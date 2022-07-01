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Случайность, ставшая легендой: лучшие импровизации советских актёров

Случайность, ставшая легендой: лучшие импровизации советских актёров

Автор:
01 июля 2022 10:43
Сообщество : Кино
Метки: актёр   импровизация   кино   персонаж   режиссёр   случайность   сцена   фильм   
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Эти спонтанные случайности не только вошли в фильм, но и стали главным украшением снятых картин.

Как советским актёрам удавалось создавать такие действительно шедевральные моменты, вошедшие в историю?


Все помнят дуэль на шпагах виконта – героя Михаила Козакова и Фадинара, которого виртуозно сыграл Андрей Миронов в фильме «Соломенная шляпка» 1975 года. Случайно сорванный с головы виконта парик и его фраза: «Не вижу ничего смешного, парик это очень современно» были чистейшей воды импровизацией. Как и то, что героиня  Алисы Фрейндлих прикрыла его макушку своим пышным веером.


Все отрицательные персонажи в детской сказке «Новогодние приключения Маши и Вити» называли Кощея батей. А Боярский, сыгравший роль злобненького кота Матвея, почему-то обратился к нему «дядя Кощей». Оговорка вышла случайно: актер, сыгравший бессмертного злодея – Николай Боярский действительно был родным дядей Михаила. Режиссер оценил случайность, и она вошла в фильм.


В «Большой перемене» случайностей целый букет. К примеру, во время прерванного свидания Ляпишева и Люси, когда возмущенная девушка убегает, у актрисы на самом деле сломался каблук. Она сбросила и вторую туфельку, и режиссер счел это столь реалистичным и правдоподобным, что не стал переснимать сцену.


Таким же выразительным вышел эпизод, в котором Леднев шлепает дочь по попе, требуя снять в классе головной убор. Изначально этой сцены тоже не было в сценарии, но Евгений Леонов очень вошел в роль добряка и придумал момент случайно.


А фраза из «Белых рос», которую адресовал персонаж Караченцова жене своего брата Андрея: «Кобра твоя еще на курорте греется?» Она оказалась настолько точной и емкой, что диалог было решено оставить в фильме, как и прозвище.


А знаменитое «О, тепленькая пошла»? Фраза Ипполита из «Иронии судьбы», которого сыграл Юрий Яковлев, настолько точно выразила состояние пьяненького человека, к тому же еще огорченного, что съемочная группа была в полном восторге. А цитата ушла в народ.


«Идиот!», адресованное Леликом якобы тонущему на мелководье Гене? В действительности Папанов, изрядно замерзший в воде, адресовал ее одному из помощников режиссера, который в очередной раз не сумел правильно подготовиться к сцене. Но реакция оказалась настолько пронзительной, что вошла в фильм как яркая демонстрация специфики отношений двух героев.


А безумно смешная сцена с зарядкой и натиранием снегом в «Джентльменах удачи»? Тоже талантливая импровизация. Изначально была договоренность, что герои будут одеты, поскольку мороз действительно стоял нешуточный. Но Раднэр Муратов при обсуждении не присутствовал. И когда пришел на площадку, быстро разделся, как того и требовал сценарий. Следом это пришлось сделать и остальным. Крамаров решил отомстить подставившему их Муратову, набрал снега и начал натирать коллегу. Тот закричал, и к действу подключился Вицин, подшутивший уже над Савелием. Съемка шла, и в результате мы увидели один из самых ярких, забавных и жизненных моментов, который был чистой импровизацией.

Каким бы ярким и реалистичным не был образ персонажа, даже талантливый актер, играющий по нотам, делает его несколько картонным, шаблонным. А импровизации вдыхают частичку жизни и дарят безуминку, что делает и эпизод, и общую концепцию более цельной и настоящей.

А какие киноимпровизации запомнились вам?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актёр   импровизация   кино   персонаж   режиссёр   случайность   сцена   фильм   
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3  комментария
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30k
Игорь Полчаса назад
А нам-то - обычным простым зрителям - как понять что была импровизация, а не следование сценарию, если мы понятия не имеем о том что происходило на съемочной площадке?
Это сейчас, благодаря интернету, всплывают вот такие откровения. А раньше всё шло как изначально задуманное.
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1k
Бомбардир 3 минуты назад
А Леонов шалун )))
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273
cdzpm 23 минуты назад
Великие актеры!
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