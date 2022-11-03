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12 барменов из кино, которые сильно запомнились зрителям

12 барменов из кино, которые сильно запомнились зрителям

Автор:
03 ноября 2022 09:48
Сообщество : Кино
Метки: актеры   бармен   кино   роль   съемка   фильм   фото   
719
13

Вы наверняка замечали, что во многих известных фильмах присутствует традиционная сцена в баре или даже конкретнее у барной стойки, где происходит некоторое интересное для зрителей общение персонажей. А где бар, там водятся и бармены.

Часто их роли оказываются вовсе не фоновыми и безликими — они вступают в диалог с героями и выдают свои довольно любопытные реплики. Сцены с ними могут иметь юмористический или философский оттенок, нередко становясь одной из самых ярких частей всего фильма. Бармены — это персонажи, которые смотрят на перипетии основных персонажей со стороны и могут предоставить им своё мнение, к которому чаще всего стоит прислушаться.

Давайте прямо сейчас подойдём к барной стойке и пригласим нескольких таких.


Регулятор из фильма «От заката до рассвета» (1996)

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Осторожно, в любой момент может превратиться в вампира!

Исполнитель роли: Дэнни Трехо.


Бармен Ллойд из фильма «Сияние» (1980)

Всегда поддержит вас в вашем сумасшествии!

Исполнитель роли: Джо Тёркел.


Саша из фильма «Касабланка» (1942)

Выдаёт несколько реплик по-русски.

Исполнитель роли: Леонид Кински.


Брайан Флэнеган и Даг Кохлин из фильма «Коктейль» (1988)

Исполнители роли: Том Круз и Брайан Браун.


Артур из фильма «Пассажиры» (2016)

Презентабелен лишь верхней своей половиной.

Исполнитель роли: Майкл Шин.


Ник из фильма «Эта замечательная жизнь» (1946)

Исполнитель роли: Шелдон Леонард (тот самый, в честь которого были названы главные герои сериала «Теория Большого взрыва»).


Безымянный бармен из фильма «Отчаянный» (1995)

Всегда выслушает ваши интересные истории. Даже о музыканте с оружием в чехле от гитары.

Исполнитель роли: Чич Марин.


Эрик из фильма «Бесславные ублюдки» (2009)

Всегда держит ружьё под стойкой, ведь мало ли что может произойти.

Исполнитель роли: Кристиан Беркель.


Безымянный бармен из фильма «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди» (2004)

Исполнитель роли: да, вновь Дэнни Трехо.


Вухер из фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977)

Очень не любит дроидов!

Исполнитель роли: Тед Бернетт.


Том Шорр из фильма «После работы» (1985)

Исполнитель роли: Джон Хёрд.


Бонус: Бармен из фильма «Кто подставил кролика Роджера» (1989)

Способен одновременно обслуживать до 8 посетителей!

Источник:

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Метки: актеры   бармен   кино   роль   съемка   фильм   фото   
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Patmaz Час назад
Олег Табаков в фильме "Человек с бульвара Капуцинов"
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Bastard Fat 7 минут назад
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Павел Христенко 11 минут назад
Карты,деньги,два ствола.
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709
Bastard Fat 21 минуту назад
12 барменов из кино, которые сильно запомнились зрителямПосмотреть
12 барменов из кино, которые сильно запомнились зрителям
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4k
SLAVENTUS80 Полчаса назад
Марго Робби в фильме Конченная
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Сергей Семенов 54 минуты назад
"Пятый элемент"
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MPEG-8 Час назад
Майкл Кейн в фильме Мистер судьба.
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Lovels Travel Час назад
Мистер Судьба, 1990.
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