Дорогая, прости, но я опять всё починил: свежая подборка из серии "И так сойдёт"

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Данный пост еще раз доказывает, что нас окружают самые настоящие гении инженерной мысли. Вы только посмотрите на их изобретения, доработки и результаты ремонтных работ. Просто невероятно!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Если рассматривать как винтовой клеммник - то на троечку, можно было разводку сделать аккуратней и зафиксировать кабели.