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Невероятная трансформация брошенного пса

Невероятная трансформация брошенного пса

Автор:
28 марта 2024 21:37
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   до и после   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   спасение животных   фото   
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Брошенный испанский мастиф долгое время жил на улице, собирая объедки. Грязный, исхудавший, потрёпанный пёс уже забыл, что такое любовь — но в его душе ещё теплилась надежда.

Проблема бездомных собак в Испании — крайне серьёзна. Тысячи бродячих собачек живут в голоде и страхе, и местные организации не успевают обо всех заботиться. Среди них оказался пёс породы испанский мастиф по кличке Орландо. Бедняга долгое время жил на улицах, собирая объедки, и выглядел крайне печально. Потрёпанный, запуганный, слабый и исхудавший пёс всё равно не терял надежды в глазах. И однажды произошло чудо.

Орландо заметили сотрудницы местного приюта Spanish Happy Tails, который ищет для испанских бездомных собак семьи в Великобритании. В приюте пёсик быстро расцвёл. Регулярное питание, кров и постоянная забота исцелили все раны Орландо. Он стал игривым, начал чаще вилять хвостом, у него появилась воля к жизни. Но он всё ещё нуждался в тёплом доме и хозяевах, которые полюбили бы его безусловно. Приют делал всё для того, чтобы скорее это осуществить.

Такие люди тоже нашлись. Для Орландо нашли семью в Великобритании, и он стал любимым питомцем своих хозяев. Сегодня он живет в роскоши по сравнению с тем, что пережил раньше. Он полностью расцвел, начал набирать вес, наслаждается прогулками со своей любящей семьей, нежится с ними на диване, играет с другими собаками, и просто наслаждается собачьей жизнью! Он полноценный член семьи, в котором души не чают. Спасибо добрым людям за спасение этого мальчика!


"Орландо прекрасно себя чувствует, он уже освоился и с удовольствием играет со своей семьёй и новыми друзьями. Он любит подолгу обниматься с хозяином, и семья его просто обожает. А ещё - иногда он может быть хитрым и открывать двери в спальню, чтобы запрыгнуть на кровать. Мы невероятно рады за Орландо и гордимся тем, что играем роль в помощи этим собакам, подыскивая им новые семьи. Видеть, как они окружены любовью и живут полноценной жизнью в безопасности - это невероятный опыт," - пишут сотрудники приюта.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питомцы   до и после   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   спасение животных   фото   
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