В Костроме в два часа ночи в кафе вспыхнул пожар — погибли 15 человек

Первоначально агентство сообщило о 13 погибших, сейчас эта цифра выросла до 15.



В Главном управления МЧС России по Костромской области рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 02.37 ночи. Прибывшие спасатели эвакуировали из здания 250 человек. Из-за сильного задымления пришлось также эвакуировать жильцов одного из подъездов находящегося рядом дома.