В Костроме в два часа ночи в кафе вспыхнул пожар — погибли 15 человек

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Жертвами пожара в кафе «Полигон» в российском городе Кострома стали 15 человек.
Первоначально агентство сообщило о 13 погибших, сейчас эта цифра выросла до 15.
В Главном управления МЧС России по Костромской области рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 02.37 ночи. Прибывшие спасатели эвакуировали из здания 250 человек. Из-за сильного задымления пришлось также эвакуировать жильцов одного из подъездов находящегося рядом дома.
В Главном управления МЧС России по Костромской области рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 02.37 ночи. Прибывшие спасатели эвакуировали из здания 250 человек. Из-за сильного задымления пришлось также эвакуировать жильцов одного из подъездов находящегося рядом дома.
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Площадь пожара составила 3500 кв.м. По словам начальника Главного управления МЧС России по Костромской области генерал-майора внутренней службы Дмитрия Корнеева, сложность в тушении пожара заключается в существующей угрозе обрушения кровли и большой площади возгорания.
В 4.23 пожар был локализован, работы по ликвидации продолжаются, сообщили в ГУ МЧС.
Причиной пожара, по предварительным данным, могло стать использование пиротехники — один из посетителей применил ракетницу. Сейчас его разыскивают.
В 4.23 пожар был локализован, работы по ликвидации продолжаются, сообщили в ГУ МЧС.
Причиной пожара, по предварительным данным, могло стать использование пиротехники — один из посетителей применил ракетницу. Сейчас его разыскивают.
АНТИФИШКИ
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Метки: кострома пожар происшествие
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