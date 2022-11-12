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Заголовки новостей, которые рассказывают о мире, в котором мы живем больше, чем учебники по истории

Заголовки новостей, которые рассказывают о мире, в котором мы живем больше, чем учебники по истории

Автор:
12 ноября 2022 10:14
Метки: Прикол   заголовки   из загловоков   из сми   новости прикольные   смешные загловки   
1374
15

Несмотря на то, что новости не всегда отражают реальную картину мира, читая заголовки можно делать выводы о том, какие мысли у власти и в обществе. Сегодня мы решили собрать говорящие заголовки, которые полны философии и юмора.

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Источник:

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30k
Ed 50 минут назад
деградация профессии
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46k
Дядя Сэм 17 минут назад
"Журлализ" - древнейшая профессия № 2 ...

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Спелая кукурузинка

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