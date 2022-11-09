Не сработались: от совместных проектов с какими известными актёрами отказывались советские режиссёры?

Владимир Трещалов отлично вжился в роль атамана Сидора Лютого в «Неуловимых мстителях». И неудивительно: актер обладал непростым характером в совокупности с ярким темпераментом. Яростно спорил с коллегами, ругался с режиссерами, настаивал на своем в случае со сценаристами.

Данные пророчили Трещалову будущее звезды. Но неуживчивый характер так и не дал этой звезде взойти. Окончательную жирную точку в карьере поставила потасовка с чиновником Мосфильма – начальником актерского отдела, после которой Владимир пропал с кинорадаров на долгие годы.