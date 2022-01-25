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В 2021 году журналисты жгли сильнее пожаров

В 2021 году журналисты жгли сильнее пожаров (17 фото)

Автор:
25 января 2022 09:21
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   заголовки   интересные новости   кричащие заголовки   подборка   прикол   
1933
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Прошлый год был горячим. Но по-настоящему сильное пламя разожгли журналисты. Упоротые заголовки новостей прямиком из отделов новостей.
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Метки: Юмор   заголовки   интересные новости   кричащие заголовки   подборка   прикол   
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8  комментариев
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1k
rgubaev 2 часа назад
Насчет "Одной ногой в Токио" - это авторская программа, и там, реально, "одной ногой", и это название выбрал сам автор (который с одной ногой).
У нормальных людей это называется "самоирония".
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11k
K7OO Полчаса назад
Кликбейт - это хлеб современной журналистики. Поэтому нелепо чмырить их за идиотские заголовки. Это все равно, что ассенизатора осуждать за то, что он в гамне ковыряется. Кто на что учился.)
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15k
Дмитрий 53 минуты назад
Бессмертная классика

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120k
arek14 57 минут назад
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8k
sivanov1079 Час назад
В советское время факультет журналистики был наипрестижнейшим в Университетах. Сейчас туда походу берут тех, кто не прошел по конкурсу никуда...
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29k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Сильно подозреваю, что тут нет ни одного журналиста, так же как редактора и корректора.
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