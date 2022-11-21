Советская провалившаяся идея раздельного сбора мусора

Актуальное для современности экологическое направление, призывающее сортировать бытовой мусор, чтобы в дальнейшем подвергнуть его переработке и вторичному использованию, своими корнями уходит, как бы странно это ни прозвучало, еще в далекие советские времена.
Столичные власти, несмотря на то, что в стране хватало проблем, характерных для послевоенного времени, в начале 50-х гг. вернулись к решению вопроса, впервые поставленного на повестку дня еще в сороковых годах.
Всерьез озаботившись тем количеством бытовых отходов, как пищевых, так и твердых, Москва собралась запустить если не настоящую "мусорную реформу", то , по крайней мере, довольно обширную программу, направленную на вторичное использование всего, что относилось к категории отходов, но еще могло послужить человечеству.
Столичным жилконторам, которые имели в каждом районе города, к их прямым обязанностям добавились дополнительные: проводить пояснительные беседы - зачем и для чего москвичам нужно сортировать свой мусор; обеспечивать раздельный сбор отходов; снабжать домовладения специальными контейнерами; своевременно вывозить "накопленное" и заключать соглашения с предприятиями, которые могли бы перерабатывать этот мусор.
Так, например, все пищевые отходы планировалось вывозить в областные животноводческие комплексы - там все это перерабатывалось в комбикорма и различные пищевые добавки.
Но даже вне существования программы по переработке мусора похожий способ подкормки животных практиковался предприимчивыми жителями тех подмосковных городов, в которых (или рядом с которыми) располагались столичные пионерские лагеря.
Ежедневных пищевых отходов после пионеров накапливалось столько, что все желающие, привозящие ближе к вечеру тележки в ведрами и бочонками, без проблем распределяли между собой будущий корм для своих поросят.
Помимо увеличения рабочих обязанностей, в столичных жилконторах существенно вырос и штат работников, т.к. появилась необходимость в сборщиках отходов. Была сделана робкая попытка набрать их из москвичей-добровольцев, но желающих заниматься подобной деятельностью оказалось немного, поэтому пришлось открывать соответствующие вакансии.
Поначалу работа сборщиков предполагала невиданный ранее сервис: жильцы должны были у себя дома сортировать мусор в два выданных им контейнера: для пищевых и твердых отходов, а работнику-сборщику полагалось ежедневно обходить квартиры и выносить все отсортированное во двор, мыть контейнеры и возвращать их жильцам.
Конечно же, очень скоро необходимость бегать по квартирам, мыть грязные ведра, а потом опять их разносить по этажам, вызвала волну недовольства у сборщиков мусора. Поэтому жильцам предлагалось самостоятельно выносить на улицу отсортированные отходы, которые впоследствии вывозились мусоровозами.
В отличие от современных экодвижений, в СССР в приоритете была не забота об окружающей среде, а стремление снизить себестоимость некоторых товаров и сократить затраты на закупку исходного сырья. И если каким-то отходам было сложно дать "вторую жизнь", их просто сжигали или закапывали.
Неудивительно, что при таком государственном подходе к проблеме и у рядового гражданина особо не находилось энтузиазма заниматься раздельным сбором мусора. Кстати говоря, строительство мусоросжигательных заводов для страны тоже было своего рода экспериментов - в Москве, например, первое такое предприятие открылось только в начале 70-х.
"Мусорная реформа" 50-х не нашла отклика у горожан: то ли разъяснительная работа велась недостаточно активно и масштабно, то ли идея заводить в своей малогабаритной квартирке два мусорных ведра, показалась не слишком привлекательной. Но, как бы то ни было, программа в скором времени была признана несостоятельной и о ней забыли на долгое время.
Гораздо эффективнее оказалась материальная стимуляция граждан: когда во всех советских городах начали работать стационарные и мобильные пункты приема вторсырья, возможность немного заработать, сдав бутылки, макулатуру или металлолом, многим это показалось намного привлекательнее "накопления" мусора на абстрактную пользу государству.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Развернута куча пунктов приема вторсырья.
На сданную там макулатуру я получал талоны, которые давали право на покупку дефицитных книжных изданий.
За сданные тряпки или цветной металл можно было получить деньги.
Стеклотару тоже можно было сдать, в стоимость напитков была включена залоговая стоимость стеклотары.
Ну и пионерами мы всем классом собирали металлолом и устраивались соревнования между классами.
Один раз мой класс спер водопроводные трубы (по ошибке).
А еще в начале 80-х появились у мусоропровода бачки для выброса пищевых отходов.
Все таки СССР умело вел работу по сохранению ресурсов.