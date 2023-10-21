10 невероятных легенд о царских вещах Московского Кремля

Придворный историограф Николай Карамзин написал многотомную «Историю государства Российского», которую, по словам Александра Пушкина, кинулись читать даже светские дамы. История собственной страны большинству была до тех пор почти неизвестна. «Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Колумбом», – писал Пушкин.

Очень популярен был, например, роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829) о том, как благодаря народному ополчению Россия смогла освободиться от польских интервентов.

Еще в начале XIX века «древлехранилище» Московского Кремля – Оружейная палата стала открытым музеем. Но исторические реликвии и древности в ней порой получали вымышленные атрибуции.

Внезапным образом самые известные экспонаты – доспехи, посохи и шлемы – стали приписываться великим героям прошлого. Вот самые невероятные из легенд, которые долгое время сопровождали эти важные исторические вещи.