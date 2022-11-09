FISHKINET
Сообщество Юмор 15898 постов • 3175 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Тещи и свекрови даны, чтобы никто не расслаблялся

Тещи и свекрови даны, чтобы никто не расслаблялся

Автор:
09 ноября 2022 16:24
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Тесты   зять   невестка   отношения   свекровь   тёща   
1977
15
В глазах мам супруги детей никогда не будут "такими как надо". Постоянно будут упрёки и претензии... И, конечно, будет соответствующая ответная реакция.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Тесты   зять   невестка   отношения   свекровь   тёща   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
514
Uganda 46 минут назад
любимый сборник
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Дмитрий Полминуты назад
Ну не знаю...
У меня с тёщей идиллия.
Я её уважаю, она меня любит.
Вкусняшки - засолы - разносолы готовит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
antonium 10 минут назад
О, шутки про тещу, ну наконец-то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
610
Sergius SPb 13 минут назад
Тут только один способ решения проблемы. Жить отдельно от родителей.
И если родители правильные, то они это прекрасно понимают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Денис 22 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13
Sata33 54 минуты назад
Родители жены это удовольствие , но раз в год
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59
Федор Шелепа 58 минут назад
мужчины сами виноваты \ что допускают по отношению к себе такое поведение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
450
Лютый вам Бетховен Час назад
Не прошло и пару месяцев.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр Час назад
У нас тут одна тёща с зятем предавались плотским утехам, а когда её начали упрекать, она сказала.
Знаете, он такой хороший.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Chupa_Ka_Bra

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

120618



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не туда нажал... и понеслось! Всё о Госуслугах
Не туда нажал... и понеслось! Всё о Госуслугах
Иностранцы удивились ценам на продукты в России
Иностранцы удивились ценам на продукты в России
Набирающие популярность в сообществах
"Путешественник во времени" сделал апокалиптические предсказания на 2023-й год
"Путешественник во времени" сделал апокалиптические предсказания на 2023-й год
Умер основатель группы Nazareth
Умер основатель группы Nazareth
Porsche выпустила жутко дорогую акустику в корпусе ржавого глушителя (2 фото)
Porsche выпустила жутко дорогую акустику в корпусе ржавого глушителя (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличный лайфхак

Лучшие демотиваторы
Эконом версия

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Прикол#картинки#СССР#Прошлое#автомир#Приколы#познавательно#кино
#Юмор#история#факты#подборка#Разное#США#аварии#сатира#Жизнь#Россия
#интересно#люди#интересное#позитив#автомобили#улыбнуло#дтп#авто аварии#в мире#маразм
Женский прессинг, или почему многие мужчины так и не женятся Женский прессинг, или почему многие мужчины так и не женятся "Тёща достала!": 16 случаев, когда не повезло с родственниками жены "Тёща достала!": 16 случаев, когда не повезло с родственниками жены Самый мемный пост о свекровях Самый мемный пост о свекровях Только за твой счёт: меркантильные девушки, которые никак не найдут себе спутников Только за твой счёт: меркантильные девушки, которые никак не найдут себе спутников Что скрывают мужчины: ситуации из жизни, характерные для всех представителей сильного пола Что скрывают мужчины: ситуации из жизни, характерные для всех представителей сильного пола

На что жалуетесь?

Вернуться