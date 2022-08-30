Дорогая, я всё починил: Энциклопедия гениальных инженерных решений

1975
21
Наши любимые инженеры 80-го уровня снова заставили нас удивиться! Как у них это постоянно получается? Где они черпают вдохновение? Просто гении современности!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Что конкретно тут смешного? Коляска закатывается по пандусу, катящий ее человек идет по ступенькам.
>>> 5. Начальник, мы всё починили
Судя по фото - идет ремонт тротуара, а секция снята для разгрузки материалов. Веревочкой перемотали - типа "закрыто, не бегать".