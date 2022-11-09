Наши руки не для скуки: примеры работ городских изобретателей

Кто-то, увидев эти шедевры, назовёт их создателей городскими сумасшедшими, но мы-то знаем, что перед нами творения настоящих гениев. Итак, меньше текста, лучше один раз увидеть!

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1. Да, изолента способна на многое! 0 Источник:

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2. Любителям стяжек посвящается 0 Источник:

3. Женщины часто превосходят мужчин 0 Источник:

4. Ну, во-первых, это красиво... 0 Источник:

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14. Наши руки не для скуки 0 Источник: