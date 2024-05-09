Это выглядит странно: необычные изобретения и просто очень интересные предметы

2010
15
Перед вами очень неоднозначный свежак из интернета, который нет смысла описывать текстом - смотрите всё сами!
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