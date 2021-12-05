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18 ярких афиш из Ганы, которые рекламируют фильмы

18 ярких афиш из Ганы, которые рекламируют фильмы (19 фото)

Автор:
05 декабря 2021 09:11
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   афиша   гана   кино   плакат   рисунок   фильм   фото   
216
19

На них происходит нечто невообразимое, ну а самая главная фишка таких афиш состоит в том, что их создают вручную.

Афиша для фильма важна ничуть не меньше, чем трейлеры и другие элементы промокампании. Ведь она появляется в качестве рекламы и приманки для посетителей. Об этом прекрасно знают в Гане, где уже много лет придумывают рекламные плакаты, от которых сложно оторвать взгляд.


«Матрица»

×
×

«Большой Лебовски»


«Парк Юрского периода»


«Один дома»


«Годзилла»


«Джанго освобождённый»


«Конан-разрушитель»


«Крёстный отец»


«Титаник»


«Рэмбо 2»


«Фантастическая Четвёрка»


«Джуманджи»


«Трудный ребёнок»


«Терминатор»


«Чёрная пантера»


«Отступники»


«Кладбище домашних животных»


«Новый Человек-паук»


Другие необычные постеры из Ганы вы можете увидеть здесь.


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Метки: Юмор   афиша   гана   кино   плакат   рисунок   фильм   фото   
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