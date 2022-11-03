Почему шутки Георгия Данелии в фильме «Кин-дза-дза!» не понравились в ЦК КПСС и Стивену Спилбергу

Известно, что идея снять философскую картину-утопию в жанре фантастики у Георгия Данелии появилась после общения с известным итальянским сценаристом Тонино Гуэрра, который приезжал в Москву в самом начале 1984 года.
Вернее, идея о таком фильме у Данелии была и раньше, но Гуэрра помог ему определиться в том, чтобы это была именно околонаучная фантастика, а сюжет был построен на стыке разных цивилизаций, где можно было бы свою философию преподнести как столкновение моралей разных миров.
Георгий сразу загорелся этой идеей, и они с его другом Резо Габриадзе с воодушевлением сели за написание сценария.
Причем они понимали, что сценарий будет подвергнут жёсткой цензуре. Поэтому для наиболее острых эпизодов написали несколько вариантов, чтобы в случае противостояния с худсоветом немного снять остроту той или иной сцены и отойти на более мягкий вариант, не отказываясь от эпизода совсем.
В итоге через несколько месяцев сценарий был готов и с учётом разных вариаций представлял собой внушительную пачку бумаги весом примерно 5 кг. Для сравнения сообщу, что утверждённый сценарий Бондарчука к его четырёхсерийной киноэпопее «Война и мир» весил на килограмм меньше.
Утверждение сценария было трудным. Придирались ко всему. В каждом выдуманном названии или имени искали подвох. Лишь личный авторитет Данелии позволил, чтобы такой фильм вообще стали рассматривать на возможность производства.
Не будем забывать, что шёл 1984 год. У руля страны стоял Константин Черненко, верный последователь эпохи застоя. Поэтому его ключевой принцип: «лучше перебдеть, чем недобдеть» был на первом месте у всех чиновников.
В связи с этим недовольство членов худсовета вызвал часто упоминающийся возглас героев фильма «Ку!». Дело в том, что инициалы Черненко тоже были КУ (Константин Устинович). И в этом усмотрели нехороший намёк. Мол, кто-то из зрителей воспримет это как раболепное пригибание перед властью (герои ведь ещё и приседали при этом восклицании), а кто-то вообще как прямую насмешку над генсеком.
Слух дошел до ЦК партии, и оттуда последовала жёсткая директива: убрать любой намёк на Генерального секретаря! Данелия с Габриадзе стали подбирать другие варианты: «Ка», «Ко», «Кы», «Ру», «Пу» и т.д. Но все они вызывали какие-то дополнительные и ненужные ассоциации.
Данелия очень переживал за первоначальный вариант «Ку», но ему помог случай. Дело в том, что в процессе утверждения сценария Черненко скончался, и к власти пришел Горбачёв, который почти сразу объявил о своём курсе на «гласность и перестройку». Худсовет тоже смягчил свои требования, и все, наконец, согласились: пусть будет «Ку».
На «Мосфильме» уже давно рассказывают байку, в которую я готов поверить. Уж очень похоже это на Данелию. Сразу после премьеры фильма к нему обратился один из помощников американского режиссёра Стивена Спилберга. К тому времени тот был уже звездой мирового масштаба после ужастика «Челюсти» и фильмов об Индиане Джонс.
Помощник Спилберга сообщил Георгию, что в Голливуде все впечатлены эпизодами с летающим пепелацем. Поэтому Спилберг приглашает Данелию в Лос-Анджелес для участия в работе над его новым кинопроектом.
Данелия в шутку ответил, что его заслуги в этих кадрах нет, потому что антигравитационный аппарат «пепелац» ему для съёмок предоставили из Министерства обороны СССР.
Но американцы не оценили юмор режиссёра. Потому что вскоре ему позвонили наши военные и сказали, чтобы он перестал валять дурака. Оказалось, что американцы на полном серьёзе запрашивали у них «гравицаппу»! Ну, как тут не вспомнить нашего замечательного сатирика Михаила Задорнова.
Этот фильм до сих пор делит зрителей на два лагеря. Очень многие считают картину великолепной и умной работой режиссёра с тонким юмором и проницательным взглядом в будущее нашей цивилизации. И, кстати, последние события в мире это косвенно подтверждают. А кто-то считает фильм просто глупой сказкой не о чём.
Причем такие противоположные мнения есть не только поколения советских зрителей, но и у нового поколения двухтысячных. Тем не менее, лично я считаю, что у Георгия Данелии, в отличие от его великих коллег - Гайдая и Рязанова, в режиссёрской карьере вообще не было провальных фильмов.
И готов прочитать в комментариях ваши несогласия с этим утверждением. (-:
Источник:
АНТИФИШКИ
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Спичка - КЦ
Представитель власти - эцилоп
Прочтите эти слова справа налево.
Ну так Данелия не соврал, Пепелац для фильма сделали из куска фюзеляжа военного самолета, обрубок которого ему разрешили взять военные на военной авиабазе неподалеку от съемок фильма в Туркмении. Это даже видно что кусок фюзеляжа был взят от хвостовой части самолета. У Леонова на голове гульфик летчиков бомбардировочной авиации, к которому подсоединялось устройство приема мочи, чтобы можно было летчику при долгих перелетах поссать не вставая с кресла.