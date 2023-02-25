Инвентарь шамана-ювелира из Стоунхенджа, жившего 4000 лет назад

Пол двух человек, погребенных в кургане, так и не был определён, но в 1801 году они интерпретировались как шаман и его жена.

Исследователи обнаружили следы золота на каменных орудиях во время повторного анализа артефактов с использованием сканирующего электронного микроскопа и рентгеновского спектрометра для проверки наличия каких-либо остатков и определения их химического состава.