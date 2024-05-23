В Госдуме предложили платить молодым матерям 200 тысяч рублей

Таким образом депутаты решили повысить рождаемость.
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, в котором предлагается платить молодым женщинам до 25 лет 200 тысяч рублей за рождение каждого ребёнка. Единовременная выплата должна будет мотивировать молодые семьи обзаводиться детьми. При этом сумма будет фиксированная и не будет зависеть от заработной платы или стажа.
Законопроектом предлагается выплачивать единовременное пособие именно молодым мамам в возрасте до 25 лет и вне зависимости от своего материального положения. Размер указанного пособия предлагается установить в размере 200 тыс. рублей, - говорится в пояснительной записке.
Депутаты отметили, что по 200 тысяч готовы платить за каждого ребёнка, который родится у женщины до достижения ею возраста 25 лет, сообщает ТАСС.
По мнению авторов, в России сильно снизилась рождаемость. Если дела так пойдут дальше, то тенденция снижения рождаемости может привести к демографической катастрофе.
Средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличился и постепенно движется к 30 годам. Соответственно, количество женщин репродуктивного возраста в России сокращается с каждым годом. Практически 40% россиянок отказываются от рождения детей из-за неудовлетворительного материального положения и жилищных условий. Многие женщины в настоящее время стремятся стать финансово независимыми, а для этого им необходим опыт работы, который позволит в дальнейшем получать большую заработную плату, чем на начальных порах, - отмечают депутаты.
Другими словами, депутаты считают, что молодые женщины должны рожать, а не учиться и строить карьеру. Однако те х. кто рожать не хочет, сложно заставить сделать это деньгами. Зато рожать пойдут низшие слои населения.
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- Дорого..
- Я тебя хочю...
- Ок!
- ГЫ. Через 9 месяцев у меня будет новый айфон!!!
Вообще бред! Эти леди без хозяина в голове еще, а они... Детских домов и так нет. БРЕД
Они вообще в курсе , сколько "малолеток" рожают , а теперь их еще и стимулировать будут ! ?