Примеры авторского ремонта различных вещей, которые заставят удивиться

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Авторы этих шедевров - гении. Они проявили смекалку в процессе ремонта и восстановления различных объектов, устройств и вещей. К надежности вопросы имеются, но вот к юмористической части данного процесса они напрочь отсутствуют.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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