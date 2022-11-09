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Не сработались: от совместных проектов с какими известными актёрами отказывались советские режиссёры?

Не сработались: от совместных проектов с какими известными актёрами отказывались советские режиссёры?

Автор:
09 ноября 2022 14:52
Сообщество : RealFishki
Метки: Владимир Высоцкий   Олег Даль   Ролан Быков   актёр   евгений моргунов   кино   олег борисов   режиссёр   сложность   фильм   
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Гений и безумство – это две стороны одной медали. И многие если не гениальные, то очень талантливые деятели искусства демонстрировали такие особенности характера, что очень затрудняло работу с ними.

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Владимир Трещалов отлично вжился в роль атамана Сидора Лютого в «Неуловимых мстителях». И неудивительно: актер обладал непростым характером в совокупности с ярким темпераментом. Яростно спорил с коллегами, ругался с режиссерами, настаивал на своем в случае со сценаристами.

Данные пророчили Трещалову будущее звезды. Но неуживчивый характер так и не дал этой звезде взойти. Окончательную жирную точку в карьере поставила потасовка с чиновником Мосфильма – начальником актерского отдела, после которой Владимир пропал с кинорадаров на долгие годы.

Олег Даль – один из самых ярких среди характерных артистов своей эпохи. Очень талантливый, с этим не поспоришь. Но при этом очень принципиальный, упорный, упрямый, он постоянно конфликтовал с коллегами, указывая на их промахи и ошибки.

Режиссеры с трудом переносили время совместной работы с ним. Плюс съемочный процесс очень страдал из-за пагубных пристрастий Даля, которым он был подвержен вплоть до самой смерти.

Сложным по характеру был и знаменитый бард и поэт. Он не один раз конфликтовал с партнерами по фильму. Позволял себе опоздать, заставив ждать других, или сесть в режиссерское кресло и начать «рулить» процессом.

Карьеру Владимира Высоцкого тормозил и закрепившийся за ним имидж бунтаря и борца с режимом. Многие режиссеры опасались за свою карьеру, поэтому выбирали на роли кого-то менее знакового, но зато спокойного.

Популярность Евгению Моргунову как раз принесли гайдаевские комедии. Но во время съемок «Кавказской пленницы» он повздорил с Леонидом Иовичем. И попал в негласный черный список. Вслед за Гайдаем с ним перестали работать и другие режиссеры.

Причиной конфликта стал взрывной характер Моргунова и довольно специфическое чувство юмора: шутки актера не всегда были добрыми и ранили людей, которым адресовались. В итоге многие очень подходящие роли прошли мимо.

Специфическим характером обладал и Олег Борисов. Излишняя требовательность как к себе, так и к окружающим лишила артиста многих знаковых ролей.

Борисов работал над сценой так, как видел ее лично, а не в соответствии с требованиями режиссера. Показательным примером служит случай, когда он покинул съемочную площадку фильма «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского», когда большая часть материала уже была отснята. Георгий Товстоногов как-то высказался об артисте: «Поработать с Борисовым, как побывать в аду. Он постоянно останавливает репетиции и начинает допытывать».

Ролану Быкову очень долго не удавалось реализоваться в профессиональном плане. Причиной стал очень маленький для мужчины рост – он не дотянул и до 160 сантиметров. Даже после получения образования (абитуриенту отказали три профильных ВУЗа), попал в списки худсовета с формулировкой «актер с несоветской внешностью».

Но в итоге все разрешилось хорошо. «Опала» спала, и Ролан Антонович смог реализовать свой потенциал, подарив зрителю множество ярких образов, навсегда оставшихся в копилке шедевров советского кинематографа.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Владимир Высоцкий   Олег Даль   Ролан Быков   актёр   евгений моргунов   кино   олег борисов   режиссёр   сложность   фильм   
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5  комментариев
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jonnyD 5 часов назад
Несоветская внешность , а ?
У всех , значит , советская , а у меня - нет !?
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