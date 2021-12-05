18 ярких афиш из Ганы, которые рекламируют фильмы

Афиша для фильма важна ничуть не меньше, чем трейлеры и другие элементы промокампании. Ведь она появляется в качестве рекламы и приманки для посетителей. Об этом прекрасно знают в Гане, где уже много лет придумывают рекламные плакаты, от которых сложно оторвать взгляд.





«Матрица»