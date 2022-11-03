12 барменов из кино, которые сильно запомнились зрителям

Часто их роли оказываются вовсе не фоновыми и безликими — они вступают в диалог с героями и выдают свои довольно любопытные реплики. Сцены с ними могут иметь юмористический или философский оттенок, нередко становясь одной из самых ярких частей всего фильма. Бармены — это персонажи, которые смотрят на перипетии основных персонажей со стороны и могут предоставить им своё мнение, к которому чаще всего стоит прислушаться.

Давайте прямо сейчас подойдём к барной стойке и пригласим нескольких таких.

Регулятор из фильма «От заката до рассвета» (1996)