обязательным получать согласие органов опеки и попечительства при заключении трудового договора и при его расторжении. Предлагаются и условия освобождения работодателя от проведения предварительного медосмотра несовершеннолетнего работника — если имеются результаты проведения профилактического медицинского осмотра незначительного срока давности, уточняет RT.
«В условиях экономического санкционного давления недружественных Российской Федерации государств работа, а значит, доход подростка — это еще и финансовая поддержка семьи, воспитание в нем чувства ответственности», — говорится в пояснительной записке.
Там же отмечается, что дети могут получить первый трудовой опыт и помочь семье в сложном материальном положении.
Как ни странно, но многие россияне поддержали этот законопроект. По мнению многих, сейчас подростки стали ленивые и очень несамостоятельные. Если теперь им легче будет устроиться на работу, то возможно это как-то повиляет на само поколение.
Не обошлось и без юмора:
Источник:
АНТИФИШКИ
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Итог. Кому работать на дядю капиталиста? Детятки. Их и нае.ть легче. Прорыв?
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то, что ребенка возможно будет кто-то принуждать к устройству на работу, уже никого не волнует