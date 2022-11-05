Стали известны подробности ночной трагедии в Костроме

Пожар в заведении начался в третьем часу ночи. В итоге огонь распространился на 3,5 тысячи квадратов, из здания эвакуировали более 250 человек, число жертв уже достигло 15 человек.
По предварительным данным, пожар, начался после массовой драки в кафе, в которой участвовало порядка 20 человек. Один из посетителей выстрелил из сигнальной ракетницы и сбежал. На место из-за потасовки была вызвана полиция, но к тому моменту, когда патруль приехал, в здании уже полыхал огонь.
Очевидцы рассказали, что кафе загорелось буквально за несколько секунд. Пожар начался с потолка, на котором вспыхнули светодиоды, после попадания в них из ракетницы.
Спасатели при разборе завалов кафе "Полигон" нашли тела 15 человек. Пятеро из них задохнулись, остальные погибли под обрушившейся крышей кафе. Четыре человека оказались в коме, около 60 человек обратились в травмпункт. Большую часть везли на автобусах, остальные добрались своим ходом.
Предварительно, в заведении на Никитской улице работали только три из семи пожарных выходов, остальные были заперты. И только благодаря Андрею Кузьмину (на фото) люди смогли быстрее попасть на улицу. Он выбил один из закрытых эвакуационных выходов в полыхающем "Полигоне".
Работникам МЧС пришлось вырезать двери запасных выходов, которые должны были быть открыты по правилам противопожарной безопасности. По сообщениям очевидцев быстро спастись удалось только тем, кто изначально знал, какие выходы открыты.
Именно нарушение противопожарной безопасности стало причиной такого количества жертв произошедшей в кафе
"Все толкались, паника была очень серьёзная. Выходом было нереально воспользоваться, вообще не понимал, где он находится. Вслепую просто шёл в ту сторону" - сообщает очевидец.
Последний раз сотрудники Ростехнадзора и МЧС проводили плановую проверку заведения в 2019 году. Тогда нарушений не нашли.
Кафе, в котором произошел страшный пожар, принадлежит депутату областной думы и члену фракции «Единая Россия» Мирзоеву Ихтияру Ильдыр оглы.
На данный момент в связи с трагическим пожаром в кафе «Полигон» возбуждены два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности и о недобросовестном оказании услуг.
Так сейчас выглядит помещение кафе, точнее то, что от него осталось.
В настоящий момент продолжается разбор завалов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А люди? Почему нет культуры? Это как надо себя неуважать чтобы ходить по таким заведениям?
Хотя контингент понятен: драка 20 человек, ракетница...
Не это ли естественный отбор?
Только от самого человека зависит его будущее. Головой думать надо. Так то. Был в Костроме лет 15 назад, но почему-то ходил по нормальным заведениям, клуб ЖИР там неплохой, но народ.... Чё то по понятиям... чё то блатуют...
Узнали к кому в гости(по работе)я приехал - сразу шелковые стали.
Но, там и сервис был и охрана хорошая.
А тут... 20 человек драка... Какие то деревенские разборки между районами...
Как они до этого там находились и не барагозили? Ведь админы знают своих посетителей, как это допустили?
Кароч бардак полный, начиная от того кто в этом шалаше разрешил устраивать массовые мероприятия, и заканчивая уровнем охраны.
Чувство самосохранения падает в минус а не на нуле.
И всё из за выпивки?