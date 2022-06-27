FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12390 постов • 1323 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
20+ животных, которые не заслужили плохой репутации - и достойны внимания

20+ животных, которые не заслужили плохой репутации - и достойны внимания

Автор:
27 июня 2022 13:35
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   звери   интересно   интересное   интересные факты   подборка   природа   птицы   факты   
1119
30
Царство животных - удивительное и необъятное. Но среди зверей и птиц встречаются те, кто заработал противоречивую репутацию у нас, людей. Уже давно существуют прозвища "крыса", "лиса", "свинья", и негативные изображения в культуре, которые показывают некоторых животных только в негативном свете. Узнаем, каких животных больше всего недооценивают, и какие из них заслуживают больше внимания.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: дикая природа   животные   звери   интересно   интересное   интересные факты   подборка   природа   птицы   факты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
BuG 45 минут назад
На фото летучие лисицы, едят фрукты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67
Ame onna 13 минут назад
Обожаю коров! Ей-богу я бы всё готова делать, и чистить,и кормить,и доить,и навоз убирать,и всё что угодно,но я в городе живу...а здесь одной коровы достаточно -меня.)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
tamin 37 минут назад
Питбули вообще в кассу. Одна из наиболее запрещённых пород собак во всем мире плюс с проблемой с психикой.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67
Ame onna tamin 9 минут назад
Да... Подруга в челюстно-лицевой после аварии загремела,мы с ещё одной подруженцией ей всё бульончики-пюрешки домашние ей таскали,вот там насмотревшись,как выглядят люди,которых симпатичные собачки питбули да бультерьеры покусавши!! Я такой ужас дома у себя не посплю, даже если от этого моя жизнь зависеть будет!!(((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
598
NAVI 40 минут назад
Короче- все полезные!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Ego sum qui sum 41 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

49474



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Лучшее из подборки, которую не стоит показывать специалисту по технике безопасности
Лучшее из подборки, которую не стоит показывать специалисту по технике безопасности
"Иисусе!": американцы обсуждают шпаргалку Байдена, сфотографированную журналистами
"Иисусе!": американцы обсуждают шпаргалку Байдена, сфотографированную журналистами
События на Украине 26- 27 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 26- 27 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Румынский парень пародирует образы знаменитостей
Румынский парень пародирует образы знаменитостей
Фотографии Санкт-Петербурга, сделанные с одной точки в прошлом и настоящем
Фотографии Санкт-Петербурга, сделанные с одной точки в прошлом и настоящем
Cubot Pocket - мини-смартфон по специальной цене
Cubot Pocket - мини-смартфон по специальной цене
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сильно облажались

Лучшие демотиваторы
Paint моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#интересное#факты#кино#сарказм#страна#комментарии#похороны#автомир
#прикол#история#Разное#в мире#люди#шоу бизнес#автомобили#новости#сатира#Троекуровское кладбище
#картинки#фото#СССР#интересно#Приколы#Россия#животные#позитив#фотографии
Главное, ребята, сердцем не стареть Главное, ребята, сердцем не стареть Природа творит: 20+ случаев, когда окружающий мир нас удивил Природа творит: 20+ случаев, когда окружающий мир нас удивил Вместе до конца: 7 животных, которые выбирают одного партнера на всю жизнь Вместе до конца: 7 животных, которые выбирают одного партнера на всю жизнь Какие крохи! 20+ необычных животных размером с палец Какие крохи! 20+ необычных животных размером с палец 20+ любопытных кадров дикой природы 20+ любопытных кадров дикой природы 20+ фото с опоссумами, которые вызывают улыбку 20+ фото с опоссумами, которые вызывают улыбку

На что жалуетесь?

Вернуться