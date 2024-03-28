Невероятная трансформация брошенного пса

"Орландо прекрасно себя чувствует, он уже освоился и с удовольствием играет со своей семьёй и новыми друзьями. Он любит подолгу обниматься с хозяином, и семья его просто обожает. А ещё - иногда он может быть хитрым и открывать двери в спальню, чтобы запрыгнуть на кровать. Мы невероятно рады за Орландо и гордимся тем, что играем роль в помощи этим собакам, подыскивая им новые семьи. Видеть, как они окружены любовью и живут полноценной жизнью в безопасности - это невероятный опыт," - пишут сотрудники приюта.