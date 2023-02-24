Хитрость, благодаря которой Марк Бернес прославился на всю страну

Марк Бернес родился в 1912 году, в городе Нежин Черниговской области. Когда ему стукнуло пять лет, семья переехала в Харьков, там и прошла юность будущей суперзвезды.

Ещё с подросткового возраста Бернес мечтал о театре и кино: 15-летний парень учился на бухгалтера, в свободное время расклеивал афиши в Харькове и бредил сценой. Вскоре на него обратили внимание и пригласили поиграть в массовке в местном театре.