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В Госдуме предложили в школах учить девочек ухаживать за младенцами, а мальчики готовить

В Госдуме предложили в школах учить девочек ухаживать за младенцами, а мальчики готовить

Автор:
02 февраля 2024 18:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Уроки труда   дети   интересное   образование   фото   школа   
984
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На круглом столе в Госдуме в докладе Минпросвещения предложили изменить программу урока трудов в школах.

Предложение внесли участники родительского сообщества. Они отметили, что многие родители хотели бы изменить программу. В случае желания родителей и ученика предлагают позволить мальчикам учиться готовке, а девочкам - столярному делу, например.

В своем выступлении коллеги из Минпросвещения сказали, что есть отдельные вещи для мальчиков и девочек, но бывает, когда родители хотят, чтобы мальчик тоже научился, например, готовить, или девочка научилась чему-то, и в случае, если есть такое желание, то препятствовать, не давать такую возможность – неправильно, - рассказала первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.

Кроме того, в Госдуме предложили обучать девочек с детства уходу за младенцами. Решение должно быть принято до следующего учебного года. В Госдуме планируют сделать уроки труда "полезными", а также для того, чтобы дети в будущем могли "создавать крепкие семьи".

Многие родители также говорят, что важно для девочек ввести тему, как ухаживать за новорождённым ребёнком. Такой запрос есть в родительской среде, что это было бы полезно, - заключила Яна Лантратова.


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Метки: Госдума   Уроки труда   дети   интересное   образование   фото   школа   
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11  комментариев
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117k
Z_Павел Юрьевич_V 44 минуты назад
Не, знаю, что там у девочек, но ЛЮБОЙ мужик должен уметь приготовить себе завтрак-обед-ужин. И не бутербродами с дошираками и пельменями питаться, а нормальную еду.
Табуретки собирать ему мало когда в жизни нужно будет, а пожрать надо каждый день!
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1k
kolobok263 5 минут назад
уважаемый автор, исправьте название. "МАЛЬЧИКОВ", а не "МАЛЬЧИКИ"
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51k
Элек Мек Час назад
А депутатов наконец распустить чтобы они устроились на работу.
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165
Quantimus Час назад
Часто складывается впечатление, что человечество в полном составе поглупело. Но, поскольку упал уровень всего человечества, то этого никто не замечает... Это как если бы всё во Вселенной увеличилось или уменьшилось бы в два раза - никто ничего бы не заметил.
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824
Шурман Час назад
Честное слово что в Европе что в России набрали Дормоедов которые не знаю куда свои силы применить . У нас тут бургомистром араб стал так район преобразился , улицы убирают , мусор куда весь пропал , порядка стало больше а в парламенте вот такие идиоты сидят . Хочет ребенок посещать труда ок , нет это его проблемы . Я помню те ужасные для многих советские времена когда девочки ходили на рукоделие по моему и их учили там готовить , мы с пацанами и так настрогали хрен знает сколько всего и на токарных отработали и бежали к ним и трудовик нас раньше отпускал а девочки нам давали пробовать что приготовили , правда один раз все дрестали но зато какие хорошие воспоминания . Дежурные по раздевалке или по столовой это вообще кайф , можно было сидеть и забить на уроки но иногда приходила классная и давала задания и все сидели опять с учебниками .
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6k
Трям Час назад
Пристрелите уже эту тупую песду! Она даже заголовок грамотно написать не способна!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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