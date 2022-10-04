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Выглядит надёжно: убойные примеры применения пластиковых стяжек

Выглядит надёжно: убойные примеры применения пластиковых стяжек

Автор:
04 октября 2022 11:12
Метки: Юмор   и так сойдет   починил   прикол   ремонт   смех   стяжка   
5727
17
Пластиковые стяжки-хомуты уже давно стали неотъемлемыми элементами ремонтов в стиле "И так сойдёт". Да, пока они уступают в популярности скотчу и синей изоленте, но тоже имеют большую армию фанатов.
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Источник:

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12  комментариев
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−66
alexZ 2 часа назад
Бесят люди не обрезающие хвостики на стяжках. Еще больше бесят обрезающие , но не под корень, оставляющие пеньки. Они острые как ножи, все руки покоцаные потом.
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1k
ОТДЕЛ К 5 минут назад
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1k
Вадим В. Новоженов 2 часа назад
Тема зачётная, не знал такое использование !
Вот именно для ПОЛЕВЫХ условий пластиковые хомуты, армированная лента, термостойкая изолента и обычный скотч всегда берутся с собой .
Места занимают немного - а для благоустройства быта всегда выручают .
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6k
alessandrok 2 часа назад
Некоторые очень даже не плохи))
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394
Tim 2 часа назад
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765
S__D 2 часа назад
Комментарий к фото
Ноль с фазой перепутаны.
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370
Nuucha S__D 2 часа назад
Комментарий к фото
Как Вы это определили?
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4
Иван Смирнов 2 часа назад
Разговор в мастерской: Вы мне тут немножечко прихватите сваркой, а я дома намертво проволокой скручу...
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