Момент возгорания электросамоката в Краснодаре попал на видео

В начале сентября житель Краснодара собрался отвезти неисправный электросамокат в ремонт, но не успел. Теперь техника в ремонте не нуждается, в отличие от её владельца.
Электросамокаты - опасная своей непредсказуемостью техника. Во всяком случае, перевозить ее в лифтах запрещено - именно из-за случаев внезапного возгорания. Очевидно, житель Краснодара понадеялся, что уж с ним-то точно ничего плохого не произойдет, и прогадал.
Неисправная шайтан-арба загорелась, едва он загрузил ее в кабину лифта. Момент возгорания попал на видео.
Осторожно! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным и беременным!
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А это то, что осталось после пожара.
Страшнее всего, что в результате задымления двери лифта автоматически заблокировало, и мужчина здорово обгорел, пока смог освободиться из огненной ловушки. Врачи рассказывают, что он получил ожоги 60% тела. Ему предстоит длительное лечение и реабилитация, а вот его самокату уже не помочь. Восстанавливать там нечего.
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АНТИФИШКИ
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