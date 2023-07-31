20 лучших фильмов с Билли Бобом Торнтоном

Билли Боб Торнтон - популярный кино- и телеактер. Он родился в 1955 году в городе Хот-Спрингс, штат Арканзас. Его актерская карьера началась в начале 1980-х годов с небольших ролей. В 1996 году он стал автором сценария, режиссером и исполнителем главной роли в фильме "Отточенное лезвие", который получил признание критиков и премию "Оскар". Талант Торнтона закрепил за ним репутацию уважаемой фигуры. Перед вами список самых ярких работ актера.
"Человек, которого не было" - нео-нуар братьев Коэнов. Действие фильма происходит в 1949 году и рассказывает о парикмахере Эде Крейне (Билли Боб Торнтон) из небольшого городка. Ввязавшись в шантаж, у Эда возникают проблемы с законом, он вынужден прокладывать себе путь через опасный мир преступников и коррумпированных чиновников. Сюжет фильма замысловато переплетен с нуаром, а игра Торнтона потрясает, он идеально передает сдержанную личность Эда.
"Отточенное лезвие" - драма 1996 года, ставшая настоящим прорывом в карьере Торнтона. Действие происходит в сельской местности штата Арканзас и повествует о Карле Чайлдерсе, умственно отсталом человеке, который подружился с мальчиком и его матерью. Торнтон выступил и сценаристом, и режиссером, и исполнителем главной роли в фильме, который был удостоен премии "Оскар" за лучший сценарий. Несмотря на то, что он не получил премию за лучшую мужскую роль, его игра остается одной из самых ярких среди номинантов того года.
"Плохой Санта" - одна из самых противоречивых комедий всех времен. После выхода на экраны фильм получил неоднозначные отзывы критиков, которые были шокированы грязными выражениями и откровенной пошлость. Однако с годами "Плохой Санта" стал культовой рождественской классикой. В фильме рассказывается о двух опытных ворах, которых играют Билли Боб Торнтон и Тони Кокс. Их тактика - выдавать себя за Санта-Клауса и его эльфа, чтобы грабить магазины в сезон праздников. Хотя их план кажется безотказным, история принимает неожиданный оборот, когда они знакомятся с проблемным ребенком.
Фильм рассказывает о мужчине и женщине, которых свели трагические обстоятельства. Хэнк Гротовски (Билли Боб Торнтон), офицер исправительного учреждения, знакомится с Летицией Масгроув (Хэлли Берри), вдовой, работающей официанткой. Их отношения осложняются личными проблемами: горем, расизмом и общественными ограничениями. Хэлли Берри получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль, став первой афроамериканкой, получившей награду в этой номинации.
Триллер 1998 года режиссера Сэма Рэйми рассказывает о Хэнке Митчелле (Билл Пэкстон) и его брате Джейкобе (Билли Боб Торнтон), которые находят разбившийся самолет с миллионами долларов. Они решают оставить деньги себе, но их план идет под откос. Жадность берет верх, и братья вынуждены пойти на чудовищные преступления, чтобы замести следы. Билли Боб Торнтон в этом фильме показал очередную грань своего разнопланового актерского таланта и получил "Оскар".
Несмотря на великолепный актерский состав и увлекательный сюжет, фильм "Бандиты" часто остается незамеченным. В центре истории ограбления банков и любовный треугольник, а основное внимание уделяется человеческим характерам и эмоциям. Брюс Уиллис, Кейт Бланшетт и Билли Боб Торнтон мастерски сыграли, они буквально подарили жизнь своим сложным и небезупречным персонажам.
Остросюжетный криминальный триллер о предательствах, интригах и убийствах. Фильм рассказывает о путешествии тройки безжалостных преступников во главе с хладнокровным убийцей Рэем Малкольмом (Билли Боб Торнтон). Сбежав из Калифорнии в Арканзас, они планируют сбыть украденные наркотики. Их плану мешают местный шериф и его команда детективов.
Криминальная драма повествует о трех молодых испаноязычных парнях, оказавшихся в жестоком бандитском мире Лос-Анджелеса. Микло, Круз и Пако пытаются выжить в условиях нищеты, насилия и дискриминации. Билли Боб Торнтон исполняет роль заключенного Лайтнинга, который вершит правосудие.
Главный герой фильма Джон Фарли (Шон Уильям Скотт), успешный писатель, возвращается в родной город и обнаруживает, что его бывший школьный учитель физкультуры мистер Вудкок (Билли Боб Торнтон) встречается с его матерью. Всеми способами Джон пытается образумить мать и проучить бывшего учителя.
Торнтон и Шарлиз Терон играют супружескую пару, переживающую кризис, а Патрик Суэйзи и Наташа Ричардсон - их лучших друзей. По дороге в Рино на ралли монстр-траков супруги начинают сталкиваться с собственными проблемами и ошибками прошлого, что приводит к неожиданным откровениям.
После событий первого фильма Уилли достиг дна. Он страдает от алкогольной зависимости, с трудом сводит концы с концами и мечтает разбогатеть. Тут появляется старый подельник Маркус и предлагает ему пойти на выгодное дело. Комедия не достигла таких высот, как первая, но в ней все же есть яркие моменты. Да и Торнтон вновь блистает в роли своего культового персонажа.
Комедия 2005 года "Несносные медведи" является ремейком фильма 1976 года. Билли Боб Торнтон играет Морриса Баттермейкера, дезинсектора и бывшего профессионального бейсболиста. Его приглашают стать тренером команды игроков Малой лиги. Слабенькие спортсмены должны сплотиться, чтобы сразиться с соперниками и выйти на чемпионат. Благодаря юмору Торнтона и выходкам юных актеров "Несносные медведи" - это веселый и душевный фильм.
"Армагеддон" - фантастический фильм 1998 года режиссера Майкла Бэя. В картине задействованы такие звезды, как Брюс Уиллис, Бен Аффлек, Лив Тайлер и Билли Боб Торнтон. По сюжету НАСА нанимает бурильщиков для спасения Земли от столкновения с огромным астероидом. Фильм имел огромный коммерческий успех, собрав по всему миру более 553 млн. долларов.
Фильм рассказывает о наркомане Джеймсе (Аарон Тейлор-Джонсон), который решает обратиться в реабилитационный центр. Здесь и трудности на пути к преодолению зависимости, и межличностные отношения с другими пациентами. Билли Боб впечатляет исполнением роли мафиози Леонарда, страдающего от собственных демонов.
"Антураж" знаменует продолжение сериала "Красавцы". В фильме, сценаристом и режиссером которого выступил создатель сериала Даг Эллин, вновь появляются любимые герои: Винсент Чейз, Ари Голд, "Черепаха", Эрик и Джонни "Драма". Сюжет фильма повторяет путь друзей, преодолевающих взлеты и падения в Голливуде. На этот раз Винсент берет на себя роль режиссера. К эклектичному актерскому составу сериала присоединился Билли Боб Торнтон, а также Хэйли Джоэл Осмент.
Боевик режиссера Джорджа Тиллмана-младшего с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Джимми Каллен преследует тех, кто виновен в смерти его брата, и прокладывает кровавый путь через преступный мир. Расследовать дерзкие убийства поручают полицейскому (Билли Боб Торнтон), наркоману с темным прошлым. Тут и напряженные погони, и бурные перестрелки, и запоминающаяся игра актеров.
Шпионский триллер режиссеров Энтони и Джо Руссо с Райаном Гослингом, Крисом Эвансом и Билли Бобом Торнтоном в главных ролях. Фильм снят по одноименному роману Марка Грини и рассказывает о бывшем оперативнике ЦРУ Корте Джентри, известном как Серый человек, за которым охотится агент Ллойд Хансен.
"Судья" - получившая признание критиков драма, номинированная на премию "Оскар" в 2015 году. Успешный адвокат Хэнк Палмер (Роберт Дауни-младший) возвращается в родной сельский городок на похороны матери. Там он узнает, что его отец (Роберт Дюваль), уважаемый судья, обвинен в убийстве. Расследуя дело, Хэнк должен разобраться в сложных взаимоотношениях со своей семьей, включая двух братьев. Билли Боб Торнтон убедительно сыграл обвинителя на процессе судьи Палмера.
Комедия 2006 года режиссера Тодда Филлипса. Торнтон исполняет роль доктора Пи, руководителя курсов, цель которых - воспитать уверенного в себе и напористого мужчину. Джон Хидер играет Роджера, застенчивого и робкого парня, который хочет завоевать девушку своей мечты. Фильм представляет собой сатирический взгляд на тренинги личностного роста.
Недооцененная жемчужина знаменитого комедийного режиссера Гарольда Рэмиса. Черная комедия в стиле нуар об адвокате, который вместе со своим другом планирует ограбить в канун Рождества босса мафии, но сталкивается с неожиданными трудностями. В фильме прекрасный актерский состав: Билли Боб Торнтон, Джон Кьюсак и Конни Нильсен. Остроумный сценарий и продуманная режиссура делают фильм увлекательным.
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