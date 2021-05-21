Знаменитости, которые успешно совмещают амплуа режиссёра и актёра

В начале ты управляешь только своей игрой, а потом и всем фильмом — выглядит как самая обычная карьерная лестница.

С точки зрения, как вообще возможно совмещать одно с другим в одном фильме, очевидно, что это непросто. Однако самые великие справляются. Всё же амплуа актёра (даже в главной роли) и режиссёра совмещать гораздо проще, чем, например, актёрскую и операторскую работу (так вообще никто не делает), поэтому такое происходит довольно часто.

Однако всё же стать успешным и там, и там удавалось немногим. В этом списке мы вспомнили несколько заметных примеров хороших режиссёров, которые ещё и первоклассные актёры. Или наоборот — хороших актёров, которые ещё и первоклассные режиссёры.

1. Клинт Иствуд (90 лет)