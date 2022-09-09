«Крипота-то какая!»: нейросеть генерирует постеры к известным фильмам по описанию

Совместное творчество человека и нейросети это всегда некая русская рулетка, но несмотря на это многие всё равно с удовольствием экспериментируют.
В этот раз художники использовали DALLE-2 и Midjourney, чтобы увидеть постеры к известным фильмам глазами нейросетей. Для этого они добавили не только название картин, но и краткое описание. Что ж, результат поражает воображение, как говорится. И страшно, и смешно!
Осьминожка
Чтобы было понятно, этот постер нейросеть создала к фильму «Осьминожка» (1983), который является тринадцатым фильмом о приключениях всеми известного шпиона Джеймса Бода. Ну а такой необычный результат получился благодаря игре слов на английском языке.
Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
Робокоп
Ворон
Молчание ягнят
Бэйб: Четвероногий малыш
Аладдин
Бэтмен
Храброе сердце
Кошки
Человек-слон
Инопланетянин
Бесподобный мистер Фокс
Малыш на драйве
Скажем так, иногда нейросеть воспринимает всё слишком буквально.
Властелин колец: Возвращение короля
Просто божественный постер! Божественный!
Запах женщины
Источник:
АНТИФИШКИ
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Сидят персонажи запертые снаружи в амбаре. Пытаются выбраться. Шепот мимо проходящему:
- Псс-т, ей молочник!
- Я?
- Ага, ты. Хочешь покажу кой-что?... Зайди за угол к маленькой двери.
- Че надо?
- Глянь, как какашка легла - вылитая Ким Бесинджер.
- Блин, и ради этого...
- Она обнаженная!
- Правда? Я должен это видеть!
...
Не думал, что когда-нибудь вспомню про этот бесовский фильм, но ассоциации делают свое грязное дело.
Скорее фотожопер - школьник...