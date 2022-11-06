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"Было очень страшно": выжившая посетительница клуба "Полигон" в Костроме рассказала о той ночи

"Было очень страшно": выжившая посетительница клуба "Полигон" в Костроме рассказала о той ночи

Автор:
06 ноября 2022 20:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   запасной выход   кострома   ночной клуб   пожар   полигон   посетители   
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В результате пожара в костромском кафе "Полигон" погибло 15 человек. Одна из посетительниц этого заведения вполне могла бы стать еще одной жертвой, останься она в зале. Девушка рассказала о том, что происходило в ту страшную ночь.

Кафе "Полигон" в Костроме почти повторило судьбу "Хромой лошади" - печально известного бара с большим количеством жертв. В "Полигоне" тоже случился пожар, и люди в панике не поняли, куда идти. Погибших могло быть больше, если бы не один из посетителей, который повёл людей к запасному выходу. Благодаря Андрею Кузьмину (на фото), который выбил один из закрытых эвакуационных выходов в полыхающем "Полигоне", многие смогли выбраться из огненной ловушки.


Одна из посетительниц рассказала о том, что было в ту ночь. По её словам, она могла бы тоже задохнуться от дыма или сгореть, если бы осталась в зале.


В настоящее время арестована глава компании "Империя", занимавшаяся организацией работы костромского клуба "Полигон". 49-летняя Наталья Беленогова на вопрос о том, считает ли себя виновной, ответила "наверное".


По статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, ей грозит 10 лет тюрьмы.

Источник:

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Метки: видео   запасной выход   кострома   ночной клуб   пожар   полигон   посетители   
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9  комментариев
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8k
Борис Карабанов 11 часов назад
В "Хромой лошади" пьяные посетители устроили пожар 'бенгальскими" огнями. Здесь подожгли сигнальной ракетой... Кто виноват? Ясен перец, владелец, управляющий. Если сделать подобный вертеп из одной стали, то все равно рано или поздно найдется придурок с запасом термитных шашек. Кто будет виноват? Ясен перец, владелец, управляющий... Традиция!
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60k
Опиум для народа 10 часов назад
Ну что ж, "главе" компании надо было понимать что работая на таких крыс, крайней останется именно она. Ну не едрос же, в самом-то деле...
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Frank Borman 11 часов назад
Раз случилось - это случайность, второй раз - это совпадение, ну а третий раз, это уже добрая традиция.
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