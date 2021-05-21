Знаменитости, которые успешно совмещают амплуа режиссёра и актёра

Для многих актёров их карьера в кадре — это всего лишь путь, который они должны пройти, чтобы стать режиссёрами.
В начале ты управляешь только своей игрой, а потом и всем фильмом — выглядит как самая обычная карьерная лестница.
С точки зрения, как вообще возможно совмещать одно с другим в одном фильме, очевидно, что это непросто. Однако самые великие справляются. Всё же амплуа актёра (даже в главной роли) и режиссёра совмещать гораздо проще, чем, например, актёрскую и операторскую работу (так вообще никто не делает), поэтому такое происходит довольно часто.
Однако всё же стать успешным и там, и там удавалось немногим. В этом списке мы вспомнили несколько заметных примеров хороших режиссёров, которые ещё и первоклассные актёры. Или наоборот — хороших актёров, которые ещё и первоклассные режиссёры.
1. Клинт Иствуд (90 лет)
Лучшие режиссёрские работы: «Непрощённый» (1993), «Таинственная река» (2003), «Малышка на миллион» (2004), «Подмена» (2008) и «Гран Торино» (2008).
Лучшие актёрские работы: «Хороший, плохой злой» (и вся «долларовая трилогия», 1964-1966), «Непрощённый» (1993), «Малышка на миллион» (2004) и «Гран Торино» (2008).
2. Орсон Уэллс (1915-1985)
Лучшие режиссёрские работы: «Гражданин Кейн» (1941), «Печать зла» (1958), «Процесс» (1962).
Лучшие актёрские работы: «Гражданин Кейн» (1941), «Третий человек» (1949), «Отелло» (1952).
3. Вуди Аллен (85 лет)
Лучшие режиссёрские работы: «Энни Холл» (1977), «Манхэттен» (1979), «Бродвей Дэнни Роуз» (1985), «Пули над Бродвеем» (1995), «Полночь в Париже» (2011).
Лучшие актёрские работы: «Любовь и смерть» (1975), «Энни Холл» (1977), «Манхэттен» (1979), «Зелиг» (1983), «Ханна и её сёстры» (1987).
4. Квентин Тарантино (58 лет)
Лучшие режиссёрские работы: «Бешеные псы» (1992), «Криминальное чтиво» (1994), «Джанго освобождённый» (2012) и «Однажды в… Голливуде» (2019).
Лучшие актёрские работы: «Криминальное чтиво» (1994) и «От заката до рассвета» (1996).
5. Мел Гибсон (65 лет)
Лучшие режиссёрские работы: «Храброе сердце» (1996), «Страсти Христовы» (2004), «Апокалипсис» (2006), «По соображениям совести» (2016).
Лучшие актёрские работы: серия фильмов «Смертельное оружие» (1987-1998), трилогия «Безумный Макс» (1979-1985), «Гамлет» (1990), «Храброе сердце» (1996), «Патриот» (2000).
6. Бен Аффлек (48 лет)
Лучшие режиссёрские работы: «Прощай, детка, прощай» (2007), «Город воров (2010)», «Операция Арго»(2012).
Лучшие актёрские работы: «Армагеддон» (1998), «Операция Арго»(2012), «Исчезнувшая» (2014).
7. Никита Михалков (75 лет)
Лучшие режиссёрские работы: «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974), «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1976), «Пять вечеров» (1978), «Утомлённые солнцем» (1994), «12» (2007).
Лучшие актёрские работы: «Я шагаю по Москве» (1963), «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» (1981), «Вокзал для двоих» (1982), «Жестокий романс» (1984), «Утомлённые солнцем» (1994), «Статский советник» (2005), «12» (2007).
8. Бен Стиллер (55 лет)
Лучшие режиссёрские работы: «Кабельщик» (1996), «Солдаты неудачи» (2008), «Невероятная жизнь Уолтера Митти» (2013).
Лучшие актёрские работы: «Все без ума от Мэри» (1998), «Знакомство с родителями» (2000), «Убойная парочка: Старски и Хатч» (2004), «Ночь в музее» (2006), «Невероятная жизнь Уолтера Митти» (2013).
9. Кеннет Брана (60 лет)
Лучшие режиссёрские работы: «Гамлет» (1996), «Много шума из ничего» (1993), «Генрих V: Битва при Азенкуре» (1989), «Тор» (2010).
Лучшие актёрские работы: «Гарри Поттер и Тайная комната» (2002), «Гамлет» (1996), «Довод» (2020), «Операция «Валькирия»» (2008), «7 дней и ночей с Мэрилин» (2011).
10. Чарли Чаплин (1889-1977)
Лучшие режиссёрские и они же актёрские работы: «Огни большого города» (1931), «Малыш» (1921), «Новые времена» (1936), «Великий диктатор» (1940), «Огни рампы» (1952).
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