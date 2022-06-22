15 удивительных живых существ, которых обнаружили недавно

Еще одна уникальная рыба была обнаружена в 2015 году и названа в честь романа «Челюсти», автором которого является Питер Бенчли. Существо имеет чёрную кожу, большие глаза и биолюминесцентные гены, которые позволяют частично светиться в темноте. Однако латинское название — не тот термин, с которым знакомо большинство учёных. Вики Васкез, которая помогла открыть новый вид, посоветовалась со своими восьмилетними кузенами, чтобы найти более разговорное название для этого существа. Взглянув на снимки, двоюродные братья сочли акулу супер-ниндзя-акулой. Имя, которое было изменено на Светящаяся “акула-ниндзя”. Как и некоторые другие светящиеся акулы, акула-ниндзя может вырасти до полуметра в длину, а обитает у берегов Центральной Америки. Необычное имя — только одна из особенностей, которая выделяет её в списке.

Маратус Бубо