"Было очень страшно": выжившая посетительница клуба "Полигон" в Костроме рассказала о той ночи

В результате пожара в костромском кафе "Полигон" погибло 15 человек. Одна из посетительниц этого заведения вполне могла бы стать еще одной жертвой, останься она в зале. Девушка рассказала о том, что происходило в ту страшную ночь.
Кафе "Полигон" в Костроме почти повторило судьбу "Хромой лошади" - печально известного бара с большим количеством жертв. В "Полигоне" тоже случился пожар, и люди в панике не поняли, куда идти. Погибших могло быть больше, если бы не один из посетителей, который повёл людей к запасному выходу. Благодаря Андрею Кузьмину (на фото), который выбил один из закрытых эвакуационных выходов в полыхающем "Полигоне", многие смогли выбраться из огненной ловушки.
Одна из посетительниц рассказала о том, что было в ту ночь. По её словам, она могла бы тоже задохнуться от дыма или сгореть, если бы осталась в зале.
В настоящее время арестована глава компании "Империя", занимавшаяся организацией работы костромского клуба "Полигон". 49-летняя Наталья Беленогова на вопрос о том, считает ли себя виновной, ответила "наверное".
По статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, ей грозит 10 лет тюрьмы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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