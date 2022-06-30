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Дорогая, прости, но я опять всё починил: свежая подборка из серии "И так сойдёт"

Дорогая, прости, но я опять всё починил: свежая подборка из серии "И так сойдёт"

Автор:
30 июня 2022 21:24
Сообщество : Юмор
Метки: Рукожоп   Юмор   и так сойдет   инновации   поделка   починил   прикол   ремонт   смех   
2826
19
Данный пост еще раз доказывает, что нас окружают самые настоящие гении инженерной мысли. Вы только посмотрите на их изобретения, доработки и результаты ремонтных работ. Просто невероятно!
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Источник:

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Метки: Рукожоп   Юмор   и так сойдет   инновации   поделка   починил   прикол   ремонт   смех   
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9  комментариев
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58k
Похабыч Час назад
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24k
Сергей Алексеевич 4 минуты назад
Только что впервые посмотрел фильм "Идиократия", до сих пор под впечатлением, думал что такое ведь реально может быть если запустить образование, а тут зашёл в этот пост и понял что уже реально запустили и тот фильм - всего лишь концепция того что скоро случится с человечеством.
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194
Вовин 20 минут назад
11 Это Нива -Лимузин
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4k
Мангуст Полчаса назад
Комментарий к фото
А чё, селективность по току имеет место быть
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9k
a_komolow 42 минуты назад
Комментарий к фото
Включение любого из автоматов закоротит все 3 кабеля
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35k
Mamin Sibiriak 45 минут назад
10. Господа электрики, какую оценку поставите?

Если рассматривать как винтовой клеммник - то на троечку, можно было разводку сделать аккуратней и зафиксировать кабели.
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9k
a_komolow 47 минут назад
Комментарий к фото
Какой криворукий розетки ставил?
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57k
doker 50 минут назад
Я не понял, а что охлаждать напитки под кондиционером противозаконно?
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