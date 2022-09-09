«Крипота-то какая!»: нейросеть генерирует постеры к известным фильмам по описанию

В этот раз художники использовали DALLE-2 и Midjourney, чтобы увидеть постеры к известным фильмам глазами нейросетей. Для этого они добавили не только название картин, но и краткое описание. Что ж, результат поражает воображение, как говорится. И страшно, и смешно!

Осьминожка