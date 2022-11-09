Тещи и свекрови даны, чтобы никто не расслаблялся

1977
15
В глазах мам супруги детей никогда не будут "такими как надо". Постоянно будут упрёки и претензии... И, конечно, будет соответствующая ответная реакция.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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У меня с тёщей идиллия.
Я её уважаю, она меня любит.
Вкусняшки - засолы - разносолы готовит.
И если родители правильные, то они это прекрасно понимают
Знаете, он такой хороший.