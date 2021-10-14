15 постеров известных фильмов с крутыми скрытыми деталями

Кое-где пасхалки очевидны и подтверждены создателями, а где-то являются лишь догадками особо внимательных пользователей сети. Посмотрите, это интересно!
Постер — это лицо фильма и важная часть маркетинговой кампании, которая пытается заставить нас поверить в то, что нам очень нужно сходить на ту или иную картину в кино. То есть в работу над созданием постера вкладывается хоть и не так много ресурсов как в съёмки фильма, но в идеале столько же старания и таланта. Самые знаменитые постеры не являются лишь коллективным фото участвующих в фильме актёров, цель их авторов — создать понятное и привлекательное визуальное творение и при этом уместить в нём как можно больше интересных смыслов.
Обычно постеры фильмов делятся на минималистичные и перегруженные образами, но в обоих случаях в них можно утаить некоторое количество хитрых деталей, которые незаметны на первый взгляд.
1. Однажды в… Голливуде (2019)
Среди всех героев мы можем увидеть камео режиссёра фильма Квентина Тарантино, который не появляется в самой картине, но зато оказался запечатлён на постере в процессе своей работы. В постер этот образ отлично вписывается, так как «Однажды в… Голливуде» наполовину посвящён изнанке съёмочного процесса.
2. Тёмный рыцарь (2008)
На одном из постеров с изображением Джокера под датой выхода и официальным сайтом фильма можно увидеть загадочную непонятную надпись. Если развернуть все буквы правильной стороной, то получится «A Taste For The Theatrical» («склонность к трюкам») — именно так детектив Гордон описал Джокера, рассказывая о нём Бэтмену в конце первого фильма «Бэтмен: Начало».
3. История игрушек 4 (2019)
Все мультфильмы студии Pixar взаимосвязаны! Это уже аксиома. В этот раз отсылку к другому проекту создатели поместили прямо на постер. На картине над персонажами «Истории игрушек» можно увидеть главного злодея, его собак и милейшего пёсика Дага из мультфильма «Вверх» (2009).
4. Техасская резня бензопилой (2021)
Создатели ремейка классического хоррора 1974 года сделали еле заметную отсылку на тот фильм на своём постере. Мы можем увидеть силуэт маньяка Кожаное лицо в его каноничной позе с занесённой над головой бензопилой.
Сам ремейк ещё не вышел, его премьера состоится на Netflix в 2021 году.
5. Первому игроку приготовится (2018)
Цель главных героев фильма — найти «пасхальное яйцо» — отражена и на постере, причём в самом титре с названием фильма. Если приглядеться, то станет видно, что надпись выполнена в виде лабиринта, вход в который расположен в самой верхней букве R, откуда надо добраться до того самого «пасхального яйца» в букве O. Попробуйте добраться!
Кстати, в русскоязычной версии постера задача явно упрощена.
6. 127 часов
Этот постер в отличие от остальных нужно воспринимать в целом, чтобы обратить внимание на важную деталь. Слоган фильма «каждая секунда на счету», так как сюжет повествует об альпинисте, который попадает в смертельную ловушку в горах. На концепции утекающего времени и построен образ постера фильма, который напоминает песочные часы, в верхней части которых уже практически ничего не осталось.
7. Дитя тьмы (2009)
Как сделать так, чтобы пугающая девочка из ужастика выглядела достаточно пугающей уже на постере? Создатели нашли способ и отзеркалили лицо актрисы Изабель Фурман, чтобы оно состояло из двух симметричных половин. Это сделало внешность героини как будто ненастоящей и оттого зловещей.
8. Молчание ягнят (1991)
Узор на мотыльке с постера фильма не просто похожий на череп рисунок природы, это отсылка к снимку 1951 года фотографа Филиппа Халсмана по идее Сальвадора Дали. На нём знаменитый художник позирует рядом с импровизированным черепом, который состоит из семи обнажённых женщин. Перформанс получил название «In Voluptate Mors» («смерть в наслаждении»).
9. Хэллоуин (1978)
На костяшках пальцев руки, сжимающей нож, вы можете без труда увидеть пугающее лицо. Такой образ на постере отлично подходит духу фильма, однако авторы утверждают, что так вышло случайно, и это лишь парейдолия, которая всем нам свойственна.
10. Начало (2010)
На одном из постеров с одним Леонардо Ди Каприо мы можем увидеть выглядывающий домик с двухскатной крышей, который выделяется среди небоскрёбов. Это отсылка к миру, который герой Ди Каприо Кобб создавал вместе со своей женой Мэл во снах.
11. Исчезнувшая (2014)
Постер с намёком на спойлер, так что будьте осторожны. Все постеры фильма выполнены в стилистике телеэкрана, на котором показывается выпуск новостей с характерной бегущей строкой. И силуэт пропавшей героини Эми сверху расположен так, чтобы создать определённый эффект, который непонятен тем, кто не смотрел фильм: глаза Эми как будто отражаются в телевизоре, который она смотрит, наблюдая в новостях за тем, как её ищут. Ведь по ходу сюжета выяснятся, что она инсценировала своё исчезновение.
12. Монстро (2008)
Этот фильм-катастрофа славится тем, что в нём очень мельком показывают монстра, который напал на Нью-Йорк. Но люди в интернете отыскали его даже на постере. Для этого нужно, как в случае с «Дитя тьмы», отразить правую часть изображения, там где дым. Совместив две половинки мы получим силуэт монстра, который очень похож на того, что был показан в конце самого фильма.
13. Пассажиры (2016)
Чёрточки и точечки рядом с названием являются не просто элементом дизайна — так на письме выглядит сигнал SOS.
14. Капитан Марвел (2019)
Если присмотреться, мы сможем разглядеть на постере не только главную героиню, но и самого яркого персонажа фильма — кошку (то есть инопланетянина из расы флеркинов) по имени Гуся.
15. Паразиты (2019)
В одном из рисованных постеров к фильму с изображением основных локаций можно заметить спрятанную под столиком статуэтку «Оскара». Таким образом создатели фильма предсказали успех своего творения, которое впоследствии получило четыре таких статуэтки.
Источник:
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