Страсть накрыла: в Комсомольске-на-Амуре парочка устроила оральные ласки прямо за столиком кафе

Парень и девушка решили предаться любовным утехам прямо в кафе. Парочку не смутил ни персонал заведения, ни посетители, ни наличие камер видеонаблюдения. О предстоящем они сообщили официанту. Тот решил, что это пранк и невозмутимо принес молодым людям плед. Однако то, что последовало далее, похоже, могло бы смутить даже самых стойких работников с подносами в руках.

Девушка забралась под стол, а парень откинулся на спинку дивана - и процесс пошёл.