Случайность, ставшая легендой: лучшие импровизации советских актёров

А безумно смешная сцена с зарядкой и натиранием снегом в «Джентльменах удачи»? Тоже талантливая импровизация. Изначально была договоренность, что герои будут одеты, поскольку мороз действительно стоял нешуточный. Но Раднэр Муратов при обсуждении не присутствовал. И когда пришел на площадку, быстро разделся, как того и требовал сценарий. Следом это пришлось сделать и остальным. Крамаров решил отомстить подставившему их Муратову, набрал снега и начал натирать коллегу. Тот закричал, и к действу подключился Вицин, подшутивший уже над Савелием. Съемка шла, и в результате мы увидели один из самых ярких, забавных и жизненных моментов, который был чистой импровизацией.

Каким бы ярким и реалистичным не был образ персонажа, даже талантливый актер, играющий по нотам, делает его несколько картонным, шаблонным. А импровизации вдыхают частичку жизни и дарят безуминку, что делает и эпизод, и общую концепцию более цельной и настоящей.

А какие киноимпровизации запомнились вам?