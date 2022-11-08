В костромском клубе «Полигон» спасал людей и трагически погиб доброволец, который недавно вернулся с СВО

Потом его нашли среди тел погибших. Как и остальные, Александр потерял сознание от отравления дымом и умер. В списке погибших он стоял под номером 13, прямо как его позывной. Его друзтя уверены, что его подвело ранение - Александр не успел толком восстановиться и у него не было прежней гибкости и подвижности.

Земля пухом - это был настоящий герой.