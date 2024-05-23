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В Госдуме предложили платить молодым матерям 200 тысяч рублей

В Госдуме предложили платить молодым матерям 200 тысяч рублей

Автор:
23 мая 2024 18:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Россия   дети   закон   законопроект   интересное   фото   
1947
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Таким образом депутаты решили повысить рождаемость.

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, в котором предлагается платить молодым женщинам до 25 лет 200 тысяч рублей за рождение каждого ребёнка. Единовременная выплата должна будет мотивировать молодые семьи обзаводиться детьми. При этом сумма будет фиксированная и не будет зависеть от заработной платы или стажа.

Законопроектом предлагается выплачивать единовременное пособие именно молодым мамам в возрасте до 25 лет и вне зависимости от своего материального положения. Размер указанного пособия предлагается установить в размере 200 тыс. рублей, - говорится в пояснительной записке.

Депутаты отметили, что по 200 тысяч готовы платить за каждого ребёнка, который родится у женщины до достижения ею возраста 25 лет, сообщает ТАСС.

По мнению авторов, в России сильно снизилась рождаемость. Если дела так пойдут дальше, то тенденция снижения рождаемости может привести к демографической катастрофе.

Средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличился и постепенно движется к 30 годам. Соответственно, количество женщин репродуктивного возраста в России сокращается с каждым годом. Практически 40% россиянок отказываются от рождения детей из-за неудовлетворительного материального положения и жилищных условий. Многие женщины в настоящее время стремятся стать финансово независимыми, а для этого им необходим опыт работы, который позволит в дальнейшем получать большую заработную плату, чем на начальных порах, - отмечают депутаты.

Другими словами, депутаты считают, что молодые женщины должны рожать, а не учиться и строить карьеру. Однако те х. кто рожать не хочет, сложно заставить сделать это деньгами. Зато рожать пойдут низшие слои населения.

Источник:

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Метки: Госдума   Россия   дети   закон   законопроект   интересное   фото   
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16  комментариев
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661
mik6059 2 часа назад
Во сейчас мигранты размножаться начнут. Они и так ничего иного не умеют, а сейчас начнут до изнеможения. Ну и цыгане повысят рождаемость мгновенно. Эти первыми прибегут за пособиями.
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32k
AzuveR 3 минуты назад
Согласен с комментариями ниже. Другой вопрос,а пенсии они не хотят поднять ? У меня сосед ,20 лет в шахте отпахал,инвалид 2й группы, пенсия 16 тыр. Краснодарский край,если что.
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962
Владимир Сергеев 4 минуты назад
Как заявляет наш гарант во всём виноват ВОВ и девяностые. Был на майских праздниках в Белоруссии, почему то там нет проблемы демографии хотя в войну Белоруссию разорили и сожгли всю вместе с населением. Но во времена СССР возродилась благополучно пережила девяностые и сейчас у них молодёжи и малышни просто много. Так может надо восстановить заводы и фабрики, убрать олигархов что бы молодёжь могла нормально работать и зарабатывать. Были на экскурсии в БЕЛАЗе вся группа из России и когда экскурсовод сказал экскурсия окончена есть ли ко мне вопросы, у всей группы был один вопрос как к вам устроиться на работу. Социальная поддержка рабочих просто немыслимая.
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4k
Дмитрий 15 минут назад
Нужно семьи укреплять, а они хотят безотцовщину плодить.
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689
deGENERat Полчаса назад
Купить девушке дорогой телефон зазвучало новыми красками....
- Дорого..
- Я тебя хочю...
- Ок!
- ГЫ. Через 9 месяцев у меня будет новый айфон!!!

Вообще бред! Эти леди без хозяина в голове еще, а они... Детских домов и так нет. БРЕД
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1k
svarog19692007 43 минуты назад
А у нас в правительстве, точно люди с образованием сидят?
Они вообще в курсе , сколько "малолеток" рожают , а теперь их еще и стимулировать будут ! ?
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626
CyraxMotorsport Час назад
Ну и.д.и.о.т.ы...
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Час назад
Да сейчас все цыгане начнут рожать с 13 лет по 10 детей.....а уж таджички они и так постоянно беременные ходят...
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1k
Сергей 2 часа назад
встречное предложение: уволить из Думы предлагальщиков!
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36k
Teodor 2 часа назад
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28k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Давайте уже тогда за каждый входящий начнём платить!
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10k
Alex 2 часа назад
А молодым отцам?)
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3k
Ультратрахуил 2 часа назад
Паук давно всё предельно чётко сформулировал ,по этой теме!

Ссылка youtu.be
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5049 постов (4834 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
357096



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