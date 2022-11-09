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Наши руки не для скуки: примеры работ городских изобретателей

Наши руки не для скуки: примеры работ городских изобретателей

Автор:
09 ноября 2022 18:18
Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   изобретение   инженер от бога   починил   смех   
864
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Кто-то, увидев эти шедевры, назовёт их создателей городскими сумасшедшими, но мы-то знаем, что перед нами творения настоящих гениев. Итак, меньше текста, лучше один раз увидеть!
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Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   изобретение   инженер от бога   починил   смех   
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