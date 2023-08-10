17 постеров советских фильмов, которые были сделаны для западных зрителей

Создание киноплаката, или попросту постера, дело важное: изображение должно привлечь внимание зрителя, оставить намёк и интригу — заставить его купить билет в кино. Но, оказывается, творческий энтузиазм художников бывает настолько сильным, а воображение таким бурлящим, что постеры получаются смешными, пугающими и вызывающими множество вопросов.
Мы нашли для вас 17 необычных постеров знакомых фильмов, которые были нарисованы для рекламной кампании за рубежом.
«Летят журавли» (1957)
Авторы постера органично вместили все значимые символы жизни и смерти, приготовив зрителя к драме.
«Садко» (1952)
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967)
«Журналист» (1967)
Даже сейчас этот чешский постер выглядит заманчиво!
«Сталкер» (1979)
Фильм на основе повести «Пикник на обочине» братьев Стругацких получил «Приз экуменического жюри» на Каннском кинофестивале 1980 года.
«Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Симпатичный акварельный постер.
«Весёлые ребята» (1934)
«Деловые люди» (1962)
«Старики-разбойники» (1972)
Слишком абстрактный чешский киноплакат.
«Иди и смотри» (1985)
По этому постеру не понятно, кто перед вами: мальчик или старик? Так и должно быть, потому что «Иди и смотри» — один из самых страшных фильмов о войне.
«Невероятные приключения итальянцев в России» (1974)
«Жестокий романс» (1984)
Диковинный польский постер.
«Кин-дза-дза!» (1986)
«Полосатый рейс» (1961)
«Андрей Рублёв» (1966)
«12 стульев» (1971)
«Вий» (1967)
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