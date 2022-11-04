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Дизайнер превращает случайные фотографии в потрясающие постеры к фильмам

Дизайнер превращает случайные фотографии в потрясающие постеры к фильмам

Автор:
04 ноября 2022 10:33
Метки: кино   кинопостер   плакат   постер   фильм   фото   
544
13
Пользователь Reddit Your_Post_As_A_Movie — настоящий профессионал Photoshop. Он берет неприглядные фотографии других пользователей и превращает их в глянцевые постеры для выдуманных фильмов. Результат просто потрясающий!
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Источник:

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Метки: кино   кинопостер   плакат   постер   фильм   фото   
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2  комментария
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441
Лютый вам Бетховен Полчаса назад
Шикос. Всё гениальное - просто. Впечатляет.
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9k
Бритва 57 минут назад
понимаю, увлекательное занятие. Я тоже чем-то подобным занимался, когда мне было 8 лет.
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