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Советские «головы»: фарфор, который выглядит некрасиво и даже пугающе

Советские «головы»: фарфор, который выглядит некрасиво и даже пугающе

Автор:
09 ноября 2022 10:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Вещи   СССР   головы   интересно   факты   фарфор   фото   
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Когда речь заходит о советском фарфоре, перед глазами возникают изящные утонченные образы. Что-то такое, чем хочется любоваться, поставив на самом видном месте. Но, оказывается, есть исключения.

Нашел на барахолках весьма необычные и даже пугающие вещи, которые точно не купил бы.

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Для меня фарфор Натальи Данько (одного из ведущих художников ЛФЗ) - это статуэтки стройных миловидных женщин в национальных костюмах, а также всевозможные сюжеты советской жизни. Поэтому я удивился, увидев вот такую работу.

Горчичница в форме головы старухи в платке (почему-то вызывает ассоциации со старухой из «Сказки о рыбаке и рыбке») лично меня пугает. Конечно, выполнено мастерски. Но если такая штука будет стоять на столе и смотреть в глаза, пропадет всякий аппетит.

Кружка «Молоко», также созданная Натальей Данько, также является одной из знаковых вещей производства ЛФЗ. Тема востока была очень популярна в советском изобразительном искусстве.

Во-первых, это было связано с тем, что Союз противопоставлял себя Западу. Во-вторых, эта тема очень интересна для художников, так как восточные костюмы изобилуют деталями. Действительно, работа очень тонкая, так и хочется рассматривать. Если бы не одно НО. Это кружка. Я не не могу понять, как можно пить из головы. Да и вообще голова без тела как-то пугает.

Продолжая тему странных творений Натальи Данько, хочу показать шкатулку «Широкая масленица». Решил спросить мнения жены, ведь я не силен в шкатулках.

Она, конечно, удивилась, что женщинам на туалетный столик предлагают поставить старушку-колобка. Наверное, чтобы меньше сидели перед зеркалом.

По-моему, эту вещь даже комментировать не нужно. Мало того, что само выражение лица какое-то неприятное и зловещее, так еще и жук на носу как «вишенка на торте».

Не понимаю, чем вдохновляются художники, создавая такое. Еще больше не понимаю людей, которые покупают подобные изделия.

«Ой, какая красота!», - воскликнула жена, за заглядывая в экран ноутбука. «Где же ты увидела красоту?», - спросил я недоумевающим голосом. Конечно, работа очень интересная. Вся такая фантазийная, декоративная. Но в целом эта дамочка показалась мне какой-то несимпатичной.

Да и вообще непонятна концепция. Как будто какая-то индианка или африканка. Но на голове у нее грозди калины, чисто отечественный орнамент. Но жена не согласна с моими доводами. Она сказала, что хочет себе такую вазу для цветов на дачу. Но для дачи эта вещь слишком дорогая и эксклюзивная. Ведь вазу «Калина» выпускали на Коростенском заводе очень ограниченными партиями.

Вот еще одна голова от коростенских мастеров. Казак Карась выполнен немного примитивно, но из-за этого изделие приобретает какой-то мистический оттенок. По крайней мере, мне так кажется. Интересно, что кружки двуликие. С одной стороны казак с трубкой в зубах, а с другой - без. Но все равно я не могу принять концепцию кружки-головы. Как-то это неприятно. Хотя, дело вкуса.

А вы бы хотели иметь у себя дома подобное изделие?

Источник:

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Метки: Вещи   СССР   головы   интересно   факты   фарфор   фото   
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2  комментария
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71k
Доктор Джонс 56 минут назад
Совсем не пугает... Пугает, скорее, современное искусство...
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мозгOFF 8 минут назад
Надо же, какой на фишках автор пугливый пошёл!
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