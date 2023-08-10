FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11940 постов • 1250 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
17 постеров советских фильмов, которые были сделаны для западных зрителей

17 постеров советских фильмов, которые были сделаны для западных зрителей

Автор:
10 августа 2023 10:03
Сообщество : Кино
Метки: кино   креатив   обложка   постер   умора   фантазия   фильм   
1107
18

Создание киноплаката, или попросту постера, дело важное: изображение должно привлечь внимание зрителя, оставить намёк и интригу — заставить его купить билет в кино. Но, оказывается, творческий энтузиазм художников бывает настолько сильным, а воображение таким бурлящим, что постеры получаются смешными, пугающими и вызывающими множество вопросов.

Мы нашли для вас 17 необычных постеров знакомых фильмов, которые были нарисованы для рекламной кампании за рубежом.


«Летят журавли» (1957)

×
×

Авторы постера органично вместили все значимые символы жизни и смерти, приготовив зрителя к драме.


«Садко» (1952)


«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967)


«Журналист» (1967)

Даже сейчас этот чешский постер выглядит заманчиво!


«Сталкер» (1979)

Фильм на основе повести «Пикник на обочине» братьев Стругацких получил «Приз экуменического жюри» на Каннском кинофестивале 1980 года.


«Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Симпатичный акварельный постер.


«Весёлые ребята» (1934)


«Деловые люди» (1962)


«Старики-разбойники» (1972)

Слишком абстрактный чешский киноплакат.


«Иди и смотри» (1985)

По этому постеру не понятно, кто перед вами: мальчик или старик? Так и должно быть, потому что «Иди и смотри» — один из самых страшных фильмов о войне.


«Невероятные приключения итальянцев в России» (1974)

«Жестокий романс» (1984)

Диковинный польский постер.


«Кин-дза-дза!» (1986)


«Полосатый рейс» (1961)


«Андрей Рублёв» (1966)


«12 стульев» (1971)


«Вий» (1967)

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: кино   креатив   обложка   постер   умора   фантазия   фильм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Наталья Час назад
Садко в Синдбада переквалифицировать, - это сильно... Сильно стрёмно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Vovan Petroff 13 минут назад
Отморозок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

277840



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Травма из детства

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#люди#забавно#в мире#авто аварии#знаменитости#новости#сарказм#актеры
#Прикол#автомобили#животные#ДТП#аварии#кино#факты#улыбнуло#история#путешествия
#Юмор#автомир#США#позитив#интересно#Автовсячина#фильм#подборка#интересное#СССР
Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться