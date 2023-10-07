Убойные шедевры строителей и ремонтников, на которые без удивления не взглянешь

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Перед вами очередные фотодоказательства того, что у строителей всё нормально со смекалкой. Кроме того, с ленью и пофигизмом у них тоже всё хорошо!
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Метки: Прикол Строительство Юмор и так сойдет ремонт смех стройка
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