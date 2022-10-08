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Взрыв цистерны, пожар, повреждение пролёта: что случилось на Крымском мосту

Взрыв цистерны, пожар, повреждение пролёта: что случилось на Крымском мосту

Автор:
08 октября 2022 08:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Крымский мост   взрыв   видео   горючее   повреждение моста   пожар   топливо   цистерна   
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Сегодня рано утром на Крымском мосту загорелась цистерна с топливом. Возник пожар, который сейчас пытаются потушить. Движение по мосту остановлено.

Сегодня, 8 октября, около шести часов утра на Крымском мосту услышали взрыв, после чего загорелась цистерна с топливом. Столб дыма, как сообщали очевидцы, шел от Аршинцево в сторону пролива.


Глава Крыма по информационной политике Олег Крючков в телеграм сообщил, что загорелась цистерна с топливом, но судоходные арки не повреждены.



Дорожное управление "Тамань" сообщило, что движение по мосту остановлено. На видео можно заметить, что часть дорожного полотна повреждена.



Сейчас там работают дорожные службы и МЧС. Локомотив с частью вагонов грузового состава, в котором произошел пожар, выведен с Крымского моста в Керчь. "Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются", - сообщают СМИ.

Власти Крыма сообщают, что готовится паромная переправа, которая будет действовать уже с сегодняшнего дня, а для водителей, застрявших на мосту, организуются стоянки и туалеты.


Upd: Национальный антитеррористический комитет сообщает, что на мосту произошел подрыв грузового автомобиля, из-за чего загорелись семь цистерн с топливом и частично обрушились два автомобильных пролёта.



Сообщается, что жертв и пострадавших на текущий момент нет, хотя эти данные, скорее всего, предварительные.


Upd-2: Открытое горение на мосту ликвидировано.


По сообщениям РИА Новости ущерб от ЧП на Крымском мосту оценивается в 200-500 миллионов рублей.


Все автобусные рейсы из Крыма в материковую часть РФ отменены, продажа железнодорожных билетов в Крым и из него также приостановлены.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Крымский мост   взрыв   видео   горючее   повреждение моста   пожар   топливо   цистерна   
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154  комментария
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 2 часа назад
Каклы сделали таки подарок нашему Руководителю.
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−45
Сигизмунд Лазаревич 5 минут назад
Жаль людей, что в этот момент на мосту были. Явно же не бездельники в такое время ехали.
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717
Иванов Петров Сидоров 5 минут назад
Вот к чему привело соплежуйство нашего руководства.
Теперь хохлы постоянно будут долбить по мосту пока его полностью не разрушат.
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−10
dfgdff 8 минут назад
Когда страной управляет половой член дедушки, страна накрывается половым органом бабушки...
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35k
Опаньки 9 минут назад
Вандалы, говорит, мост повредили ....
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−10
dfgdff 9 минут назад
ПУТ/ЛЕРЕЦ ЧМОРИК ...
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26
Экстравагантный 10 минут назад
Украинцы свои мосты месяцами долбят, а тут с одной диверсии минус два-три пролета, он что из говна слеплен?
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402
Thor Steiner 11 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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−19
Олег Попов 11 минут назад
Зачем создали новую тему? Есть же уже "Подарки путину".
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10k
Oleg 17 минут назад
Два момента.
1. Это уровень безопасности и охранения стратегических объектов.
2. Хохлы совсем ипанулись? У них мостов в стране нет? Киев внезапно на одном берегу? Сейчас в России никто слова против не скажет, если завтра в хохлостане раз и пут вообще все мосты. Везде. Во всех городах. Крупные, мелкие. Вообще пох. И тут уже не важно отношение россиян к этой СО. После такого теракта хохлов погребут под руинами.
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16k
анатолий 17 минут назад
пиндосы руками укропов работают на опережение. бараны не понимают что будут страдать
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−10
dfgdff анатолий 15 минут назад
Я ТВОЕЙ МАМЕ
В РОТ НАСРАЛ В ТУРЕЦКОЙ БАНЕ ...
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−8
vagdalhuiKHJ 20 минут назад
Жаль погасло ! ща ещё долбанут ...
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1k
Angelpro 21 минуту назад
есть видео где видно момент взрыва со стороны азовского моря, как раз по автомобильному полотну, то что обрушилось, а цистерна жд линия за автомобильным и она просто горит. Делаю вывод что что-то прилетело, а не цистерна взорвалась.
Если бы цистерна взорвалась, как бы мост и остальные цистерны просто горят, а автомобильный мост рухнул?
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3k
sannyhome 23 минуты назад
Думаю взорвали англичане, а не хохлы.
Англия самый ярый противник примерения на Украине. США уже получили, что хотели, теперь пытаются организовать перемирие, а Англия наоборот - ни шагу назад.
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−8
vagdalhuiKHJ 24 минуты назад
Наш облезлый «мачо»
Грустно вдаль глядит,
На коне не скачет,
Щуку не уди т,
Стерхом не летает,
Не плывёт тунцом -
Тихо ожидает
Встречи с п@здецом.
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10k
Serg Полчаса назад
ну теперь то можно будет долбить калибрами всех и вся?
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−10
dfgdff Serg 16 минут назад
сосни х- уйца у пу/ тлерца ! у незнакомого посёлка, на безымянной высоте ...
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429
irzi Serg 12 минут назад
Какими калибрами?Это не патроны для автомата.
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11k
Серёга@ Полчаса назад
Почему не признать уКраину террористической, и смешать с дерьмом? Ей там самое место.
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3k
sannyhome Полчаса назад
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7k
SuperTroll Полчаса назад
Как на крымский мост смог заехать грузовик полный взрывчатки? По неожиданному совпадению взорвался именно тогда, когда шел поезд с топливом? Нашему МО и правительству уже второй раз жестко присунули, за щеку. Сначала северный поток, теперь крымский мост... А какая ответка? Все только какие то красные линии рисуют. Где стратегическая авиация, где сверхточные тяжелые ракеты? Почему магистрали, жд узлы по которым идет снабжение с Европы еще целые? Где обещанные удары по центрам принятий решений? Вместо этого просто кошмарят собственное население, бардак с мобилизацией полный. Уже вся эта СВО каким то @лядским цирком кажется....
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−10
dfgdff SuperTroll 17 минут назад
ГДЕ ? В ПИ З ДЕ ...


Когда страной управляет половой член дедушки, страна накрывается половым органом бабушки...
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402
Thor Steiner SuperTroll 8 минут назад
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412
Malros SuperTroll 2 минуты назад
"Где стратегическая авиация, где сверхточные тяжелые ракеты?"

Где да где? Носками ч.мобиков снабдить не могут а вы про ракеты )

"Почему магистрали, жд узлы по которым идет снабжение с Европы еще целые?"
А ответа не боишся ?
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88k
Дмитрий Полчаса назад
Террористы подставили своих ВСУшников - убийство укропских солдат будет усиливаться.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−8
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