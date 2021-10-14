15 постеров известных фильмов с крутыми скрытыми деталями

Постер — это лицо фильма и важная часть маркетинговой кампании, которая пытается заставить нас поверить в то, что нам очень нужно сходить на ту или иную картину в кино. То есть в работу над созданием постера вкладывается хоть и не так много ресурсов как в съёмки фильма, но в идеале столько же старания и таланта. Самые знаменитые постеры не являются лишь коллективным фото участвующих в фильме актёров, цель их авторов — создать понятное и привлекательное визуальное творение и при этом уместить в нём как можно больше интересных смыслов.

Обычно постеры фильмов делятся на минималистичные и перегруженные образами, но в обоих случаях в них можно утаить некоторое количество хитрых деталей, которые незаметны на первый взгляд.

1. Однажды в… Голливуде (2019)