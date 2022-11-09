Советские «головы»: фарфор, который выглядит некрасиво и даже пугающе

Для меня фарфор Натальи Данько (одного из ведущих художников ЛФЗ) - это статуэтки стройных миловидных женщин в национальных костюмах, а также всевозможные сюжеты советской жизни. Поэтому я удивился, увидев вот такую работу.

Горчичница в форме головы старухи в платке (почему-то вызывает ассоциации со старухой из «Сказки о рыбаке и рыбке») лично меня пугает. Конечно, выполнено мастерски. Но если такая штука будет стоять на столе и смотреть в глаза, пропадет всякий аппетит.