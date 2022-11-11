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Страсть накрыла: в Комсомольске-на-Амуре парочка устроила оральные ласки прямо за столиком кафе

Страсть накрыла: в Комсомольске-на-Амуре парочка устроила оральные ласки прямо за столиком кафе

Автор:
11 ноября 2022 09:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   кафе   комсомольск-на-амуре   нарушение общественного порядка   пошалили   публичный секс   страсть   
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Особенно умилил официант, заботливо выдавший молодым людям пледик. Чтобы своими действиями они не смущали общественность.

Парень и девушка решили предаться любовным утехам прямо в кафе. Парочку не смутил ни персонал заведения, ни посетители, ни наличие камер видеонаблюдения. О предстоящем они сообщили официанту. Тот решил, что это пранк и невозмутимо принес молодым людям плед. Однако то, что последовало далее, похоже, могло бы смутить даже самых стойких работников с подносами в руках.


Девушка забралась под стол, а парень откинулся на спинку дивана - и процесс пошёл.


Видео, снятое камерой в этом кафе, уже заинтересовало правоохранителей. В настоящее время устанавливаются личности отчаянных любовников и проводится проверка по данному инциденту - сообщила Ирина Щеголева, официальный представитель краевого УМВД РФ.


В соцсетях на это видео отреагировали по-разному.



Если эту пару найдут, молодым людям светит наказание за административное нарушение по ст. 20.1 КоАП РФ в виде штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административного ареста на срок до пятнадцати суток.


Кстати, если окажется, что всё происходящее видели несовершеннолетние (ну, мало ли), то паре может грозит уже более суровая ответственность по статье 135 УК РФ, срок уголовного наказания по которой составляет до 3 лет лишения свободы.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   кафе   комсомольск-на-амуре   нарушение общественного порядка   пошалили   публичный секс   страсть   
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29  комментариев
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62k
doker Час назад
Понаставют камер, блин. Людям и тра**тся негде... Никакого романтизьму...
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157
Igor Grishaev 4 минуты назад
"Она по проволке ходила,
махала белою рукой,
и страсть Морозова схватила
своей мозолистой рукой."
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1k
Татьяна Баженова 9 минут назад
Что это за кафе такое, коридорчик как будто специально устроен для интимных утех?
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34
SeledkinStar 13 минут назад
Она ему шнурки завязала. Что-то по видео он даже штаны не снимал. И за 40 секунд все успели. Скорострел
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2k
Vad Полчаса назад
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12k
VM Varga 38 минут назад
Животные, бл...
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716
cfhfwby 41 минуту назад
Ба, сколько ублюдков в списке внизу, лгбтшники сраные? Вы тут такие все храбрые и крутые, жаль, что подобное не попалось на глаза мне, я бы не постеснялся прямо там отхерачить это дерьмо, причем чем - нибудь тяжелым. Скоты и ведь смотри сколько скотинок еще внизу, защищающих это скотство, значит, самих зачали так, по- скотски скотами.
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6k
Сергей Поляков 45 минут назад
Вот раньше помню возьму 1 рубль, куплю, колбасы, сыра, масла, конфет, рыбы!
А сейчас понаставили этих камер! ))
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1k
Alex 51 минуту назад
Больные ублюдки
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11k
Ivan 56 минут назад
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387
На хер ЗАПАД! Час назад
Видимо сливок в кофе не хватило
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11k
кот базилий Час назад
Жывотные
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6k
sumrаknn Час назад
он же не мылся ....
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2k
Оксид Бетона 2 часа назад
Скорострел!
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865
Вован 2 часа назад
Если охрана или работники кафе увидела видео с камер и написала заявление в полицию то да -админка или УК(если не совершенно летние)
А так как видео слили в сеть, то на работников этого кафе нужно заводить уголовное дело за распространение материалов порнографического характера.
Если наказывать - то по справедливости всех причастных
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49k
dima423 2 часа назад
чето быстро они как то))
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15k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Накормил от души!
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61k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
15 обоим влепить . потому что безнаказанность порождает беззаконие .
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