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Чёрная колючая акула: Рыба с «железной» печенью. У акулы этот орган составляет 17% от массы тела и умеет выводить тяжёлые металлы

Чёрная колючая акула: Рыба с «железной» печенью. У акулы этот орган составляет 17% от массы тела и умеет выводить тяжёлые металлы

Автор:
07 ноября 2022 17:42
Метки: животные   интересно   факты   
287
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Если бы мой батя знал про эту рыбу, он бы помер от зависти. Да и не только он — очень многие хотели бы стать похожей на чёрную колючую акулу. И дело не в цвете, а в гигантской печени, способной не то что алкоголь обезвреживать — но даже тяжёлые металлы выводить! Вот у кого точно голова на утро не болит!

По сравнению с человеком печень колючей акулы просто огромна — целых 17% от всей массы тела рыбы против жалких 2% у нас с вами. Возникает резонный вопрос — для чего им такая приспособа? Акулья печень выполняет сразу три функции: запас питательных веществ, обеспечение плавучести и фильтрация крови. Обитает рекордсменка не в море пива или чего покрепче, как поёт Дюна, — плохих привычек у рыбок нет. Сама их среда обитания — сплошная плохая привычка.

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Для жизни чёрные колючие акулы выбирают глубины Атлантического океана. Встретить их можно на глубине от 200 до 2500 метров — от берегов Норвегии до мыса Доброй Надежды в Южной Африке. Концентрация тяжёлых металлов на таких глубинах значительно превышает безопасные для человека нормы. Вот и приходится рыбам фильтровать организм от всякой гадости в повышенном объёме.

Помимо печени, противостоять вредоносным бякам чёрной акуле помогает орган Лейдига. Эта железа вырабатывает особенные клетки иммунной системы, которые реагируют на молекулы, содержащие кадмий, ртуть, цинк и другие соединения. Проще говоря, у этих рыб иммунитет к тяжёлым металлам.

Думаете, на печени особенности акулы заканчиваются? Как бы не так! Как и большинство глубоководных существ, колючие зубастики умеют светиться в темноте. Биолюминесценция происходит за счёт специальных желёз — фотофор, расположенных на всей поверхности тела. Они служат сразу двум целям: во-первых, благодаря свечению рыбы общаются между собой.

Во-вторых, тот свет, что излучают акулы, делает их невидимками в морских глубинах. Очень удобно, когда тебе надо спрятаться от добычи и хищников. Поскольку сами акулы размером не вышли — всего 45 сантиметров в длину, то перспектива стать обедом для них ой как велика. Главные враги колючих акул — скаты, им даже жёсткая чешуя аппетит не отбивает.

Численность вида акулы пополняют ранней весной, а сам момент оплодотворения, по некоторым исследованиям, может быть отложен до лета или даже до зимы, поскольку самки способны сохранять биологический материал отца будущих мальков до того момента, пока не настанут сытые благоприятные времена. Беременность длится достаточно долго для таких маленьких рыбок — почти год! Это связано с тем, что чёрные колючие акулы — яйцеживородящие, то есть мама не мечет икру, а вынашивает яйца как положено, под сердцем.

.Поздней зимой на свет появятся 12-сантиметровые мальки. Потенциальные юные алкоголики самостоятельны с пелёнок и очень прожорливы. Питаются они крилем и мелкой рыбкой. С возрастом рацион расширяется до кальмаров, креветок и больших рыб. Чем старше становятся сами хищники, тем глубже они заплывают в поисках еды. Но несмотря на аппетиты, растут акулки медленно, достигая половой зрелости аж к 4 годам.

Колючие акулы не представляют угрозы для человека, равно как и мы для них. Промыслового значения чернушки не имеют, а все случаи попадания в сети связаны с приловом во время глубоководной рыбалки. Мяса в них мало, а вылов ради жирной печени нецелесообразен. Так что живите, чёрные колючие акулки, и радуйтесь своей гигантской печени!

Источник:

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Метки: животные   интересно   факты   
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Ego sum qui sum 3 часа назад
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