Страсть накрыла: в Комсомольске-на-Амуре парочка устроила оральные ласки прямо за столиком кафе

Особенно умилил официант, заботливо выдавший молодым людям пледик. Чтобы своими действиями они не смущали общественность.
Парень и девушка решили предаться любовным утехам прямо в кафе. Парочку не смутил ни персонал заведения, ни посетители, ни наличие камер видеонаблюдения. О предстоящем они сообщили официанту. Тот решил, что это пранк и невозмутимо принес молодым людям плед. Однако то, что последовало далее, похоже, могло бы смутить даже самых стойких работников с подносами в руках.
Девушка забралась под стол, а парень откинулся на спинку дивана - и процесс пошёл.
Источник:
Видео, снятое камерой в этом кафе, уже заинтересовало правоохранителей. В настоящее время устанавливаются личности отчаянных любовников и проводится проверка по данному инциденту - сообщила Ирина Щеголева, официальный представитель краевого УМВД РФ.
В соцсетях на это видео отреагировали по-разному.
Если эту пару найдут, молодым людям светит наказание за административное нарушение по ст. 20.1 КоАП РФ в виде штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административного ареста на срок до пятнадцати суток.
Кстати, если окажется, что всё происходящее видели несовершеннолетние (ну, мало ли), то паре может грозит уже более суровая ответственность по статье 135 УК РФ, срок уголовного наказания по которой составляет до 3 лет лишения свободы.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Не дотерпели до отеля: полиция Сочи разыскивает парочку, занявшуюся сексом в центре города
- В Крыму арестовали ди-джея, включившего в кафе украинскую песню с националистической символикой
- Девушки устроили погром в кафе из-за дополнительной платы за соус
- "Вы под нами будете по жизни": очередной казах поясняет русским, кто в стране хозяин
- Стали известны подробности ночной трагедии в Костроме
махала белою рукой,
и страсть Морозова схватила
своей мозолистой рукой."
А сейчас понаставили этих камер! ))
А так как видео слили в сеть, то на работников этого кафе нужно заводить уголовное дело за распространение материалов порнографического характера.
Если наказывать - то по справедливости всех причастных
_______
Правда?! "Не совершенно летние"?!! Феерично!
"Не красивый" там или "не правильный", это мы уже видели. Но "не совершенно летний" - это что-то!!! Это шедевр!
Значит, стало быть, есть не совершенно летние а бывают и несовершенно летние, а так же - совершенно не летние?
"НесовершеннолЕтние", Вова! "Несовершеннолетние". Это одно слово! Тебе бы, прежде чем юридические выводы делать, неплохо (заметь, это тоже одно слово ) было бы грамматику подтянуть. А то ведь неграмотный (это тоже одно слово ) прокурор - сплошное недоразумение (и это опять одно слово)!