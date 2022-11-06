"Было очень страшно": выжившая посетительница клуба "Полигон" в Костроме рассказала о той ночи

Кафе "Полигон" в Костроме почти повторило судьбу "Хромой лошади" - печально известного бара с большим количеством жертв. В "Полигоне" тоже случился пожар, и люди в панике не поняли, куда идти. Погибших могло быть больше, если бы не один из посетителей, который повёл людей к запасному выходу. Благодаря Андрею Кузьмину (на фото), который выбил один из закрытых эвакуационных выходов в полыхающем "Полигоне", многие смогли выбраться из огненной ловушки.