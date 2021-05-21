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Знаменитости, которые успешно совмещают амплуа режиссёра и актёра

Знаменитости, которые успешно совмещают амплуа режиссёра и актёра (11 фото)

Автор:
21 мая 2021 09:22
Сообщество : Кино
Метки: актер   кино   режиссер   роль   фильм   
436
11

Для многих актёров их карьера в кадре — это всего лишь путь, который они должны пройти, чтобы стать режиссёрами.

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Метки: актер   кино   режиссер   роль   фильм   
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Похабыч 9 минут назад
Тиль Швайгер
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3k
avix Минуту назад
Для меня большим открытием был Джон Фавро. Это смешной телохранитель Тони Старка - Хэппи, из почти всех фильмов вселенной Марвел. Я знатно офигел, когда узнал что он является режиссёром и первого, и второго "Железного человека", а также "Книги Джунглей 2016", "Короля Льва 2019" и сериала "Мандалорец". Вот тебе и "смешной охранник".
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