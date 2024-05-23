В Госдуме предложили платить молодым матерям 200 тысяч рублей

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, в котором предлагается платить молодым женщинам до 25 лет 200 тысяч рублей за рождение каждого ребёнка. Единовременная выплата должна будет мотивировать молодые семьи обзаводиться детьми. При этом сумма будет фиксированная и не будет зависеть от заработной платы или стажа.

Законопроектом предлагается выплачивать единовременное пособие именно молодым мамам в возрасте до 25 лет и вне зависимости от своего материального положения. Размер указанного пособия предлагается установить в размере 200 тыс. рублей, - говорится в пояснительной записке.

Депутаты отметили, что по 200 тысяч готовы платить за каждого ребёнка, который родится у женщины до достижения ею возраста 25 лет, сообщает ТАСС.