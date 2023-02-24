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Хитрость, благодаря которой Марк Бернес прославился на всю страну

Хитрость, благодаря которой Марк Бернес прославился на всю страну

Автор:
24 февраля 2023 16:36
Сообщество : RealFishki
Метки: Марк Бернес   СССР   актер   павел арманд   песня   режиссер   сергей юткевич   темная ночь   тучи над городом встали   фильм   
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Он начинал как актёр массовки и мог им остаться навсегда. Но сделал неожиданный ход и стал знаменит.

Марк Бернес родился в 1912 году, в городе Нежин Черниговской области. Когда ему стукнуло пять лет, семья переехала в Харьков, там и прошла юность будущей суперзвезды.

Ещё с подросткового возраста Бернес мечтал о театре и кино: 15-летний парень учился на бухгалтера, в свободное время расклеивал афиши в Харькове и бредил сценой. Вскоре на него обратили внимание и пригласили поиграть в массовке в местном театре.

Через пару лет Марк перебрался в Москву и устроился статистом сразу в несколько театров. Чуть позже его приняли в театр Корша и там Бернес уже получал небольшие полноценные роли.

В 1933-м Бернес перешёл в театр Революции, а через три года дебютировал в кино. Сначала в фильме “Заключённые”, но там его роль была совсем небольшой, и в картине “Шахтёры” - в ней Марк сыграл шпиона.

В то время в кинематографе было негласное правило: если актёр исполнил роль негодяя, то будет играть их и дальше. А Бернесу этого очень не хотелось и он буквально осаждал разных режиссёров с просьбой дать ему роль положительного героя.

И добился своего: Сергей Юткевич дал ему роль красноармейца Кости Жигилева в фильме “Человек с ружьём”.

Изначально, у персонажа Марка не было каких-то отличительных деталей. Тогда актёр решил самостоятельно поработать над образом. Сначала пошёл в Музей Революции и обратил внимание на красноармейца, перепоясанного пулеметными лентами. Он сразу же взял это на заметку.

Потом взял у знакомого гармошку и заявил, что в фильм хорошо бы добавить песню. Вот только она не предусматривалась в сценарии и её никто не готовил. И Бернес обратился ко второму режиссёру картины - Павлу Арманду. Тот с детства писал разные композиции и не раз говорил, что может создать песню за пару дней или быстрее.

И Бернес сказал ему: “Не верю и все. Напиши, тогда докажешь. К примеру, что может исполнить мой герой Жигилев?”

Они поспорили и Арманд принял вызов.Через сутки появился на съёмочной площадке с песней “Тучи над городом встали”. Даже мелодию подобрал - и гордо вручил композицию Бернесу.

Раз уж песню создал его сорежиссёр, Юткевич не мог ему отказать и включил её в фильм.

И после выхода картины, её запела вся страна, а Бернес стал знаменит. После этого ему стали предлагать значимые роли, а в народного любимца он превратился когда исполнил бессмертный хит “Тёмная ночь”.

Но кто знает - была бы эта слава, если бы в своё время Марк Бернес не пошёл на маленькую хитрость и не “проспорил” песню у Павла Арманда.

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Метки: Марк Бернес   СССР   актер   павел арманд   песня   режиссер   сергей юткевич   темная ночь   тучи над городом встали   фильм   
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26  комментариев
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11k
Rus77 2 часа назад
Это моё любимое исполнение Марка Наумовича, он по сути не спел, а рассказал, невозможно сдержать эмоции, даже прошедшим и видевшим это всё...
Ссылка www.youtube.com
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7k
RIZ deadening 3 минуты назад
Ссылка youtu.be
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25k
Егор Полчаса назад
А как же "Шаланды, полные кефали"?
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58k
Morder 36 минут назад
Все таки евреи одна из самых талантливых частей русского народа.
Тут на Фишках шляется целая банда антисемитов под предводительством некоего Максима - вот они прямо корчятся от таких постов расписываясь в своей тупости. Марку Бернесу надо памятник поставить - это мое мнение!...
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Комментарий удален. Причина: порнография/эротика
−25
52k
smakido Час назад
Как актер он может быть и средний, но как певец -просто великолепный, с неповторимым тембром и манерой исполнения. А какие песни:"Темная ночь", "Журавли", "Я люблю тебя, жизнь!"!
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Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−25
4k
Горожанин Час назад
- Послушайте, но он же проспорил!..
- Посмотри, Изя, и этот человек учит нас жить...
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17k
Александр 2 часа назад
Кароч, хитрожопый и изворотливый.
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20k
Davy Jones 2 часа назад
Жил себе простой провинциальный еврейский юноша, с неба звёзд не хватал, но тут внезапно снялся в фильме, где конечно же совершено случайно оба режиссёра оказались евреями. Нет, конечно, я уважаю талант Марка Наумовича, но вот был бы он Иванов Афанасий Никифорович, вряд ли бы режиссёры ему дали возможность такой импровизации и звезда бы не взошла.
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