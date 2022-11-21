Советская провалившаяся идея раздельного сбора мусора

Столичным жилконторам, которые имели в каждом районе города, к их прямым обязанностям добавились дополнительные: проводить пояснительные беседы - зачем и для чего москвичам нужно сортировать свой мусор; обеспечивать раздельный сбор отходов; снабжать домовладения специальными контейнерами; своевременно вывозить "накопленное" и заключать соглашения с предприятиями, которые могли бы перерабатывать этот мусор.

Так, например, все пищевые отходы планировалось вывозить в областные животноводческие комплексы - там все это перерабатывалось в комбикорма и различные пищевые добавки.

Но даже вне существования программы по переработке мусора похожий способ подкормки животных практиковался предприимчивыми жителями тех подмосковных городов, в которых (или рядом с которыми) располагались столичные пионерские лагеря.

Ежедневных пищевых отходов после пионеров накапливалось столько, что все желающие, привозящие ближе к вечеру тележки в ведрами и бочонками, без проблем распределяли между собой будущий корм для своих поросят.