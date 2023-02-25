FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4928 постов • 1055 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты
Инвентарь шамана-ювелира из Стоунхенджа, жившего 4000 лет назад

Инвентарь шамана-ювелира из Стоунхенджа, жившего 4000 лет назад

Автор:
25 февраля 2023 09:39
Сообщество : Факты
Метки: Вещи   инвертарь   интересно   стоунхендж   факты   фото   шаман   
1337
10

Около 4000 лет назад рядом с знаменитым Стоунхенджем были похоронены два человека, чей погребальный инвентарь описывался как «костюм шамана», когда они были обнаружены в начале 19 века.

Кроме того, в захоронении лежали каменные орудия, и их недавний анализ показывает, что на их поверхности имеются следы золота, что явно указывает на то, что они использовались для изготовления изделий из этого драгоценного металла.

×
×

В 1801 году археологи под руководством Уильяма Каннингтона обнаружили множество артефактов бронзового века, в том числе каменные орудия труда, в кургане возрастом примерно 1800 г. до н. э. недалеко от Стоунхенджа.

Захоронение включает кремневые топоры, ожерелье из бусин из полированного камня, десятки костяных наконечников, фрагменты одежды и другие изделия. Коллекция, которая сейчас выставлена в Уилтширском музее в городе Девизес, интерпретируется как погребальный инвентарь шамана или святого человека.

Пол двух человек, погребенных в кургане, так и не был определён, но в 1801 году они интерпретировались как шаман и его жена.

Исследователи обнаружили следы золота на каменных орудиях во время повторного анализа артефактов с использованием сканирующего электронного микроскопа и рентгеновского спектрометра для проверки наличия каких-либо остатков и определения их химического состава.

Исследование подтвердило, что следы золота на инструментах являются доисторическими и что они имеют такие же примеси, как и другие источники золота, использовавшиеся в Британии бронзового века.

Износ каменных орудий также показывает, что они по-разному использовались для придания формы золоту и множеству других материалов, таких как янтарь, дерево, медь и гагат — мелкозернистая полудрагоценная форма угля.

Курган, в котором были найдены инструменты, находится всего в нескольких километрах от другого кургана примерно того же возраста, известного как «Золотой курган», который был раскопан несколько лет спустя «шаманского» захоронения.

Оба кургана входят в число многих доисторических захоронений, найденных в нескольких километрах от Стоунхенджа, что подтверждает идею исследователей о том, что весь район вокруг Стоунхенджа на протяжении тысячелетий служил доисторическим некрополем.

В Золотом кургане находились останки одного человека, который был похоронен с несколькими золотыми украшениями и другими ценными предметами, включая ожерелье из более чем 1000 янтарных бусин.

Учёные продолжают исследования найденных орудий на предмет новых деталей. Так, например, исследователи хотят выяснить соответствуют ли следы золота на шаманских инструментах золотым предметам из Золотого кургана, а, кроме того, надеются, что дальнейший анализ определит их географическое происхождение.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Вещи   инвертарь   интересно   стоунхендж   факты   фото   шаман   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Lexx Час назад
В "нескольких километрах" это рядом? А по космическим меркам, египетские пирамиды стоят вообще к нему впритык.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Павел Христенко 59 минут назад
"Этой костью Туй ест кокосы."(с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

372200



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 примеров простого и гениального дизайна
30 примеров простого и гениального дизайна
«Красная армия всех сильней». Любительскому хору из Австралии русская песня строить и жить помогает
«Красная армия всех сильней». Любительскому хору из Австралии русская песня строить и...
Набирающие популярность в сообществах
Пришли к победе коммунистического труда?
Пришли к победе коммунистического труда?
Ребенок за&nbsp;штурвалом самолета. 23 года назад произошла одна из&nbsp;самых страшных и&nbsp;нелепых катастроф в&nbsp;истории российской авиации
Ребенок за штурвалом самолета. 23 года назад произошла одна из самых...
10 подарков для мужчин с технической составляющей
10 подарков для мужчин с технической составляющей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!

Лучшие демотиваторы
Людк, а Людк! Глянь, чё делается!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#люди#кино#картинки#США#Приколы#Россия
#интересно#в мире#подборка#Прикол#Китай#фильм#СССР#фотограф
#факты#животные#история#интересное#наука#знаменитости#Фотографии
Фотографии электромобиля Xiaomi слили в сеть (4 фото) Фотографии электромобиля Xiaomi слили в сеть (4 фото) 10 изобретений, без которых мир был бы другим 10 изобретений, без которых мир был бы другим Сувенирные термометры советских времен Сувенирные термометры советских времен 12 вещей, о предназначении которых мало кто знает 12 вещей, о предназначении которых мало кто знает Советские «головы»: фарфор, который выглядит некрасиво и даже пугающе Советские «головы»: фарфор, который выглядит некрасиво и даже пугающе Тропа предков в Хакасии, пройти которую должен был каждый шаман Тропа предков в Хакасии, пройти которую должен был каждый шаман

На что жалуетесь?

Вернуться