Хитрость, благодаря которой Марк Бернес прославился на всю страну

Он начинал как актёр массовки и мог им остаться навсегда. Но сделал неожиданный ход и стал знаменит.
Марк Бернес родился в 1912 году, в городе Нежин Черниговской области. Когда ему стукнуло пять лет, семья переехала в Харьков, там и прошла юность будущей суперзвезды.
Ещё с подросткового возраста Бернес мечтал о театре и кино: 15-летний парень учился на бухгалтера, в свободное время расклеивал афиши в Харькове и бредил сценой. Вскоре на него обратили внимание и пригласили поиграть в массовке в местном театре.
Через пару лет Марк перебрался в Москву и устроился статистом сразу в несколько театров. Чуть позже его приняли в театр Корша и там Бернес уже получал небольшие полноценные роли.
В 1933-м Бернес перешёл в театр Революции, а через три года дебютировал в кино. Сначала в фильме “Заключённые”, но там его роль была совсем небольшой, и в картине “Шахтёры” - в ней Марк сыграл шпиона.
В то время в кинематографе было негласное правило: если актёр исполнил роль негодяя, то будет играть их и дальше. А Бернесу этого очень не хотелось и он буквально осаждал разных режиссёров с просьбой дать ему роль положительного героя.
И добился своего: Сергей Юткевич дал ему роль красноармейца Кости Жигилева в фильме “Человек с ружьём”.
Изначально, у персонажа Марка не было каких-то отличительных деталей. Тогда актёр решил самостоятельно поработать над образом. Сначала пошёл в Музей Революции и обратил внимание на красноармейца, перепоясанного пулеметными лентами. Он сразу же взял это на заметку.
Потом взял у знакомого гармошку и заявил, что в фильм хорошо бы добавить песню. Вот только она не предусматривалась в сценарии и её никто не готовил. И Бернес обратился ко второму режиссёру картины - Павлу Арманду. Тот с детства писал разные композиции и не раз говорил, что может создать песню за пару дней или быстрее.
И Бернес сказал ему: “Не верю и все. Напиши, тогда докажешь. К примеру, что может исполнить мой герой Жигилев?”
Они поспорили и Арманд принял вызов.Через сутки появился на съёмочной площадке с песней “Тучи над городом встали”. Даже мелодию подобрал - и гордо вручил композицию Бернесу.
Раз уж песню создал его сорежиссёр, Юткевич не мог ему отказать и включил её в фильм.
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И после выхода картины, её запела вся страна, а Бернес стал знаменит. После этого ему стали предлагать значимые роли, а в народного любимца он превратился когда исполнил бессмертный хит “Тёмная ночь”.
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Но кто знает - была бы эта слава, если бы в своё время Марк Бернес не пошёл на маленькую хитрость и не “проспорил” песню у Павла Арманда.
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Тут на Фишках шляется целая банда антисемитов под предводительством некоего Максима - вот они прямо корчятся от таких постов расписываясь в своей тупости. Марку Бернесу надо памятник поставить - это мое мнение!...
Но таки-да, исполняет он великолепно.
- Посмотри, Изя, и этот человек учит нас жить...
Лично я буду гордиться тем, что жил в одной стране с Марком Наумовичем. Я его любил всегда, с самого детства, и никогда его национальность меня совершенно не интересовала. Как совершенно не было для меня важно - какие национальности приложили руку к созданию песни Журавли.