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Дорогая, я всё починил: Энциклопедия гениальных инженерных решений

Дорогая, я всё починил: Энциклопедия гениальных инженерных решений

Автор:
30 августа 2022 12:00
Метки: Автомобиль   Юмор   и так сойдет   инженер от бога   починил   прикол   ремонт   рукожопство   смех   
1975
21
Наши любимые инженеры 80-го уровня снова заставили нас удивиться! Как у них это постоянно получается? Где они черпают вдохновение? Просто гении современности!
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Источник:

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Метки: Автомобиль   Юмор   и так сойдет   инженер от бога   починил   прикол   ремонт   рукожопство   смех   
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4  комментария
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Сергей Семенов 47 минут назад
>>> 4. К - капитальный ремонт
Что конкретно тут смешного? Коляска закатывается по пандусу, катящий ее человек идет по ступенькам.

>>> 5. Начальник, мы всё починили
Судя по фото - идет ремонт тротуара, а секция снята для разгрузки материалов. Веревочкой перемотали - типа "закрыто, не бегать".
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58k
Александр Полминуты назад
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SandMANn Час назад
Дорогая, я всё починил: Энциклопедия гениТальных инженерных решений.
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