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В костромском клубе «Полигон» спасал людей и трагически погиб доброволец, который недавно вернулся с СВО

В костромском клубе «Полигон» спасал людей и трагически погиб доброволец, который недавно вернулся с СВО

Автор:
08 ноября 2022 17:10
Сообщество : Жить в России
Метки: александр редников   доброволец   клуб   кострома   пожар   позывной   полигон   ранение   сво   трагедия   
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Его позывной - «Тринашка». В списке погибших в клубе он числился под тринадцатым номером.

Александр Редников приехал в Кострому для лечения - на СВО его ранили в ногу. В целом, он восстановился, но прежней подвижности уже не было.

Зато успел жениться - его избранница приехала к раненому бойцу из Бердска, там они и расписались.

А в пятницу она будет хоронить своего мужа.

В тот день, когда в «Полигоне» случился пожар, Александр с друзьями шёл мимо клуба. Увидел клубы дыма, услышал крики, и бросился на помощь. Он успел вывести несколько людей, а потом друзья потеряли его из виду.

Потом его нашли среди тел погибших. Как и остальные, Александр потерял сознание от отравления дымом и умер. В списке погибших он стоял под номером 13, прямо как его позывной. Его друзтя уверены, что его подвело ранение - Александр не успел толком восстановиться и у него не было прежней гибкости и подвижности.

Земля пухом - это был настоящий герой.


Источник:

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Метки: александр редников   доброволец   клуб   кострома   пожар   позывной   полигон   ранение   сво   трагедия   
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10  комментариев
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60k
Опиум для народа 12 часов назад
Судя по отзывам, клуб - гадюшник полный. По странной иронии судьбы один участник СВО поджег, другой погиб в пожаре.
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Василич 5 часов назад
August молодец, хорошо работает!)
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Нанук Паналык 12 часов назад
А ни этот ли герой из ракетницы в потолок палил?

Или уже подвезли правильную методичку?
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August

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