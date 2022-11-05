FISHKINET
Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей... 17 любопытных сравнений, которые позволят по-новому взглянуть на привычные вещи 17 любопытных сравнений, которые позволят по-новому взглянуть на... Уральская Венеция Уральская Венеция 12 фактов о фильме "Собачье сердце" 1988 года 12 фактов о фильме "Собачье сердце" 1988 года "Семнадцать мгновений весны" (1973): мундир для Штирлица и немецкий саботаж "Семнадцать мгновений весны" (1973): мундир для Штирлица и... Прогулка по Белграду, где на каждом углу любопытные вывески Прогулка по Белграду, где на каждом углу любопытные вывески «Отъехавшим» посвящается: в сети появилось поздравление для всех укативших от мобилизации и не только «Отъехавшим» посвящается: в сети появилось поздравление для всех... «Есть два пола - мужчины и женщины. Доверяйте науке!»: конгрессмен из США посмеялась над трансгендерами «Есть два пола - мужчины и женщины. Доверяйте науке!»: конгрессмен... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки 11 интересных фактов об игре "Doom", о которых многие не знают 11 интересных фактов об игре "Doom", о которых многие не знают 14 надписей на машинах, которые могут многое рассказать об автовладельцах 14 надписей на машинах, которые могут многое рассказать об... Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Весёлые картинки! Весёлые картинки! В Санкт-Петербурге открылся «Вагнер-Центр» В Санкт-Петербурге открылся «Вагнер-Центр» Фотоподборка Фотоподборка Необычная история Тейлор Мул, в теле которой живут два человека Необычная история Тейлор Мул, в теле которой живут два человека Йожика картинки. Выпуск 233 Йожика картинки. Выпуск 233 Стали известны подробности ночной трагедии в Костроме Стали известны подробности ночной трагедии в Костроме Тасманский волк Тасманский волк
В Костроме в два часа ночи в кафе вспыхнул пожар — погибли 15 человек

В Костроме в два часа ночи в кафе вспыхнул пожар — погибли 15 человек

Автор:
05 ноября 2022 10:25
Метки: кострома   пожар   происшествие   
250
3
Жертвами пожара в кафе «Полигон» в российском городе Кострома стали 15 человек.
Первоначально агентство сообщило о 13 погибших, сейчас эта цифра выросла до 15.

В Главном управления МЧС России по Костромской области рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 02.37 ночи. Прибывшие спасатели эвакуировали из здания 250 человек. Из-за сильного задымления пришлось также эвакуировать жильцов одного из подъездов находящегося рядом дома.
×
×
Площадь пожара составила 3500 кв.м. По словам начальника Главного управления МЧС России по Костромской области генерал-майора внутренней службы Дмитрия Корнеева, сложность в тушении пожара заключается в существующей угрозе обрушения кровли и большой площади возгорания.

В 4.23 пожар был локализован, работы по ликвидации продолжаются, сообщили в ГУ МЧС.

Причиной пожара, по предварительным данным, могло стать использование пиротехники — один из посетителей применил ракетницу. Сейчас его разыскивают.

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: кострома   пожар   происшествие   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Змей Горыныч 2 часа назад
"Хромая лошадь" ничему не научила
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
39k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 3 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Олегbl4 Час назад
В начале 2000-х работал инженером-проектировщиком пожарных сигнализаций и т.д. В большинстве своих случаев, гендиры фирмочек занимающимся монтажом ОПС, бывшие пожарные и не рядовые "тушилы", а штабники или тыловики. Т.е. все проекты, исполнительные документации подписывались инспекторами ОГРН без должной проверки, для формальности выписывались несколько предписаний и всё. Зачастую ни системы оповещения, ни системы пожаротушения не работают в нужном режиме. Про обработку поверхностей или эвакуационные выходы вообще молчу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
♚ Мрачный Жнец ♚

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

11310



Другие посты автора
Популярное
"Еще одно ***!": Киркоров обматерил Викторию Боню, попытавшуюся заступиться за оскорбленную Наргиз
"Еще одно ***!": Киркоров обматерил Викторию Боню, попытавшуюся заступиться за...
На позитиве
На позитиве
Набирающие популярность
Западная канна: Антилопа размером с бизона. Крупнейшая в мире антилопа и её образ жизни
Западная канна: Антилопа размером с бизона. Крупнейшая в мире антилопа и её образ жизни
Подборка самых мерзких звуков в мире
Подборка самых мерзких звуков в мире
Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой
Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кровать с лабиринтом для кота

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Прикол#картинки#дтп#фильм#творчество
#Юмор#животные#подборка#кино#авто аварии#Приколы#Интересные
#интересно#история#интересное#аварии#Россия#сарказм
Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой Рабочий снял зрелищное падение экскаватора в реку Рабочий снял зрелищное падение экскаватора в реку Священник прочел проповедь на фоне своего горящего дома Священник прочел проповедь на фоне своего горящего дома Взрыв цистерны, пожар, повреждение пролёта: что случилось на Крымском мосту Взрыв цистерны, пожар, повреждение пролёта: что случилось на Крымском мосту Безликий зелёный Чарли Безликий зелёный Чарли Каменные идолы моаи пострадали из-за пожара на острове Пасхи Каменные идолы моаи пострадали из-за пожара на острове Пасхи

На что жалуетесь?

Вернуться