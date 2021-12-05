18 ярких афиш из Ганы, которые рекламируют фильмы

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На них происходит нечто невообразимое, ну а самая главная фишка таких афиш состоит в том, что их создают вручную.
Афиша для фильма важна ничуть не меньше, чем трейлеры и другие элементы промокампании. Ведь она появляется в качестве рекламы и приманки для посетителей. Об этом прекрасно знают в Гане, где уже много лет придумывают рекламные плакаты, от которых сложно оторвать взгляд.
«Матрица»
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«Большой Лебовски»
«Парк Юрского периода»
«Один дома»
«Годзилла»
«Джанго освобождённый»
«Конан-разрушитель»
«Крёстный отец»
«Титаник»
«Рэмбо 2»
«Фантастическая Четвёрка»
«Джуманджи»
«Трудный ребёнок»
«Терминатор»
«Чёрная пантера»
«Отступники»
«Кладбище домашних животных»
«Новый Человек-паук»
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