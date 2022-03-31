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В это сложно поверить, но перед вами типичные будни СТО: смекалка и слабоумие

В это сложно поверить, но перед вами типичные будни СТО: смекалка и слабоумие (19 фото)

Автор:
31 марта 2022 14:48
Сообщество : Юмор
Метки: Автомобиль   СТО   Юмор   автосервис   и так сойдет   починил   прикол   ремонт   смех   
5081
19
Перед вами реальные снимки, которые были сделаны среднестатистическими автомастерами в типичных автомастерских. Что-то подсказывает, что из-за высоких цен на запчасти, мы скоро начнем ремонтировать автомобили аналогичным способом.
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Источник:

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Метки: Автомобиль   СТО   Юмор   автосервис   и так сойдет   починил   прикол   ремонт   смех   
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6  комментариев
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126k
Аааа 58 минут назад
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8k
Ysik 4 минуты назад
Фотка погрызенного кабеля напомнила случай. Жена приезжает с работы и прям с порога выдает: "машина странно гремит и не разгоняется". Между ее работой и домом было где-то 2км. Пошел проверить. А она не просто гремит, а троит, да так, что от вибрации зубами стучать начинаешь. Отвез машину знакомому автоэлектрику, к счастью недалеко от дома. Через час присылает он мне видео. На одной из катушек свито гнездо из проводов, тряпок, утеплителя и т.д. Гнездо полное макарон, колбасы и разной снеди. В общем крыса всего за сутки обустроилась и быстренько себе все организовала.
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1k
perekrestok Полчаса назад
Конечно бюджетный ремонт машин действительно иногда без слез не взглянешь. У меня был другой случай. Покупал новую машину КИА в 2003 году. Выехал из салона и через 2 км умер спидометр и одометр. Глухо все. Утром приехал в салон, меня узнали и говорят что я машину вчера забрал и чего я приехал. Объясняю что случилось мастеру, который мне 15 часов назад выдавал машину. Он отвечает даже не глядя на машину: " Починим за пол часа". Спрашиваю почему он так уверен. Он отвечает:"Да там на всех машинах втулка ломается. Все машины возвращаются в течение недели". Спрашиваю почему не меняют втулку сразу на новых машинах? Он отвечает типа а вдруг у кого то не сломается. И гарантийный ремонт им оплачивается. Вот что было у меня с новой машиной.
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50k
noName Полчаса назад
Комментарий к фото
Не стойка,а чашечка...Норм пацаны сделали,всё в виброизоле
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50k
noName 39 минут назад
Комментарий к фото
Это гелевый акб,стоит конских денег, вероятно его просто временно пиханули.Еще доп обвязка по питанию должна быть
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