Наши руки не для скуки: примеры работ городских изобретателей

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Кто-то, увидев эти шедевры, назовёт их создателей городскими сумасшедшими, но мы-то знаем, что перед нами творения настоящих гениев. Итак, меньше текста, лучше один раз увидеть!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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