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Примеры авторского ремонта различных вещей, которые заставят удивиться

Примеры авторского ремонта различных вещей, которые заставят удивиться

Автор:
03 ноября 2022 09:58
Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   починил   ремонт   смех   
1661
16
Авторы этих шедевров - гении. Они проявили смекалку в процессе ремонта и восстановления различных объектов, устройств и вещей. К надежности вопросы имеются, но вот к юмористической части данного процесса они напрочь отсутствуют.
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Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   починил   ремонт   смех   
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23k
Андрей Час назад
Комментарий к фото
Вот это я ваще не понял, видимо "фирменная" разводка на кухне. Или нет?
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23k
Андрей Час назад
Не зачёт! Где синяя изолента?
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Richard

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