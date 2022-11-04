Дизайнер превращает случайные фотографии в потрясающие постеры к фильмам

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Пользователь Reddit Your_Post_As_A_Movie — настоящий профессионал Photoshop. Он берет неприглядные фотографии других пользователей и превращает их в глянцевые постеры для выдуманных фильмов. Результат просто потрясающий!
При этом он работает умело и красиво: к каждому постеру он составляет фальшивый список актеров, слоган и даже небольшую аннотацию. Плакаты этих фильмов выглядят так круто, что вам обязательно захочется их посмотреть, они западают в самое сердце!
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Эта цифра — всего лишь случайное совпадение занавесок на окнах и солнца, но она обещает стать блокбастером
Постеры получаются совершенно разных жанров: романтические комедии, боевики, антиутопии, фэнтези
Например, снимком этого домика поделился путешественник: он останавливался в нем во время отпуска
И домик превратился в фильм «Это моя хижина» со слоганом: «Одна поездка, которую вы никогда не забудете».
Источник:
АНТИФИШКИ
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