Заголовки новостей, которые рассказывают о мире, в котором мы живем больше, чем учебники по истории

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Несмотря на то, что новости не всегда отражают реальную картину мира, читая заголовки можно делать выводы о том, какие мысли у власти и в обществе. Сегодня мы решили собрать говорящие заголовки, которые полны философии и юмора.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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