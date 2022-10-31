Сувенирные термометры советских времен

Товарным дефицитом на продовольственные или промышленные товары советского человека удивить было сложно. И если существовала какая-то товарная категория, которую это явление не коснулось совсем или проявилось в ней очень слабо, то сувенирная продукция была одной из них.
Советские сувениры производились в огромном ассортименте, и что характерно - далеко не всегда это были просто симпатичные пылесборники. Многие вещицы помимо привлекательного внешнего вида отличались еще и функциональностью. Наверняка, многие помнят орехоколы в форме дракона, открывалки в виде забавных фигурок, музыкальные шкатулки-сигаретницы, светильники со встроенным радио и пр.
И даже такая утилитарно-скучная, на первый взгляд, вещь как бытовой термометр, занимала довольно обширную нишу в категорию советской сувенирной продукции. Над массовым превращением обычного градусника для измерения температуры воздуха в симпатичный сувенир задумались в начале 50-х гг.
Именно тогда произошло товарное разделение этого прибора на "обычные" и сувенирные термометры, которые получили отдельную маркировку - "ТБК-сувениры". И если "обычные" градусники делали всего пяти видов, отличающихся друг от драга размером, формой и величиной шкалы, то сувенирные были представлены в более широком ассортименте.
Чтобы расширить модельный ряд подобных сувениров, было решено производить не только традиционные настенные, но еще и настольные термометры. И у тех, и у других температурная шкала имела диапазон от 0 до +40 градусов (иногда и выше), и это был едва ли не единственный объединяющий их признак. Форма, размеры, используемые материалы - вот тут наблюдалось настоящее разнообразие.
В более позднее время, примерно к 60-м годам, в продаже стали появляться и сувенирные термометры, ориентированные на детей. Как правило, они имели деревянную панель, основную часть которой занимало декоративное оформление, и лишь где-то сбоку располагался небольшой по размерам градусник.
"Сувенирка" для взрослых чаще всего напоминала о достопримечательностях каких-либо мест или о знаковых событиях в истории страны. Сначала это были, в основном, виды Москвы, ВДНХ и Кремль, чуть позже эту эстафету подхватили и другие города, тем самым пополнив модельный ряд "подарочных градусников".
Источник:
АНТИФИШКИ
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