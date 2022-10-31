Сувенирные термометры советских времен

Чтобы расширить модельный ряд подобных сувениров, было решено производить не только традиционные настенные, но еще и настольные термометры. И у тех, и у других температурная шкала имела диапазон от 0 до +40 градусов (иногда и выше), и это был едва ли не единственный объединяющий их признак. Форма, размеры, используемые материалы - вот тут наблюдалось настоящее разнообразие.