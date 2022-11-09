Тещи и свекрови даны, чтобы никто не расслаблялся

В глазах мам супруги детей никогда не будут "такими как надо". Постоянно будут упрёки и претензии... И, конечно, будет соответствующая ответная реакция.

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2. Тёща дала ложку к обеду 0 Источник:

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3. Тапки для тёщи 0 Источник:

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5. Всё же есть какая-то негласная связь что ли... между зятем и тёщей 0 Источник:

6. Говорят, что бывает и так... но, вероятно, шутка 0 Источник:

7. Ну хоть не олень... 0 Источник:

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10. Хотя свекрови тоже жгут 0 Источник:

11. ^_^ 0

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