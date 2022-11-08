В костромском клубе «Полигон» спасал людей и трагически погиб доброволец, который недавно вернулся с СВО

Его позывной - «Тринашка». В списке погибших в клубе он числился под тринадцатым номером.
Александр Редников приехал в Кострому для лечения - на СВО его ранили в ногу. В целом, он восстановился, но прежней подвижности уже не было.
Зато успел жениться - его избранница приехала к раненому бойцу из Бердска, там они и расписались.
А в пятницу она будет хоронить своего мужа.
В тот день, когда в «Полигоне» случился пожар, Александр с друзьями шёл мимо клуба. Увидел клубы дыма, услышал крики, и бросился на помощь. Он успел вывести несколько людей, а потом друзья потеряли его из виду.
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Потом его нашли среди тел погибших. Как и остальные, Александр потерял сознание от отравления дымом и умер. В списке погибших он стоял под номером 13, прямо как его позывной. Его друзтя уверены, что его подвело ранение - Александр не успел толком восстановиться и у него не было прежней гибкости и подвижности.
Земля пухом - это был настоящий герой.
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АНТИФИШКИ
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