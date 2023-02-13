Как выглядел «калькулятор» XX века?

До появления электронных калькуляторов и компьютеров для простых вычислений использовались счёты, а для более сложных — арифмометры, счётные таблицы и логарифмические линейки.
С помощью оригинального счётного прибора «Арифмометр системы КИФ» можно выполнять и сложение с вычитанием, и умножение с делением.
Прибор создал инженер Иван Фёдорович Кучеров и назвал изобретение в честь самого себя, по инициалам: КИФ. Для сложения и вычитания предназначена неподвижная часть арифмометра. Это модификация другого отечественного прибора, счислителя Куммера, изобретённого ещё в середине XIX века.
На основе счислителя Куммера были сделаны многие другие арифмометры и арифметические линейки. Иван Кучеров сумел соединить изобретение Генриха Куммера с подвижными расчётными таблицами, на которых выполняют умножение и деление. Получился складной прибор, с помощью которого можно совершать четыре основных арифметических действия. Оригинальное решение советского изобретателя — возможность фиксировать результаты нескольких действий и вспомогательных вычислений.
Этот арифмометр системы КИФ — единственный в России сохранившийся экземпляр прибора. Изобретение запатентовано в 1928 году под № 4448.
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