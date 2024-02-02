В Госдуме предложили в школах учить девочек ухаживать за младенцами, а мальчики готовить

На круглом столе в Госдуме в докладе Минпросвещения предложили изменить программу урока трудов в школах.
Предложение внесли участники родительского сообщества. Они отметили, что многие родители хотели бы изменить программу. В случае желания родителей и ученика предлагают позволить мальчикам учиться готовке, а девочкам - столярному делу, например.
В своем выступлении коллеги из Минпросвещения сказали, что есть отдельные вещи для мальчиков и девочек, но бывает, когда родители хотят, чтобы мальчик тоже научился, например, готовить, или девочка научилась чему-то, и в случае, если есть такое желание, то препятствовать, не давать такую возможность – неправильно, - рассказала первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.
Кроме того, в Госдуме предложили обучать девочек с детства уходу за младенцами. Решение должно быть принято до следующего учебного года. В Госдуме планируют сделать уроки труда "полезными", а также для того, чтобы дети в будущем могли "создавать крепкие семьи".
Многие родители также говорят, что важно для девочек ввести тему, как ухаживать за новорождённым ребёнком. Такой запрос есть в родительской среде, что это было бы полезно, - заключила Яна Лантратова.
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Табуретки собирать ему мало когда в жизни нужно будет, а пожрать надо каждый день!