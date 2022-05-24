Дорога через «Санта-Барбару» на «Улицу разбитых фонарей»

Парадоксально, но в 90-х о городке под названием Санта-Барбара многие россияне знали больше, чем о столице или своём собственном населённом пункте. Некоторые, особенно дамы, точно ощущали себя частью семейств Кэпвеллов и Локриджей и переживали вместе с героями «мыла» все их взлёты, падения и жизненные неурядицы.
И мало кто знает, что открыл дорогу в этот мир страстей и эмоций для нас питерский кинорежиссёр Александр Петрович Капица. Собственно, это было не первое «мыльце», от которого лили слёзы зрительницы нашей страны с огромным и добрым сердцем. До этого стараниями бразильцев, снявших сериал «Рабыня Изаура», слово «дача» в лексиконе вытеснило другое – «фазенда». А почти одновременно с героями «Санта-Барбары» в сердца зрителей проникла простая девушка Мария, которой тоже надо было сочувствовать у экрана телевизора.
До того, как прийти в киноиндустрию, Александр успел потрудиться технологом автошин и инженером на предприятии, выпускающем сувенирную продукцию. Образование позволяло: Капица получил диплом Ленинградского химико-фармацевтического института.
Но волшебный мир кино давно его манил, и парень уволился и пошёл получать соответствующее образование: в 1971 году поступил на режиссёрское отделение Высших курсов сценаристов и режиссёров. Попал под крыло известного мэтра Леонида Трауберга и многому у него научился. Но режиссёром так и не стал. Гораздо сильнее его привлекала изнанка кино – идея, концепция, организация, контроль и учёт процесса.
В то время слова «продюсер» ещё и не было. Поэтому в титрах должность Александра Петровича значилась проще – «директор фильма». Так было с такими картинами как «Полковник в отставке», «Рафферти», «Единожды солгав» и прочими.
Но в 80-х и слово, и сама профессия уже появились, закрепились и прочно вошли в обиход. Александр Петрович работал с разными режиссёрами – и признанными, и новичками. Его задача состояла в генерировании идеи, поиске спонсоров и убеждении последних вложиться в проект.
Так получилось убедить британский телеканал Granada Television вложить средства в фильм о Борисе Пастернаке «Другая драма», найти деньги для съёмок драмы «Палач», оказать содействие в создании «Афганского излома», режиссёрами которых были Андрей Некрасов, Виктор Сергеев и Владимир Бортко соответственно.
Он продолжал повышать и собственный уровень, учился, часто бывал в командировках. Из одной Капица как раз и привёз «Санта-Барбару», которую купил канал РТР. К слову, первые серии приобрести не удалось, и просмотр российский зритель начал аж с 217 серии. Впрочем, как не получилось увидеть и финал: последние 97 серий в нашей стране тоже не показали. Что не помешало стать сериалу невероятно популярным, несмотря на «мыльность», и самым долгоиграющим на нашем ТВ (10 лет показа).
Наблюдая за успехом американской мыльной оперы, Александр Петрович решил, что следить за перипетиями уже наших героев зрителям будет не менее интересно. Идея витала в воздухе и получила материальную форму благодаря случайности: Капица увидел сына Кирилла с книжкой «Кошмар на улице Стачек» питерского автора Андрея Кивинова. На тот момент Кивинов (настоящая фамилия Пименов) работал в убойном отделе РУВД Санкт-Петербурга. Даже возглавлял его. И книжку написал развлечения ради, чтобы порадовать своих сотрудников. Поэтому и юмор был довольно специфический, понятным своим.
Изначально Александр планировал участие в проекте разных режиссёров, которые бы снимали в общей канве сюжеты на криминальные темы. Но никто даже не мог предположить, что сериал в итоге выйдет таким долгоиграющим. Съёмки начались в 1995 году. На серию уходило строго 6 дней. А ради экономии средств от студии отказались, выбрав, что называется, настоящую натуру – отдел милиции на Петроградке.
Первая серия Александра Рогожкина получилась, по мнению, Капицы, убедительной и правильной: реалии будней как они есть, обязательный юмор, питерский стиль (в связи с последним требованием он отказался работать со столичными режиссёрами). Все следующие серии снимали тоже питерцы: Виктор Бутурлин, Дмитрий Светозаров, Владимир Бортко.
После завершения 9-серийного сезона заказчик – канал РТР отказался принимать работу и производить оплату, сославшись на плохое качество видео и звука. Только через несколько лет Капице удалось продать его каналу ТНТ. И вскоре поступила просьба сделать продолжение.
Ирония, обожаемый народом чёрный юмор, узнаваемые герои – плоть от плоти народной сделали своё дело. К слову, конкурсный набор в Высшую школу милиции после первого сезона «Ментов» вырос втрое.
В качестве укороченного названия и стали использовать это – «Менты» вместо «Улиц разбитых фонарей». Рейтинг бил все рекорды, но мастер не стал останавливаться на достигнутом, одновременно работая над новым проектом. Им стал «Агент национальной безопасности» с уже более детальной разработкой и тонкой драматургией. Его тоже ждал успех.
На счету Капицы также «Чёрный ворон», «По имени Барон...», «Повторение пройденного». И статус «отца русского сериала» Александр Петрович получил совершенно заслуженно. За «Ментов» продюсер был удостоен Гран-при Московского международного кинотелефорума «Правопорядок и общество» в 1999 году, получил две премии «ТЭФИ» (третью затем получит за сериал «По имени Барон...» через три года).
Александр Петрович был полон новых идей. В планах значился сериал «Тайный агент по кличке Поэт» об эпохе Серебряного века. Началась работа, были утверждены некоторые актёры. Но планам этим не суждено было сбыться: 27 марта 2004 года сердечный приступ оборвал жизнь этого талантливого человека.
Скромная могила отца русского сериала находится на Комаровском кладбище Санкт-Петербурга. И достойных мастеров уровня Капицы в российском кинематографе, после него, в общем-то, и не было.
Источник:
АНТИФИШКИ
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