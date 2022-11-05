Стали известны подробности ночной трагедии в Костроме

Предварительно, в заведении на Никитской улице работали только три из семи пожарных выходов, остальные были заперты. И только благодаря Андрею Кузьмину (на фото) люди смогли быстрее попасть на улицу. Он выбил один из закрытых эвакуационных выходов в полыхающем "Полигоне".

Работникам МЧС пришлось вырезать двери запасных выходов, которые должны были быть открыты по правилам противопожарной безопасности. По сообщениям очевидцев быстро спастись удалось только тем, кто изначально знал, какие выходы открыты.

Именно нарушение противопожарной безопасности стало причиной такого количества жертв произошедшей в кафе

