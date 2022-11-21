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"Еще несколько секунд - и всё!": выживший в пожаре на цветочном складе рассказал о случившемся

"Еще несколько секунд - и всё!": выживший в пожаре на цветочном складе рассказал о случившемся

Автор:
21 ноября 2022 10:16
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: видео   огонь   оптовый рынок   пожар   склад   спасатели   тушение пожара   цветочная база   
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Вчера, 20 ноября, практически весь день тушили пожар на цветочном складе в Москве, а после разбирали завалы обрушившегося строения. Уже известно о семи погибших. Счастливцам, успевшим спастись, этот день запомнится на всю жизнь.

Вчера в складских помещениях на станции Москва-Ленинградская вспыхнул мощный пожар. Огонь распространился по площади около 2500 квадратных метров. Для его тушения спасателям пришлось задействовать пожарный поезд и вертолеты.

Через девять часов после начала пожар удалось потушить, однако внутри склада находились люди, которым не удалось выйти из здания из-за плотной стены дыма. К тому же, между этажами случилось обрушение на площади 500 кв. метров.


После разбора завалов появились сообщения о первых погибших. Уже найдено тело седьмого погибшего, и, возможно, это не последняя жертва. Сложность тушения пожара объяснялась непростой планировкой здания, а также крайне захламленной территорией у склада, где в избытке были свалены деревянные паллеты, пенопласт и прочие материалы, использующиеся при транспортировке грузов.


В соцсетях появилось видео момент возгорания склада и его посетитель рассказал о том, что происходило внутри. По его словам, огонь распространялся очень быстро, а сквозь густой дым было очень сложно найти выход из помещения.



Пожар на оптовом складе "Цветы от Мачелюка" происходит не в первый раз. Три года назад этот склад уже горел - тогда огонь удалось остановить на площади около 700 квадратных метров.


Владелец склада Антон Мачелюк начал заниматься цветочным бизнесом, будучи еще студентом. Сначала он держал небольшую (около 90 м2) точку на Рижской площади, затем его цветочная база заметно "подросла" и переехала в историческое здание в центре Москвы. Согласно данным из открытых источников, Антон Мачелюк является учредителем и гендиректором зарегистрированной в Зеленограде компании ООО "Иль Мио Деко" и московской фирмы ООО "Новости Флоры".

Помимо склада Мачелюка, в этом же зданиии располагались офисы цветочных компаний Abelflo и Cosmos flowers,а также мебельная точка «ЛофтДизайн».


Причиной пожара называют ненадлежащее хранение товаров, нарушение правил пожарной безопасности и оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Однако в экстренных службах уточнили, что по предварительной версии, виной всего стала неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электричества.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   огонь   оптовый рынок   пожар   склад   спасатели   тушение пожара   цветочная база   
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6k
Roman 42 минуты назад
Допускаю, что так гореть может сеновал.
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1k
Вадим Курбатов 2 минуты назад
У такого объекта, расположенного близко к центру, другого финала и быть не могло. Зато сколько теперь можно построить нового жилья на этой территории, так "необходимого" всем горожанам!? Все заводы снесли, теперь надо дальше продвигать свои дела.
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9k
Shtoppi 20 минут назад
<<Пожар на оптовом складе "Цветы от Мачелюка" происходит не в первый раз. Три года назад этот склад уже горел...>>
---------------
Да следы незаконной деятельности заметали по отработанному сценарию. Хз что там на этом складе вместе с цветами еще лежало. Все-таки "три вокзала" рядом, склад цветов... Могли в легкую вещества, и хрен знает что еще, держать прибывающие из ср. азии.
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