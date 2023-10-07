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Убойные шедевры строителей и ремонтников, на которые без удивления не взглянешь

Убойные шедевры строителей и ремонтников, на которые без удивления не взглянешь

Автор:
07 октября 2023 17:05
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Строительство   Юмор   и так сойдет   ремонт   смех   стройка   
3103
16

Перед вами очередные фотодоказательства того, что у строителей всё нормально со смекалкой. Кроме того, с ленью и пофигизмом у них тоже всё хорошо!

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Метки: Прикол   Строительство   Юмор   и так сойдет   ремонт   смех   стройка   
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4  комментария
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696
София 44 минуты назад
1. Мне кажется что дверь стоит правильно, а ступеньки потом достроят. Если дверь установить ниже, то ступени придётся делать в доме.
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5k
Elena Ki Минуту назад
А что не так с домом в Симферополе? Не хотят люди окна на дорогу. В каких-то аулах вообще никогда не делают окна наружу, только во внутренний двор (дебилы, ходят потом по улицам с глухими заборами по все длине).
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6k
Андрей Крылов Полчаса назад
Бывает куда хуже.
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