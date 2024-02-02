В Госдуме предложили в школах учить девочек ухаживать за младенцами, а мальчики готовить

Кроме того, в Госдуме предложили обучать девочек с детства уходу за младенцами. Решение должно быть принято до следующего учебного года. В Госдуме планируют сделать уроки труда "полезными", а также для того, чтобы дети в будущем могли "создавать крепкие семьи".

Многие родители также говорят, что важно для девочек ввести тему, как ухаживать за новорождённым ребёнком. Такой запрос есть в родительской среде, что это было бы полезно, - заключила Яна Лантратова.