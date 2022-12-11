Как благодаря Александру Беляеву в СССР увлеклись научной фантастикой

В СССР цензурные ограничения не обошли стороной даже жанр научной фантастики. В частности, она не должна была описывать мрачные антиутопии, а напротив — показывать прогресс и будущее в позитивном ключе. И все же писатели в этом жанре могли дать большую волю фантазии, и в итоге Советский Союз захлестнула волна фантастических произведений.

Журналы «Наука и жизнь», «Вокруг света», «Техника — молодёжи», «Знание — сила» публиковали множество работ в этом жанре, а специально для них лучшие художники создавали иллюстрации, также ставшие культовыми. В 1960-х появились братья Стругацкие, Кир Булычев и другие писатели, которые описывали и превозносили научно-технические достижения будущего, космическую эру и прогресс.

Эти авторы в СССР имели целую армию фанатов, ведь они создавали новые миры, давали простор для «внутренней эмиграции», фантазий и ухода, пусть и ненадолго, от суровой советской реальности. Одним из первопроходцев жанра еще в 1920-х годах стал Александр Беляев.

Мальчик, живший фантазиями

Беляев с детства увлекался приключенческими романами, да и свою жизнь пытался превратить в приключение — то строил планер или шил парашют в надежде полетать, то ставил эксперименты, то что-то мастерил. Он родился в 1884 году в Российской империи. По велению отца-священника пошел учиться в духовную семинарию, но не только не стал служить в церкви, а провозгласил себя атеистом и наперекор родителям решил выучиться на юриста. Кроме того, Беляев, с детства любивший лицедейство, увлекся музыкой и театром — стал актером в народном театре родного Смоленска, рисовал декорации, выучился самостоятельно играть на скрипке и участвовал в цирковом оркестре. Делал он и первые шаги в писательстве — местные газеты публиковали его критические статьи и репортажи.

С восторгом Беляев встретил Первую русскую революцию 1905 года, даже уехал в Москву участвовать в забастовке и попал в поле зрения царских жандармов. Выучившись на юриста, он работал адвокатом и получал неплохие деньги. При этом его истинной страстью оставались театр и журналистика.