В 2021 году журналисты жгли сильнее пожаров

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Прошлый год был горячим. Но по-настоящему сильное пламя разожгли журналисты. Упоротые заголовки новостей прямиком из отделов новостей.
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У нормальных людей это называется "самоирония".