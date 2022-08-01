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Спокуха, я всё починил! Свежие шедевры инженеров от Бога

Спокуха, я всё починил! Свежие шедевры инженеров от Бога

Автор:
01 августа 2022 09:43
Сообщество : Юмор
Метки: Рукожоп   Юмор   и так сойдет   изолента   инженер от бога   починил   прикол   ремонт   смех   
1429
17
Наши любимые члены ассоциации "И так сойдет" снова в деле! Сегодня они продолжат нас удивлять, смешить и даже где-то шокировать. Запасайтесь попкорном, будет интересно!
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Источник:

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Метки: Рукожоп   Юмор   и так сойдет   изолента   инженер от бога   починил   прикол   ремонт   смех   
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Kristian 15 минут назад
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Richard

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