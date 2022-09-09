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«Крипота-то какая!»: нейросеть генерирует постеры к известным фильмам по описанию

«Крипота-то какая!»: нейросеть генерирует постеры к известным фильмам по описанию

Автор:
09 сентября 2022 09:44
Сообщество : Кино
Метки: забавно   кино   крипота   нейросеть   постер   фильм   фото   
1253
17

Совместное творчество человека и нейросети это всегда некая русская рулетка, но несмотря на это многие всё равно с удовольствием экспериментируют.

В этот раз художники использовали DALLE-2 и Midjourney, чтобы увидеть постеры к известным фильмам глазами нейросетей. Для этого они добавили не только название картин, но и краткое описание. Что ж, результат поражает воображение, как говорится. И страшно, и смешно!


Осьминожка

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Чтобы было понятно, этот постер нейросеть создала к фильму «Осьминожка» (1983), который является тринадцатым фильмом о приключениях всеми известного шпиона Джеймса Бода. Ну а такой необычный результат получился благодаря игре слов на английском языке.


Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега

Робокоп

Ворон

Молчание ягнят

Бэйб: Четвероногий малыш

Аладдин

Бэтмен

Храброе сердце

Кошки

Человек-слон

Инопланетянин

Бесподобный мистер Фокс

Малыш на драйве

Скажем так, иногда нейросеть воспринимает всё слишком буквально.


Властелин колец: Возвращение короля

Просто божественный постер! Божественный!


Запах женщины

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: забавно   кино   крипота   нейросеть   постер   фильм   фото   
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6  комментариев
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1k
SHAGREEN Час назад
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87k
Феофан 43 минуты назад
Какая, нахрен, ещё нейросеть? Недоучка какой-то позабавиться. Нейросеть, плять, у них...
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18k
Valiko 44 минуты назад
из фильма "Уроды" (1993):
Сидят персонажи запертые снаружи в амбаре. Пытаются выбраться. Шепот мимо проходящему:
- Псс-т, ей молочник!
- Я?
- Ага, ты. Хочешь покажу кой-что?... Зайди за угол к маленькой двери.
- Че надо?
- Глянь, как какашка легла - вылитая Ким Бесинджер.
- Блин, и ради этого...
- Она обнаженная!
- Правда? Я должен это видеть!
...

Не думал, что когда-нибудь вспомню про этот бесовский фильм, но ассоциации делают свое грязное дело.
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2k
vasilykopkov 46 минут назад
Сомневаюсь, что это нейросеть сгенелила.
Скорее фотожопер - школьник...
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26k
Киры4 Час назад
Не крипота, а херота.
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8k
владимир 2 часа назад
Брехня.
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