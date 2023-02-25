Инвентарь шамана-ювелира из Стоунхенджа, жившего 4000 лет назад

Около 4000 лет назад рядом с знаменитым Стоунхенджем были похоронены два человека, чей погребальный инвентарь описывался как «костюм шамана», когда они были обнаружены в начале 19 века.
Кроме того, в захоронении лежали каменные орудия, и их недавний анализ показывает, что на их поверхности имеются следы золота, что явно указывает на то, что они использовались для изготовления изделий из этого драгоценного металла.
В 1801 году археологи под руководством Уильяма Каннингтона обнаружили множество артефактов бронзового века, в том числе каменные орудия труда, в кургане возрастом примерно 1800 г. до н. э. недалеко от Стоунхенджа.
Захоронение включает кремневые топоры, ожерелье из бусин из полированного камня, десятки костяных наконечников, фрагменты одежды и другие изделия. Коллекция, которая сейчас выставлена в Уилтширском музее в городе Девизес, интерпретируется как погребальный инвентарь шамана или святого человека.
Пол двух человек, погребенных в кургане, так и не был определён, но в 1801 году они интерпретировались как шаман и его жена.
Исследователи обнаружили следы золота на каменных орудиях во время повторного анализа артефактов с использованием сканирующего электронного микроскопа и рентгеновского спектрометра для проверки наличия каких-либо остатков и определения их химического состава.
Исследование подтвердило, что следы золота на инструментах являются доисторическими и что они имеют такие же примеси, как и другие источники золота, использовавшиеся в Британии бронзового века.
Износ каменных орудий также показывает, что они по-разному использовались для придания формы золоту и множеству других материалов, таких как янтарь, дерево, медь и гагат — мелкозернистая полудрагоценная форма угля.
Курган, в котором были найдены инструменты, находится всего в нескольких километрах от другого кургана примерно того же возраста, известного как «Золотой курган», который был раскопан несколько лет спустя «шаманского» захоронения.
Оба кургана входят в число многих доисторических захоронений, найденных в нескольких километрах от Стоунхенджа, что подтверждает идею исследователей о том, что весь район вокруг Стоунхенджа на протяжении тысячелетий служил доисторическим некрополем.
В Золотом кургане находились останки одного человека, который был похоронен с несколькими золотыми украшениями и другими ценными предметами, включая ожерелье из более чем 1000 янтарных бусин.
Учёные продолжают исследования найденных орудий на предмет новых деталей. Так, например, исследователи хотят выяснить соответствуют ли следы золота на шаманских инструментах золотым предметам из Золотого кургана, а, кроме того, надеются, что дальнейший анализ определит их географическое происхождение.
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