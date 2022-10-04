Выглядит надёжно: убойные примеры применения пластиковых стяжек

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Пластиковые стяжки-хомуты уже давно стали неотъемлемыми элементами ремонтов в стиле "И так сойдёт". Да, пока они уступают в популярности скотчу и синей изоленте, но тоже имеют большую армию фанатов.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Вот именно для ПОЛЕВЫХ условий пластиковые хомуты, армированная лента, термостойкая изолента и обычный скотч всегда берутся с собой .
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