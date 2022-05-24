Дорога через «Санта-Барбару» на «Улицу разбитых фонарей»

До того, как прийти в киноиндустрию, Александр успел потрудиться технологом автошин и инженером на предприятии, выпускающем сувенирную продукцию. Образование позволяло: Капица получил диплом Ленинградского химико-фармацевтического института.

Но волшебный мир кино давно его манил, и парень уволился и пошёл получать соответствующее образование: в 1971 году поступил на режиссёрское отделение Высших курсов сценаристов и режиссёров. Попал под крыло известного мэтра Леонида Трауберга и многому у него научился. Но режиссёром так и не стал. Гораздо сильнее его привлекала изнанка кино – идея, концепция, организация, контроль и учёт процесса.

В то время слова «продюсер» ещё и не было. Поэтому в титрах должность Александра Петровича значилась проще – «директор фильма». Так было с такими картинами как «Полковник в отставке», «Рафферти», «Единожды солгав» и прочими.

Но в 80-х и слово, и сама профессия уже появились, закрепились и прочно вошли в обиход. Александр Петрович работал с разными режиссёрами – и признанными, и новичками. Его задача состояла в генерировании идеи, поиске спонсоров и убеждении последних вложиться в проект.