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Как выглядел «калькулятор» XX века?

Как выглядел «калькулятор» XX века?

Автор:
13 февраля 2023 10:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   интересно   калькулятор   предмет   ретро   факты   фото   
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До появления электронных калькуляторов и компьютеров для простых вычислений использовались счёты, а для более сложных — арифмометры, счётные таблицы и логарифмические линейки.

С помощью оригинального счётного прибора «Арифмометр системы КИФ» можно выполнять и сложение с вычитанием, и умножение с делением.

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Прибор создал инженер Иван Фёдорович Кучеров и назвал изобретение в честь самого себя, по инициалам: КИФ. Для сложения и вычитания предназначена неподвижная часть арифмометра. Это модификация другого отечественного прибора, счислителя Куммера, изобретённого ещё в середине XIX века.

На основе счислителя Куммера были сделаны многие другие арифмометры и арифметические линейки. Иван Кучеров сумел соединить изобретение Генриха Куммера с подвижными расчётными таблицами, на которых выполняют умножение и деление. Получился складной прибор, с помощью которого можно совершать четыре основных арифметических действия. Оригинальное решение советского изобретателя — возможность фиксировать результаты нескольких действий и вспомогательных вычислений.

Этот арифмометр системы КИФ — единственный в России сохранившийся экземпляр прибора. Изобретение запатентовано в 1928 году под № 4448.

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Метки: Вещи   интересно   калькулятор   предмет   ретро   факты   фото   
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4  комментария
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12k
Kostick 2 часа назад
был такой, но в столбик на бумаге - быстрей получалось. вот феликс - то зверюга был.
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1k
Alexander Полчаса назад
Такой был в школе. Но это баловство ))
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