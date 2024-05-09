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Это выглядит странно: необычные изобретения и просто очень интересные предметы

Это выглядит странно: необычные изобретения и просто очень интересные предметы

Автор:
09 мая 2024 14:35
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   изобретение   починил   ремонт   смех   
2010
15

Перед вами очень неоднозначный свежак из интернета, который нет смысла описывать текстом - смотрите всё сами!

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Метки: Прикол   Юмор   изобретение   починил   ремонт   смех   
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1  комментарий
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75
олег 2 часа назад
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1042 поста (1087 в горячем)

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