Спокуха, я всё починил! Свежие шедевры инженеров от Бога

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Наши любимые члены ассоциации "И так сойдет" снова в деле! Сегодня они продолжат нас удивлять, смешить и даже где-то шокировать. Запасайтесь попкорном, будет интересно!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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