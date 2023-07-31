20 лучших фильмов с Билли Бобом Торнтоном

"Плохой Санта" - одна из самых противоречивых комедий всех времен. После выхода на экраны фильм получил неоднозначные отзывы критиков, которые были шокированы грязными выражениями и откровенной пошлость. Однако с годами "Плохой Санта" стал культовой рождественской классикой. В фильме рассказывается о двух опытных ворах, которых играют Билли Боб Торнтон и Тони Кокс. Их тактика - выдавать себя за Санта-Клауса и его эльфа, чтобы грабить магазины в сезон праздников. Хотя их план кажется безотказным, история принимает неожиданный оборот, когда они знакомятся с проблемным ребенком.