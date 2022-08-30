Дорогая, я всё починил: Энциклопедия гениальных инженерных решений

USB кабель, способный взломать любую операционную систему

Дорогая, прости, но я опять всё починил: свежая подборка из серии "И так сойдёт"

Спокуха, я всё починил! Свежие шедевры инженеров от Бога

Один день из жизни СТО: упоротые снимки, сделанные слесарями

Это было неожиданно, или типичные будни автосервиса

Надежно — и точка, или работы горе-мастеров в стиле "И так сойдет"