Взрыв цистерны, пожар, повреждение пролёта: что случилось на Крымском мосту





Сейчас там работают дорожные службы и МЧС. Локомотив с частью вагонов грузового состава, в котором произошел пожар, выведен с Крымского моста в Керчь. "Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются", - сообщают СМИ.

Власти Крыма сообщают, что готовится паромная переправа, которая будет действовать уже с сегодняшнего дня, а для водителей, застрявших на мосту, организуются стоянки и туалеты.





Upd: Национальный антитеррористический комитет сообщает, что на мосту произошел подрыв грузового автомобиля, из-за чего загорелись семь цистерн с топливом и частично обрушились два автомобильных пролёта.



