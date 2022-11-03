12 барменов из кино, которые сильно запомнились зрителям

Вы наверняка замечали, что во многих известных фильмах присутствует традиционная сцена в баре или даже конкретнее у барной стойки, где происходит некоторое интересное для зрителей общение персонажей. А где бар, там водятся и бармены.
Часто их роли оказываются вовсе не фоновыми и безликими — они вступают в диалог с героями и выдают свои довольно любопытные реплики. Сцены с ними могут иметь юмористический или философский оттенок, нередко становясь одной из самых ярких частей всего фильма. Бармены — это персонажи, которые смотрят на перипетии основных персонажей со стороны и могут предоставить им своё мнение, к которому чаще всего стоит прислушаться.
Давайте прямо сейчас подойдём к барной стойке и пригласим нескольких таких.
Регулятор из фильма «От заката до рассвета» (1996)
Осторожно, в любой момент может превратиться в вампира!
Исполнитель роли: Дэнни Трехо.
Бармен Ллойд из фильма «Сияние» (1980)
Всегда поддержит вас в вашем сумасшествии!
Исполнитель роли: Джо Тёркел.
Саша из фильма «Касабланка» (1942)
Выдаёт несколько реплик по-русски.
Исполнитель роли: Леонид Кински.
Брайан Флэнеган и Даг Кохлин из фильма «Коктейль» (1988)
Исполнители роли: Том Круз и Брайан Браун.
Артур из фильма «Пассажиры» (2016)
Презентабелен лишь верхней своей половиной.
Исполнитель роли: Майкл Шин.
Ник из фильма «Эта замечательная жизнь» (1946)
Исполнитель роли: Шелдон Леонард (тот самый, в честь которого были названы главные герои сериала «Теория Большого взрыва»).
Безымянный бармен из фильма «Отчаянный» (1995)
Всегда выслушает ваши интересные истории. Даже о музыканте с оружием в чехле от гитары.
Исполнитель роли: Чич Марин.
Эрик из фильма «Бесславные ублюдки» (2009)
Всегда держит ружьё под стойкой, ведь мало ли что может произойти.
Исполнитель роли: Кристиан Беркель.
Безымянный бармен из фильма «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди» (2004)
Исполнитель роли: да, вновь Дэнни Трехо.
Вухер из фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977)
Очень не любит дроидов!
Исполнитель роли: Тед Бернетт.
Том Шорр из фильма «После работы» (1985)
Исполнитель роли: Джон Хёрд.
Бонус: Бармен из фильма «Кто подставил кролика Роджера» (1989)
Способен одновременно обслуживать до 8 посетителей!
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АНТИФИШКИ
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