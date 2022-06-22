15 удивительных живых существ, которых обнаружили недавно

Каждый год ученые исследователи открывают новые виды насекомых и животных, способных удивить своей необычной внешностью. В подборке вы может ознакомиться с небольшим списком существ, которые выглядят словно из другого мира.
Вы когда-нибудь спрашивали себя, сколько видов животных на земле? Учёные говорят, что около 8,7 миллиона. Ух ты! Это невероятно много. Но подумать только — всего лишь 14% от этого числа были изучены. Люди, может, и исследовали большую часть планеты, но около 86% существ всё ещё ждут, когда их обнаружат. Кто бы мог предположить, что множество неизвестных видов обитает в глубинах Марианской впадины, в чащах лесов Амазонки или в самых глубоких и тёмных пещерах? И многие из них выглядят совершенно по-инопланетному.
Рыба Мола Текта
Рыба Мола Текта была обнаружена Марианной Найгаард и её коллегами в 2017 году. Для рыбы, которая, как считается исследователями, живёт уединённо, это довольно крупное существо. Известная также как гигантская рыба-луна, Мола Текта весит две тонны и может достигать 4,5 метров в длину. Рыба обитает в прохладных и глубоких водах вблизи Новой Зеландии, Австралии и южной части Чили. Случай с обнаружением этой рыбы-луны, получившей прозвище Худвинкер (что в переводе с английского означает «аферист, жулик»), идеально показывает, как огромное существо долгое время может оставаться вне поля зрения учёных, при всём своём удивительном и инопланетном внешнем виде.
Lasiognathus Dinema
С Lasiognathus Dinema произошла похожая история. Размерами это необычное существо гораздо меньше, чем Мола Текта, и было обнаружено только в 2015 году. Оно часто встречается в северной части Мексиканского залива и похоже на абстракцию рыбы с длинной “удочкой” наверху. Исследователи нашли Ласиогнатов Dinema на глубине 1500 метров под водой. Самый большой из них был длиной 95 миллиметров. Внешне эта рыба не так страшна, как Мола Текта, но, глядя на неё, можно вновь оценить разнообразие существ, живущих в глубинах океана.
Pseudoliparis swirei
К слову о глубинах океана. В 2017 году Маккензи Геррингер и его коллеги обнаружили рыбу, живущую в самой глубокой океанической впадине. Марианского морского слизня запечатлели с помощью фотоловушки, расположенной на глубине 8 км, где давление в 1000 раз больше, чем на поверхности. Марианские слизни имеют ярко-розовый окрас и не особо симпатичные на вид, но в настоящее время это единственная известная нам рыба, которая живёт так глубоко под водой.
Eriovixia gryffindori
Давайте отдохнём от океана и вернёмся на сушу, чтобы встретиться с необыкновенным насекомым. Исследователи и блестящие биологи Джавед Ахмед и Раджа Рашид Халаби, будучи поклонниками фильмов о Гарри Поттере, дали ему название Eriovixia gryffindori. В 2016 году эти двое исследовали биологическое разнообразие в Западных Гатах и нашли паука, похожего на старинную шляпу ведьмы. Тело паука 7 миллиметров в длину и имеет коричневый окрас для маскировки от хищников. При одном только взгляде на шляпоподобную спинку пришельца Джавед и Раджа решили, что их любовь к Гарри Поттеру наконец-то нашла применение в работе.
Чудная райская птица
В джунглях водятся не только странные пауки. В 2018 году Эдвин Шоулз и Тимоти Ламан открыли новый вид знаменитой райской птицы в провинции Западное Папуа в Индонезии. Наиболее изученные виды этих птиц знамениты на весь Интернет благодаря напоминающему смайлик окрасу и энергичному брачному танцу. Однако тот вид, который открыли Шоулз и Ламан, демонстрирует иные сигналы ухаживания и отличается внешностью: "смайлик" расположен вверх ногами. По сути, это уже ухмылка. Птицы этого вида скорее будут кружить вокруг потенциальных партнеров во время ухаживания, чем прыгать. Может, они и не пришельцы, но этот полюбившийся всем вид наглядно показывает чудеса генетической мутации на нашей планете.
Синий тарантул
В мире существует множество странных пауков. Синий тарантул, благодаря необычной окраске, попал в заголовки газет в 2017 году, когда его обнаружили в Гайанском Национальном парке Кайетур. Представители Университета в городе Акрон, штат Огайо, предполагают, что это может быть один из 40 видов синих тарантулов в мире. Но споры о причинах такого необычного окраса до сих пор не утихают. По крайней мере, в светлое время суток из-за этой окраски тарантул легко заметен.
Медуза*-НЛО
Вернёмся под воду, где обитает ещё одно существо, ставшее интернет-сенсацией. Оно было обнаружено в 2017 году командой морских биологов из Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Rhopalonematid trachymedusa — это новый вид глубоководных медуз, ласково названный Медузой НЛО. У этого подводного инопланетянина есть два ряда щупалец: один ряд направлен вверх, другой — вниз. Изучение этой медузы всё ещё продолжается, но её необычное строение очаровывает как обычных людей, так и учёных.
Etmopterus Lailae
Под водой бывает не только НЛО. У существ, живущих глубоко в океане, появляется биолюминесценция. Недавно подтверждённый новый вид акулы привлёк внимание СМИ своим светящимся в темноте носом. Обнаруженная в 2000 году Стивеном Кадзиурой, эта акула лишь недавно получила название Etmopterus Lailae. Весом до килограмма и длиной в 30 см она обитает недалеко от Северо-Западных Гавайских островов. Задержка в классификации акулы как нового вида возникла из-за необходимости сравнить этот вид с другими светящимися акулами по всему миру. Сейчас, наконец, Etmopterus Lailae может считаться самостоятельным видом и восприниматься в качестве уникального подводного пришельца.
Neopalpa donaldtrumpi
Но не все имена даются с любовью. Например, как в случае с бабочкой из семейства молей, обнаруженной в 2017 году. Ярко выраженная белокурая “шевелюра” на голове мотылька побудила Вазрика Назари из Калифорнийского университета окрестить существо Neopalpa Donaldtrumpi. Назари утверждает, что, назвав мотылька в честь 45-го президента США, он привлекает политическое и общественное внимание к необходимости сохранения уязвимой среды обитания мотыльков на всей территории штата Калифорния. Это более ненавязчивая попытка привлечь внимание к климату, нежели та, которую предпринял сооснователь британской компании EnviroBuild Эйдан Белл. Когда Белл обнаружил слепого червя у берегов Панамы, который любит зарывать голову в песок, он с энтузиазмом окрестил его Demorphus Donaldtrumpi, намеренно проводя сравнение между слепотой червей и неспособностью политиков признать угрозу изменения климата.
Бесчешуйчатая чёрная рыба
Оставим политику и расскажем о недавно обнаруженной крошечной и пугающей рыбе. Бесчешуйчатая чёрная рыба появилась в научных записях в 2015 году, когда она была идентифицирована исследовательской группой Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) вблизи австралийского побережья. Команда учёных во главе с Ианом Сутерсом нашла рыбу там, где они меньше всего ожидали: рядом с подводным вулканическим хребтом, где вода считается слишком теплой для подобных видов рыб. То, как бесчешуйчатая черная рыба приспособилась к своей необычной среде обитания, не обязательно делает её пришельцем. Но по сравнению с другими видами рыб она явно единственная в своем роде.
Светящаяся «акула-ниндзя»
Еще одна уникальная рыба была обнаружена в 2015 году и названа в честь романа «Челюсти», автором которого является Питер Бенчли. Существо имеет чёрную кожу, большие глаза и биолюминесцентные гены, которые позволяют частично светиться в темноте. Однако латинское название — не тот термин, с которым знакомо большинство учёных. Вики Васкез, которая помогла открыть новый вид, посоветовалась со своими восьмилетними кузенами, чтобы найти более разговорное название для этого существа. Взглянув на снимки, двоюродные братья сочли акулу супер-ниндзя-акулой. Имя, которое было изменено на Светящаяся “акула-ниндзя”. Как и некоторые другие светящиеся акулы, акула-ниндзя может вырасти до полуметра в длину, а обитает у берегов Центральной Америки. Необычное имя — только одна из особенностей, которая выделяет её в списке.
Маратус Бубо
Вернёмся на сушу, в Австралию, где обитает другое странное существо в глубинах экосистемы. “Прыгающие пауки-павлины” по началу звучит ужасно, но, к счастью, они довольно маленького размера. Самцы вырастают до 4,1 миллиметра в длину, тогда как самки достигают 5,11 миллиметра. И при этом они становятся большой сенсацией — с момента, как в 2017 году Юрген Отто поделился фотографиями самцов, пытающихся завоевать самок эффектным брачным танцем. Первоначально Отто открыл этот вид в 2005 году, но только недавно пауки-павлины стали более известны.
Краб Йети
Краб-Йети также стал известен в 2005 году, когда был обнаружен Робертом Врейенхуком и остальными членами экипажа исследовательского судна "Atlantis". Этот краб в процессе эволюции выработал интересную биологическую особенность для борьбы с холодом: его передние конечности полностью покрыты особыми щетинками. Мохнатые лапы 15-сантиметровому крабу необходимы, чтобы не замерзнуть в водах Южно-Тихоокеанского подводного хребта близ острова Пасхи. Краб полностью слеп и полагается на щетинки, чтобы ориентироваться в пространстве и защищать себя от хищников. Бывают и такие диковинные существа!
Паук, играющий в “прятки”
Юрген Отто вновь дополняет список инопланетных существ, обнаружив ещё одно уникальное животное. В 2016 году австралийский биолог опубликовал фотографии играющего в “прятки” паука, которого он нашёл в австралийской глуши во время туристической поездки. У этого паука тоже есть особенный брачный танец: он из укрытия машет ногой с веслообразным утолщением и спаривается с теми самками, которые при этом не нападают. Со стороны может показаться, что это крайне рискованное поведение, но возможность оставить потомство для пауков важнее.
Synalpheus Pinkfloydi
Теперь речь пойдёт о действительно примечательной креветке, названной в честь столь же примечательной группы. Обнаруженная в 2017 году ярко-розовая креветка Synalpheus Pinkfloydi может убивать звуком. Когда креветка клацает большой клешнёй, она производит звуковую энергию, достаточную, чтобы оглушить или убить добычу поблизости. Артур Энкор из Федерального Университета в городе Гояс в Бразилии и его коллеги при открытии креветки проявили себя как поклонники музыки Pink Floyd. Поминая, как группу обвиняли в убийстве всех рыб в озере рядом с местом проведения концерта, они решили, что такое название ей вполне подойдёт.
Источник:
АНТИФИШКИ
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