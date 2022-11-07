Чёрная колючая акула: Рыба с «железной» печенью. У акулы этот орган составляет 17% от массы тела и умеет выводить тяжёлые металлы

Если бы мой батя знал про эту рыбу, он бы помер от зависти. Да и не только он — очень многие хотели бы стать похожей на чёрную колючую акулу. И дело не в цвете, а в гигантской печени, способной не то что алкоголь обезвреживать — но даже тяжёлые металлы выводить! Вот у кого точно голова на утро не болит!