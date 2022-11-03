Почему шутки Георгия Данелии в фильме «Кин-дза-дза!» не понравились в ЦК КПСС и Стивену Спилбергу

Вернее, идея о таком фильме у Данелии была и раньше, но Гуэрра помог ему определиться в том, чтобы это была именно околонаучная фантастика, а сюжет был построен на стыке разных цивилизаций, где можно было бы свою философию преподнести как столкновение моралей разных миров.

Георгий сразу загорелся этой идеей, и они с его другом Резо Габриадзе с воодушевлением сели за написание сценария.

Причем они понимали, что сценарий будет подвергнут жёсткой цензуре. Поэтому для наиболее острых эпизодов написали несколько вариантов, чтобы в случае противостояния с худсоветом немного снять остроту той или иной сцены и отойти на более мягкий вариант, не отказываясь от эпизода совсем.