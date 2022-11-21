"Еще несколько секунд - и всё!": выживший в пожаре на цветочном складе рассказал о случившемся

Через девять часов после начала пожар удалось потушить, однако внутри склада находились люди, которым не удалось выйти из здания из-за плотной стены дыма. К тому же, между этажами случилось обрушение на площади 500 кв. метров.

После разбора завалов появились сообщения о первых погибших. Уже найдено тело седьмого погибшего, и, возможно, это не последняя жертва. Сложность тушения пожара объяснялась непростой планировкой здания, а также крайне захламленной территорией у склада, где в избытке были свалены деревянные паллеты, пенопласт и прочие материалы, использующиеся при транспортировке грузов.

В соцсетях появилось видео момент возгорания склада и его посетитель рассказал о том, что происходило внутри. По его словам, огонь распространялся очень быстро, а сквозь густой дым было очень сложно найти выход из помещения.