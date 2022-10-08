Взрыв цистерны, пожар, повреждение пролёта: что случилось на Крымском мосту

Сегодня рано утром на Крымском мосту загорелась цистерна с топливом. Возник пожар, который сейчас пытаются потушить. Движение по мосту остановлено.
Сегодня, 8 октября, около шести часов утра на Крымском мосту услышали взрыв, после чего загорелась цистерна с топливом. Столб дыма, как сообщали очевидцы, шел от Аршинцево в сторону пролива.
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Глава Крыма по информационной политике Олег Крючков в телеграм сообщил, что загорелась цистерна с топливом, но судоходные арки не повреждены.
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Дорожное управление "Тамань" сообщило, что движение по мосту остановлено. На видео можно заметить, что часть дорожного полотна повреждена.
Сейчас там работают дорожные службы и МЧС. Локомотив с частью вагонов грузового состава, в котором произошел пожар, выведен с Крымского моста в Керчь. "Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются", - сообщают СМИ.
Власти Крыма сообщают, что готовится паромная переправа, которая будет действовать уже с сегодняшнего дня, а для водителей, застрявших на мосту, организуются стоянки и туалеты.
Upd: Национальный антитеррористический комитет сообщает, что на мосту произошел подрыв грузового автомобиля, из-за чего загорелись семь цистерн с топливом и частично обрушились два автомобильных пролёта.
Видео момента подрыва грузовика
Сообщается, что жертв и пострадавших на текущий момент нет, хотя эти данные, скорее всего, предварительные.
Upd-2: Открытое горение на мосту ликвидировано.
По сообщениям РИА Новости ущерб от ЧП на Крымском мосту оценивается в 200-500 миллионов рублей.
Все автобусные рейсы из Крыма в материковую часть РФ отменены, продажа железнодорожных билетов в Крым и из него также приостановлены.
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АНТИФИШКИ
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Теперь хохлы постоянно будут долбить по мосту пока его полностью не разрушат.
1. Это уровень безопасности и охранения стратегических объектов.
2. Хохлы совсем ипанулись? У них мостов в стране нет? Киев внезапно на одном берегу? Сейчас в России никто слова против не скажет, если завтра в хохлостане раз и пут вообще все мосты. Везде. Во всех городах. Крупные, мелкие. Вообще пох. И тут уже не важно отношение россиян к этой СО. После такого теракта хохлов погребут под руинами.
Это терроризм и точка.
В РОТ НАСРАЛ В ТУРЕЦКОЙ БАНЕ ...
Если бы цистерна взорвалась, как бы мост и остальные цистерны просто горят, а автомобильный мост рухнул?
Англия самый ярый противник примерения на Украине. США уже получили, что хотели, теперь пытаются организовать перемирие, а Англия наоборот - ни шагу назад.
Грустно вдаль глядит,
На коне не скачет,
Щуку не уди т,
Стерхом не летает,
Не плывёт тунцом -
Тихо ожидает
Встречи с п@здецом.
Когда страной управляет половой член дедушки, страна накрывается половым органом бабушки...
Где да где? Носками ч.мобиков снабдить не могут а вы про ракеты )
"Почему магистрали, жд узлы по которым идет снабжение с Европы еще целые?"
А ответа не боишся ?