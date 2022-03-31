В это сложно поверить, но перед вами типичные будни СТО: смекалка и слабоумие

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Перед вами реальные снимки, которые были сделаны среднестатистическими автомастерами в типичных автомастерских. Что-то подсказывает, что из-за высоких цен на запчасти, мы скоро начнем ремонтировать автомобили аналогичным способом.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Цена - да, космос. Но именно оптиму единственную в мире производитель разрешает официально заряжать током до 50 ампер. Классные батареи и отличными характеристиками.