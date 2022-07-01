Случайность, ставшая легендой: лучшие импровизации советских актёров

Эти спонтанные случайности не только вошли в фильм, но и стали главным украшением снятых картин.
Как советским актёрам удавалось создавать такие действительно шедевральные моменты, вошедшие в историю?
Все помнят дуэль на шпагах виконта – героя Михаила Козакова и Фадинара, которого виртуозно сыграл Андрей Миронов в фильме «Соломенная шляпка» 1975 года. Случайно сорванный с головы виконта парик и его фраза: «Не вижу ничего смешного, парик это очень современно» были чистейшей воды импровизацией. Как и то, что героиня Алисы Фрейндлих прикрыла его макушку своим пышным веером.
Все отрицательные персонажи в детской сказке «Новогодние приключения Маши и Вити» называли Кощея батей. А Боярский, сыгравший роль злобненького кота Матвея, почему-то обратился к нему «дядя Кощей». Оговорка вышла случайно: актер, сыгравший бессмертного злодея – Николай Боярский действительно был родным дядей Михаила. Режиссер оценил случайность, и она вошла в фильм.
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В «Большой перемене» случайностей целый букет. К примеру, во время прерванного свидания Ляпишева и Люси, когда возмущенная девушка убегает, у актрисы на самом деле сломался каблук. Она сбросила и вторую туфельку, и режиссер счел это столь реалистичным и правдоподобным, что не стал переснимать сцену.
Таким же выразительным вышел эпизод, в котором Леднев шлепает дочь по попе, требуя снять в классе головной убор. Изначально этой сцены тоже не было в сценарии, но Евгений Леонов очень вошел в роль добряка и придумал момент случайно.
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А фраза из «Белых рос», которую адресовал персонаж Караченцова жене своего брата Андрея: «Кобра твоя еще на курорте греется?» Она оказалась настолько точной и емкой, что диалог было решено оставить в фильме, как и прозвище.
А знаменитое «О, тепленькая пошла»? Фраза Ипполита из «Иронии судьбы», которого сыграл Юрий Яковлев, настолько точно выразила состояние пьяненького человека, к тому же еще огорченного, что съемочная группа была в полном восторге. А цитата ушла в народ.
«Идиот!», адресованное Леликом якобы тонущему на мелководье Гене? В действительности Папанов, изрядно замерзший в воде, адресовал ее одному из помощников режиссера, который в очередной раз не сумел правильно подготовиться к сцене. Но реакция оказалась настолько пронзительной, что вошла в фильм как яркая демонстрация специфики отношений двух героев.
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А безумно смешная сцена с зарядкой и натиранием снегом в «Джентльменах удачи»? Тоже талантливая импровизация. Изначально была договоренность, что герои будут одеты, поскольку мороз действительно стоял нешуточный. Но Раднэр Муратов при обсуждении не присутствовал. И когда пришел на площадку, быстро разделся, как того и требовал сценарий. Следом это пришлось сделать и остальным. Крамаров решил отомстить подставившему их Муратову, набрал снега и начал натирать коллегу. Тот закричал, и к действу подключился Вицин, подшутивший уже над Савелием. Съемка шла, и в результате мы увидели один из самых ярких, забавных и жизненных моментов, который был чистой импровизацией.
Каким бы ярким и реалистичным не был образ персонажа, даже талантливый актер, играющий по нотам, делает его несколько картонным, шаблонным. А импровизации вдыхают частичку жизни и дарят безуминку, что делает и эпизод, и общую концепцию более цельной и настоящей.
А какие киноимпровизации запомнились вам?
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АНТИФИШКИ
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Это сейчас, благодаря интернету, всплывают вот такие откровения. А раньше всё шло как изначально задуманное.