Момент возгорания электросамоката в Краснодаре попал на видео

Электросамокаты - опасная своей непредсказуемостью техника. Во всяком случае, перевозить ее в лифтах запрещено - именно из-за случаев внезапного возгорания. Очевидно, житель Краснодара понадеялся, что уж с ним-то точно ничего плохого не произойдет, и прогадал.

Неисправная шайтан-арба загорелась, едва он загрузил ее в кабину лифта. Момент возгорания попал на видео.