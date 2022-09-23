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Момент возгорания электросамоката в Краснодаре попал на видео

Момент возгорания электросамоката в Краснодаре попал на видео

Автор:
23 сентября 2022 15:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   вспыхнул   краснодар   лифт   пожар   электросамокат   
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В начале сентября житель Краснодара собрался отвезти неисправный электросамокат в ремонт, но не успел. Теперь техника в ремонте не нуждается, в отличие от её владельца.

Электросамокаты - опасная своей непредсказуемостью техника. Во всяком случае, перевозить ее в лифтах запрещено - именно из-за случаев внезапного возгорания. Очевидно, житель Краснодара понадеялся, что уж с ним-то точно ничего плохого не произойдет, и прогадал.


Неисправная шайтан-арба загорелась, едва он загрузил ее в кабину лифта. Момент возгорания попал на видео.




А это то, что осталось после пожара.


Страшнее всего, что в результате задымления двери лифта автоматически заблокировало, и мужчина здорово обгорел, пока смог освободиться из огненной ловушки. Врачи рассказывают, что он получил ожоги 60% тела. Ему предстоит длительное лечение и реабилитация, а вот его самокату уже не помочь. Восстанавливать там нечего.

Источник:

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Метки: видео   вспыхнул   краснодар   лифт   пожар   электросамокат   
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1  комментарий
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Shtoppi Полчаса назад
Пешком ходить надо было. Это занятие точно не так вредно для здоровья как быть зажаренным в лифте "чудо" средством передвижения.
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