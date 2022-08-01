Спокуха, я всё починил! Свежие шедевры инженеров от Бога

10 подарков для мужского сытного антиромантичного вечера

В это сложно поверить, но перед вами типичные будни СТО: смекалка и слабоумие

Дорогая, прости, но я опять всё починил: свежая подборка из серии "И так сойдёт"

Это было неожиданно, или типичные будни автосервиса

"Дорогая, я все починил", или когда твои руки растут из того самого места

Без слез не взглянешь, или один день из жизни СТО