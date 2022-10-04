Выглядит надёжно: убойные примеры применения пластиковых стяжек

Пластиковые стяжки-хомуты уже давно стали неотъемлемыми элементами ремонтов в стиле "И так сойдёт". Да, пока они уступают в популярности скотчу и синей изоленте, но тоже имеют большую армию фанатов.

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1. Они помогают в полевых условиях 0 Источник:

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2. Две щетки погибли, но дали жизнь новой 0 Источник:

3. Отгоняют птиц 0 Источник:

4. На страже запаса хода электросамоката 0 Источник:

5. Конструкция из стяжек помогает вахтовикам сушить сапоги 0 Источник:

6. Д - доработано 0 Источник:

7. Лучше вешалки еще не придумали 0 Источник:

8. На страже качественного интернета 0 Источник:

9. Послужит еще 0 Источник:

10. Зачем сетевой фильтр, если есть стяжки? 0 Источник:

11. Стяжки творческие, стильные 0 Источник:

12. Последний шанс 0 Источник:

13. Стяжки и компания на страже света в жигулях 0 Источник:

14. На страже колена и нервов 0 Источник:

15. И так сойдет 0 Источник: