20+ животных, которые не заслужили плохой репутации - и достойны внимания

"Очень умные птицы. Люди смотрят на них, как на бесполезных - но это совсем не так. Когда-то я работал на ферме, и увидел, как ворона открыла дверь в курятник. Я закрыл её, но через некоторое время та же ворона снова открыла дверь. Когда я зашла в курятник, то увидела там огромную змею. Ворона как будто пыталась помочь курицам и дать мне знак".